Robin Packalen julkaisi suloisen videon uransa alkuajoilta: ”Ihana”

Robin Packalen aloitti laulajan uransa jo varhaisteini-ikäisenä.

Laulaja Robin Packalen julkaisi Instagramissa faneja liikuttavan videon uransa alkuajoilta. Uuden Musiikin Kilpailussa paikasta Euroviisuissa kisaava Packalen on saanut paljon ihasteluja julkaisustaan, jossa hän laulaa ja soittaa kitaraa varhaisteini-ikäisenä.

– En koskaan unohda, kuinka kaikki alkoi, Packalen kirjoittaa kuvatekstissä.

Videon alussa Packalen laulaa Bruno Marsin kappaletta Grenade. Hetken päästä video vaihtuu toiseen, missä Packalen laulaa veneen kyydissä ranskaksi. Lopuksi nähdään vielä vanhoja videopätkiä, joissa tähti laulaa Michael Jacksonin Earth Songia ja Justin Timberlaken Cry Me A River -kappaletta.

Tv-persoona Sauli Koskinen on kommentoinut videoon ihastelevan hymiön. Toinen UMK-kisaaja Käärijä, oikealta nimeltään Jere Pöyhönen, kommentoi myös videota.

– Ton tyypin mä muistan.

– Sinä olet ihana ja aito edelleen, eräs fani kommentoi.

– Ihana. Kiva nähdä näitä, toinen toteaa sydänhymiöin.

Monet kertovat muistavansa Packalenin ensimmäiset lauluvideot ja rakastuneensa tähden lauluun jo vuosia sitten.

– Voi onpa ihanaa nähdä näitä ekoja videoita, ja kuinka olit jo stara ihan skidinä! yksi fani ihastelee.

Robin Packalen on tällä hetkellä yksi Suomen suosituimmista popartisteista. Hän päätti vuosien harkinnan jälkeen osallistua Uuden Musiikin Kilpailuun (UMK). Packalen on seitsemän finalistin joukossa kappaleellaan Girls Like You.

Packalen kertoi aiemmin IS:lle, että ajankohta osallistumiselle on viimein oikea ja palaset ovat loksahtaneet kohdilleen.

– En mä varsinaisesti ole muuttanut mieltäni missään kohtaa. Nyt olin vain valmistautunut henkisesti oikealla tavalla, ja koin olevani henkisesti valmis tähän prosessiin.

Packalen kertoi suhtautuvansa kilpailuun sen vaatimalla vakavuudella. Hänestä Euroviisut ovat myös mahdollisuus saada omaa musiikkiaan monimiljoonaisen kansainvälisen yleisön kuuluviin.

– Otan tämän hauskana haasteena. Musta on siistiä olla tässä mukana.