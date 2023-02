Susanna Penttilä paljastaa, miten hävyttömiä viestejä hänelle tulvii Instagramissa – tällainen mies veisi jalat alta

Susanna Penttilä nautti maaseutuelämästä Farmi Suomen kuvauksissa viime kesänä. Nyt hän puolestaan elää sinkkuarkea ja ”nautiskelee” siitä.

Yrittäjä Susanna Penttilä vaihtoi viime kesänä Kreikan lämmön Pieksämäen maalaismaisemiin ja muutti Farmi Suomen kuvauksia varten vanhanaikaiselle maatilalle ilman moderneja mukavuuksia.

– Tulin Mykonokselta suoraan Farmille. Poolpartyt vaihtuivat maatilaan. Lähdin melkein suoraan lentokentältä eli valmistautuminen oli lähinnä niitä allasbileitä, Penttilä kertoo nauraen.

Penttilä on entinen kilparatsastaja, joten hän on tottunut olemaan hevosten kanssa tekemisissä ja likaamaan kätensä tallilla. Hänen arkensa on nykyään kuitenkin kaukana maaseutuelämästä, sillä hän pyörittää vaatekauppaa Helsingin ydinkeskustassa. Silti Farmille sopeutuminen meni yllättävän kivuttomasti.

– Meillä oli lämpimät ilmat ja tykkäsin olla siellä. Pääsin pois Helsinki-kuplasta, Suomen luonto oli ihana ja sain mahtavia uusia ystäviä.

– En ole myöskään ikinä nukkunut niin hyvin kuin siellä. Selviytyjissä en nukkunut ollenkaan, mutta tuolla nukuin kuin tukki. Teimme niin paljon töitä, että kahdeksalta illalla lähti taju pois.

Penttilä osallistui Selviytyjiin pari vuotta sitten. Sen ansiosta häntä ei haitannut Farmin alkeellisissa olosuhteissa eläminen ja järvessä peseytyminen.

– Se ei ollut paha, mutta kahvi oli mulle vaikeaa. Pää tuli törkeän kipeäksi ja kaikki tuntui vaikealta. Olisin tehnyt ihan mitä tahansa, jotta olisin saanut kahvia.

Tällä hetkellä Penttilän arki pyörii pitkälti hänen Férrer-vaateliikkeensä ympärillä. Yrittäjälle viime vuodet ovat olleet haastavia, sillä korona­pandemiaa on seurannut inflaatio ja hintojen nousu.

Penttilä kertoo, että taloustilanne on heijastunut hänen liikkeeseensä muun muassa vaatteiden sisään­ostohintojen ja rahtikulujen kasvamisena. Kohonneet menot ovat johtaneet siihen, että Penttilä on joutunut kiristämään kukkaron­nyörejään ja maksaa itselleen tällä hetkellä vain minimipalkkaa.

– Ihmiset ovat selvästi varovaisempia tällä hetkellä. Myyn näyttäviä vaatteita ja itänaapurimme eivät tule enää ostoksille. Se vaikuttaa tosi paljon liikkeeseeni, Penttilä sanoo.

– Vielä ei ole kovin paha paikka, mutta on hiljentynyt selvästi. En investoi tällä hetkellä mihinkään, enkä nosta palkkaa hirveästi. En matkustele ja kuluta, vaan säästän pahan päivän varalle.

Penttilä on kuitenkin toiveikas sen suhteen, että tilanne helpottaa keväällä ja asiakkaat löytävät taas hänen liikkeeseensä.

– Olen käynyt läpi 90-luvun laman, finanssikriisin ja koronan, joten minulla on niistä pohjatietoa ja varapuskuria. Kyllä tästäkin selvitään.

Susanna Penttilä on yksi Farmi Suomen viidestätoista julkkiskisaajasta. Aiemmin hänet on nähty muun muassa Selviytyjissä.

Piristystä ajoittain haastavaan arkeen tuo Penttilän sinkkuelämä. Hän kertoo ”nautiskelevansa” sinkkuna olosta tällä hetkellä täysin siemauksin. Deittikumppaneita riittäisi Penttilän mukaan lähes jonoksi asti.

– Sanon rehellisesti, että kyllä vientiä riittää, hän kertoo nauraen.

– Minun ei ole tarvinnut kokeilla Tinderiä, sillä minulla on jo Instagramkin niin täynnä, etten tarvitse sitä. Minulle tulee ihan äärimmäisen paljon lähestymisiä siellä.

Penttilän mukaan suurin osa viesteistä on mukavia, mutta niiden seassa on myös hyvin ronskeja ehdotuksia ja epäasiallisia kuvia.

– Tulee niitä pippelikuvia. En pahastu niistä, vaan laitan ne vain aina roskiin saman tien.

Penttilä ei lähde koskaan treffeille tuntemattomien viestittelijöiden kanssa. Hän ei myöskään jaksa pitää yhteyttä somessa, vaan haluaa tavata ihmisiä oikeassa elämässä.

– En ole sellainen kirjeenvaihtaja. Se on vähän sellaista näyttelemistä, kun ei tunneta toista ja viestitellään vaan. Lisäksi minulla on muutenkin aina niin kiire, että ei minulla ole aikaa viestitellä tuntemattomien kanssa. Mitä jos se onkin joku ihan urpo ja olen tuhlannut aikaa siihen viikon?

Penttilän mukaan hän ihastuu yleensä ensi silmäyksellä, jos ihastuu.

– Jos tulee nuori ja komea mies vastaan, niin mulla lähtee jalat alta.

Farmi Suomi Nelosella 4. maaliskuuta alkaen.