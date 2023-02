Laulaja Kisu Jernström sairastui aggressiiviseen syöpään – lääkäreiltä pysäyttävä lausunto

Laulaja Kisu Jernström, 71, on sairastunut vatsasyöpään. Hän haluaa kertoa vakavasta tilanteestaan estääkseen huhut ja väärät tulkinnat terveystilanteestaan.

– Vatsassani on iso, aggressiivinen syöpäkasvain, Kristian ”Kisu” Jernström, 71, ilmoittaa.

Vuonna 2020 häneltä leikattiin alanielun syöpäkasvain, ja hoitojakson jälkeen laulajan todettiin keväällä 2021 parantuneen.

– Ajattelin, ettei minulle enää syöpää tule, kun se jo kerran oli, Jernström toteaa käheällä äänellä puhelimessa.

Hän on ollut sairaalahoidossa nyt parisen viikkoa.

– Lääkärien mukaan kyse on uudesta syövästä. Vanha ei siis ole uusiutunut.

Vielä joulun ja uudenvuoden Jernström vietti vaimonsa Tiina Jernströmin kanssa kotonaan tietämättä taudista, joka oli jo heikentänyt vointia. Jonkin aikaa oli ihmetyttänyt, kun kunto tuntui vain laskevan. Tammikuussa hän hakeutui tutkimuksiin.

– Hemoglobiiniarvo oli 66, minut laitettiin kiireisesti sairaalahoitoon.

Tarkemmat tutkimukset paljastivat syyn krooniseen väsymykseen ja heikkoihin veriarvoihin: sarkooma, harvinainen tukikudossyöpä.

Syöpäjärjestöjen kaikkisyovasta.fi-sivuston mukaan Suomessa todetaan vuosittain noin 200 pehmytkudossarkoomaa.

– Tieto tuli sokkina, vaikka syövän olen kerran jo käynytkin läpi.

Kisu vaimonsa Tiinan kanssa Degerbyn possujuhlilla 2016.

VAKAVASTA tilanteesta kertoo se, että Jernström leikataan jo tällä viikolla.

– Olen kiitollinen, että leikkaus järjestyy kiireellisesti, kun sitä tarvitaan, hän sanoo IS:lle.

Lääkärit ovat sanoneet leikkauksesta Jernströmille seuraavaa:

– Se on iso, vaativa ja harvinainen leikkaus, jonka tekemiseen tarvitaan useita kirurgeja, Kisu kertoo.

– Kyllä nyt tuntuu, että tilanne on erikoisen vakava. Olen viettänyt elämästäni aika paljon, yhteensä kolmisen vuotta sairaalahoidossa. Nyt on erilainen soundi, ilmeisen suuresta leikkauksesta on kysymys. Minua on valmisteltu siihen, että nyt on paljon pelissä.

Jernström harmittelee nyt sairauden ja leikkauksen aiheuttavan vähintäänkin pitkän toipumisjakson, muutoksia ja peruutuksia.

– Topmostilta joudutaan nyt keväällä perumaan muutama keikka.

– Minua on valmisteltu siihen, että nyt on paljon pelissä, Kisu myöntää.

KISU Jernström liittyi Topmost-yhtyeen rumpaliksi vain 14-vuotiaana vuonna 1965. Yksi Suomen ensimmäisistä nuorisoilmiöksi nousseista rockyhtyeistä on jatkanut toimintaansa näihin päiviin saakka. Yhtyeen kaikki jäsenet Gugi Kokljuschkin, Harri Saksala, Eero Lupari, Heimo Holopainen ja Tommi Lindell ovat tehneet pitkän uran muusikkoina ja musiikkialan vaikuttajina.

Myös Kisun elämä musiikin parissa on ollut monipuolinen. Topmost on hänen ansiolistassaan vain yksi ulottuvuus, useimmat muistanevat hänet 1970-luvulla alkaneista iskelmälevytyksistä, joka on tuottanut muun muassa ikivihreät Uneen aika vaipuu, Juustossa löytyy ja Abba-laina Hasta Manana.

Biisintekijänä hän osui Kassu Halosen kanssa napakymppiin erityisesti kappaleella Surun pyyhit silmästäni. Kirkan alkuperäisversiota voi kutsua sinivalkoiseksi klassikoksi, ja Jernström osallistui paitsi sävellykseen, myös Vexi Salmen sanoituksen kirjoittamiseen – biisin nimen verran:

– Varmaan se johtuu ruotsinkielisyydestäni, kun heitin Vexille sanat tuossa järjestyksessä: Surun pyyhit silmistäni. Eihän se ole oikein suomen kieltäkään!

Vanha hitti tulee puheeksi, kun MTV3:n Laulu rakkaudelle -ohjelmassa on juuri kuultu siitä Matti Eskon uusi kantriversio.

– En ole vielä nähnyt sitä, mutta täytyypä katsoa. Minulle on kyllä kerrottu siitä.

TULEVAISUUTTA Kristian ”Kisu” Jernström suunnitteli ennen diagnoosia päättäväisesti. Hän on työskennellyt paitsi musiikin parissa, myös vuodesta 2006 kyläkauppiaana Inkoossa yhdessä Tiina-vaimonsa kanssa.

Vuosittain on myös järjestetty Degerbyn Possujuhlat, Jernströmin pariskunnan pihafestivaali, jossa on nähty ja kuultu huipputason esiintyjiä aikalaislaulaja Pepe Wilbergistä Jari Sillanpäähän ja irlantilaiseen euroviisulegendaan Johnny Loganiin.

– Ennen sairastumista oli mielessä, että ensi kesänäkin järjestetään mielettömän komeat Possujuhlat. Eikun katse tulevaisuuteen, sanoo Kisu hieman haikealla äänellä.

– Elämänfilosofiani on: ”Aina pitää olla joku päämäärä.”

Lue lisää: Kisu Jernström sairastui pahanlaatuiseen syöpään ja laihtui kymmenen kiloa – tämä on hänen terveyden­tilansa nyt