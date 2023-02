”Ehkä hän ei osaa lukea” – kummallinen huhu on piinannut Lea Michelea vuosikausia

Lea Michele naureskelee hänestä liikkuvalle oudolle väitteelle.

Näyttelijä Lea Michele riemastutti faninsa TikTokissa julkaisemallaan videolla, jossa hän intoilee Barbra Streisandin tulevasta elämäkerrasta.

– 265 päivää aikaa oppia lukemaan! hän hihkui TikTokissa.

Heitollaan Lea Michele viittasi vuosikausia netissä kiertäneeseen huhuun, ettei hän osaisi lukea.

Huhu Lea Michelen lukutaidottomuudesta sai alkunsa vuonna 2017, kun podcast-juontajat Jaye Hunt ja Robert Ackerman perkasivat One More Thing -podcastissaan hänen kanssaan Glee-sarjassa näytellyt Naya Rivera kuvaili Sorry Not Sorry -elämäkerrassaan todistaneensa sarja kuvauksissa tilannetta, jossa Michele kieltäytyi improvisoimasta kohtausta sarjassa vierailleen Tim Conwayn kanssa.

Riveran mukaan myös Michele itketti Conwayn lapsenlasta, joka oli vierailemassa kuvauksissa.

Podcast-juontajat kertoivat ohjelmassaan etsineensä netistä tietoa siitä, onko Lea Michele kommentoinut työtoverinsa väitteitä millään tavalla.

– Ehkä hän ei osaa lukea, joten hän ei ole lukenut kirjaa, podcast-juontajat heittivät.

Pian nettiin alkoi ilmestyä videoita, joissa Michelen lukutaitoa tutkittiin juurta jaksain. Podcast-juontajat lisäsivät kierroksia julkaisemalla yksityiskohtaisia teorioita väitteiden tueksi.

Teorioiden mukaan lapsitähtenä uransa aloittanut Lea Michele ei koskaan työkiireiltään ehtinyt käymään koulussa tai opetella lukemaan.

Hänen väitettiin opiskelevan vuorosanansa kuulomuistista ja huhujen mukaan Glee-sarjan luoja Ryan Murphy auttoi näyttelijää syöttämällä hänelle vuorosanoja.

On myös epäilty, ettei Michele ylläpidä omia sometilejään, vaan hänen assistenttinsa tekee julkaisut näyttelijän puolesta. Jos päivityksissä on pelkkiä emojia, niin päivitys on näyttelijän itsensä tekemän, mutta jos siinä on tekstiä, niin se on hänen assistenttinsa kirjoittama.

Vuosien saatossa huhut ovat saaneet tuulta alleen, kun fanit ovat syynänneet suurennuslasilla kuvia, joissa näyttelijä signeeraa kirjojaan tai antaa nimikirjoituksia. Tarkkasilmäiset ovat väittäneet, ettei hän koskaan kirjoita nimeään, vaan raapustaa paperille jonkun sutun tai viivan allekirjoituksen sijaan.

Näyttelijä itse on vitsaillut asiasta viime vuosina useita kertoja. Hän on sanonut New York Timesille pitävänsä väitteitä jopa hieman surullisina.

– Menin töihin Gleehen joka ikinen päivä. Tiesin vuorosanani joka ikinen päivä. Ja sitten netissä kiertää huhu, etten osaa lukea tai kirjoittaa. Surullista, oikeasti. Mietin usein, että jos olisin mies, niin en joutuisi kohtaamaan tällaista, hän on sanonut.