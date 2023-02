Mari Perankoski ja Jouni Hynysen avioliitossa huumori on kaikista tärkeintä.

Näyttelijä Mari Perankoski ja muusikko Jouni Hynynen kertovat Apu-lehden haastattelussa avioliitostaan ja yhteisestä arjestaan.

Hynynen ja Perankoski menivät naimisiin syksyllä 2016. He alkoivat seurustella neljä vuotta aiemmin. Syyskuussa pariskunta juhlisti avioliittonsa 6-vuotispäivää.

Hynynen ja Perankoski tapasivat ensimmäistä kertaa Ruisrockissa vuonna 2010, kun Perankoski pyysi yhtyettä Yksi lensi yli Marin pesän -tv-ohjelmaansa.

Jouni Hynynen on muistellut aiemmin Anna-lehden haastattelussa 2017, että kiinnitti heti huomioon Perankoskeen.

– Näin heti, että siinä voisi olla minulle sopiva nainen. Marilla on niin hyvä peppu ja mahtava huumorintaju, Hynynen sanoi tuolloin Anna-lehdelle.

Apu-lehdelle pari kertoo, että näyttelijä Kari ”Hissu” Hietalahdella on yllättävä rooli parin ensitapaamisessa. Hietalahti oli nimittäin se, joka järjesti parin ensitapaamisen. Perankoski kuvailee Apu-lehdelle ”kattelleensa” Hynystä. Hynynen taas sanoo olleensa ”aika liekeissä”. Molemmilla oli tunne, että he olisivat tunteneet pidempäänkin.

Reilun vuoden päästä Hietalahti toimi Amorina ja vei Roba-tv-sarjan työtiimin katsomaan Hynysen Kotiteollisuus-yhtyettä.

– Olin eronnut, ja Hissu sanoi: teidän pitää olla yhdessä. Ei me oltais ilman Hissua ikinä edes tavattu. En ollut käynyt Kotiteollisuuden keikalla koskaan, Perankoski muistelee lehden haastattelussa.

Pariskunta on antanut yhteishaastatteluja hyvin harvakseltaan, mutta Instagramissa he jakavat ahkerasti kuulumisiaan. Pari repii arjestaan huumoria sosiaalisessa mediassa, missä he kuittailevat toisilleen vitsikkäästi.

Huumoria on riittänyt niin remppahommista kuin kotitöistäkin. Mari Perankoski kertoo Apu-lehdessä, etteivät he puolisonsa kanssa suunnittele sen tarkemmin Instagram-julkaisujaan. He jakavat somessa kaunistelematonta sisältöä ja repivät huumoria arkisista asioista.

Lue lisää: Jouni Hynynen jäi lemmen­lomallaan kiipeliin – Mari Perankoskelta tilanteeseen naseva reaktio

– Meillä on somessa nuhjuista normiarkea. Rakkaudellista, mutta minua oikeasti otti kuuppaan esimerkiksi se Jounin bassonsoitto. Piti instassa kysyä, onko muilla ollut samanlaista, Perankoski kertoo.

Perankoski sanoo pariskunnan somepäivitysten ”on tarkoitus sotia kaikkea sitä vastaan, miten hienoa pitäisi olla”.

– Tässä vaiheessa avioliittoa huumori on se tärkin asia, Mari Perankoski painottaa.