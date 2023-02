Farmi Suomi -sarjassa kisaava Henny Harjusola kokee, että uusi translaki on merkittävä asia etenkin tuleville sukupolville. Häntä kuitenkin ärsyttää keskustelu, joka julkisuudessa on virinnyt lain myötä.

Kauneusalan yrittäjä Henny Harjusolalle viime viikkoinen translain läpimeno on tärkeä asia, vaikkei se enää vaikuta suoraan hänen omaan elämäänsä.

– Vanhassa translaissa on ollut niin isoja epäkohtia, että onhan se nyt jo pikkuhiljaa aika siirtyä muiden Pohjoismaiden kanssa samalle linjalle. Muun muassa tämä fakta, että meillä on Suomessa ollut lisääntymis­kyvyttömyyspakko siihen, että pystyt juridisesti korjaamaan sun sukupuolimerkinnät, niin onhan se nyt ihan järjetöntä, Harjusola kertoi Farmi Suomi -sarjan lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

Viime viikolla hyväksytyn lakiesityksen mukaan juridisen sukupuolen voi korjata hakemuksella, ja nykyisessä translaissa oleva vaatimus lisääntymis­kyvyttömyydestä poistetaan. Lääketieteellinen sukupuolen­korjausprosessi on tästä erillinen asia.

Harjusola korostaa, että lisääntyminen on ihmisen perusoikeus, joka on aiemmin viety transhenkilöiltä pois lain takia. Harjusola on käynyt läpi oman transitionsa parikymppisenä ja korjannut tuolloin myös juridisen sukupuolensa väestötieto­järjestelmään.

– Tuleville sukupolville tämä on ihan mahtavaa. Mä olen joutunut läpi käymään kaikki lääkärisysteemit sun muut ja mut on virallisesti todistettu lisääntymis­kyvyttömäksi, että olen juridisen sukupuoleni pystynyt korjaamaan.

– Sen ei pitäisi mennä niin, että se on jonkun toisen käsissä, vaan että se on sun käsissä. Se on perusoikeus, mutta kun se ei ole transhenkilöille se ei ole ollut.

Julkisuudessa on lain läpimenon jälkeen noussut esiin erilaista keskustelua muun muassa siitä, miten henkilön omaan kokemukseen perustuvaa sukupuolimerkinnän korjaamista voitaisiin väärinkäyttää.

Keskustelussa on noussut esiin muun muassa se, mihin pukukoppiin sukupuolensa juridisesti korjannut menisi uimahallissa. Kansanedustajan Sari Tanuksen (kd) eduskunta-avustaja ja puoliso Jukka Salmi kommentoi viime viikolla Facebookissa translakia ja sanoi muuttavansa sukupuolensa, jotta hän voi viettää aikaa eduskunnan naisten saunassa.

Harjusolaa käyty keskustelu ärsyttää suunnattomasti, sillä kyse on ennen muuta transihmisten oikeuksista.

– Mitä vit***? Sillä ei ole mitään tekemistä transihmisten kanssa, jos jollain pervolla tulee mieleen ensimmäisenä, että korjaanpa mun sukupuolimerkinnän rekisteriin, että voin mennä naisten pukkariin? Kuka sua estää menemästä sinne miehen henkilötunnuksella? Ei vi*** kukaan. Aivan naurettavaa.

– Me transihmiset haluamme elää kuin muutkin ihmiset. Me halutaan sulautua joukkoon ja elää meidän totuuttamme, ei muiden totuutta tai muiden pillin mukaan. Jumalauta tämä on ihmisoikeusasia. Se on tärkeä ja se on hyvä, että se meni läpi, Harjusola sanoo tiukasti.

Kaupunkilaistytöksi tunnustautuva Henny Harjusola kisaa Farmi Suomessa jo toista kertaa.

Somevaikuttajana ja kampaamoyrittäjänä tunnettu Harjusola on yksi Farmi Suomen neljännen tuotantokauden kilpailijoista. Hänet nähtiin mukana kisassa jo viime vuonna, ja nyt hän palaa hämmentämään maatilan pakkaa kesken kauden yhdessä mäkihyppääjä Janne Ahosen kanssa.

Harjusolan mukaan aiempi Farmi-kokemus osoittautui kuitenkin nopeasti melko olemattomaksi hyödyksi.

– Se ei auttanut ollenkaan. Tiesin jo pelin hengen ja miten homma toimii, eikä mikään tullut siinä mielessä yllätyksenä, mutta pelillisesti ja muuten ei siitä ollut yhtään apua.

Harjusola sanoo olevansa henkeen ja vereen kaupunkilaistyttö, mutta nauttivansa silti maalaiselämästä. Farmilla hänelle haasteita aiheutti ainoastaan se, ettei siellä ollut tarjolla juoksevaa vettä, vaan vesi saatiin järvestä tai kaivosta.

Vaaleahiuksiselle Harjusolalle etenkin hiusten peseminen oli asia, joka riipaisi hyvältä.

– Peseydyimme järvessä. Hiustenpesu oli erittäin mielenkiintoinen operaatio aina. Minä kampaajana aina itkin vähän verta, kun piti mennä sinne dippaamaan päätä. Se mutapa***, joka pyöri siellä vedessä, oli ihan järkyttävää, mutta ei siihen kuole. Tukka pysyi ainakin osittain päässä, eikä muuttunut ihan vihreäksi.

– Juokseva vesi on se, mitä siellä kaipaa ehkä eniten. Se on niin normi asia arjessa, että sen ottaa itsestäänselvyytenä, mutta kun sitä ei ole ja se pitää ottaa järvestä tai pumppaa kaivosta ja lämmittää, niin yhtäkkiä se onkin aikamoinen savotta.

Toinen haaste farmilla oli Harjusolalle se, miten muut kilpailijat suhtautuivat häneen palaavana tähtenä.

– Kyllähän ne vähän ennakkoluuloin lähti tähän liikkeelle. Se oli aikamoinen shokkitila kaikille, myös itselle. Aluksi tunsin tosi vahvaa, että ei helvetti nyt pois täältä, miksi noiden piti tulla pilaamaan tänne meidän yhteishenki.

Farmi Suomi Nelosella 4. maaliskuuta alkaen.