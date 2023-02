Kohukaunotar Blac Chyna ilmestyi punaiselle matolle asussa, joka sai hänen äitinsä tyrmistymään

Blac Chynan äiti lähetti tyttärelleen topakan tekstiviestin.

Musiikkimaailman tähdet pistivät jälleen parastaan Los Angelesissa järjestetyn Grammy-gaalan punaisella matolla. Tähtien yllä nähtiin upeita iltapukuja, trendikkäitä asuja ja omaperäisiä lookeja, jotka herättivät vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Yksi illan puhutuimmista asuista nähtiin sometähti Blac Chynan, 34, yllä. Monissa kohuissa seilannut Chyna asteli valokuvaajien eteen näyttävässä sulka-asussa. Somessa asu herätti ihastusta ja kummastusta.

– Asu tuo mieleeni pulun, Twitterissä luonnehdittiin.

Blac Chynan asu oli yksi Grammy-gaalan puhutuimmista.

TMZ kertoo, että Blac Chynan äiti, tosi-tv:stäkin tuttu Tokyo Toni, joutui hieraisemaan silmiään nähdessään tyttärensä gaalalookin. Tyttären asuvalinta ei ollut Tokyo Tonin mieleen, vaan hän tykittää TMZ:n haastattelussa tyttärensä juhlapuvun olevan ”kammottava”.

– Tekstasin Chynalle aamulla ja sanoin, että mikä helkkari tuo asu on? hän kertoo sivustolle.

– Viesti oli ehkä vähän ilkeä, mutta hän ansaitsi sen, Tokyo Toni, oikealta nimeltään Shalana Jones-Hunter, perustelee.

Äidin mielestä Blac Chyna näytti sulka-asussaan siltä, kuin olisi osallistumassa johonkin uskonnolliseen seremoniaan.

Tokyo Toni sanoo, ettei tytär vastannut mitään hänen topakkaan viestiinsä, vaikka Chyna tunnetaankin muutoin erittäin sanavalmiina.

– Jos olisin kehunut häntä kauniiksi, niin ehkä hän olisi vastannut.

Äiti ei kaunistele sanojaan kuvaillessaan Blac Chynan yllä nähtyä sulkaviritelmää.

– Asu oli kamala, aivan hirvittävä. Se oli suoraan kuin jostain uskonnollisesta seremoniasta, hän kauhistelee.

Tokyo Toni kertoo TMZ:lle myös kuinka hän toivoisi tyttärensä pukeutuvan. Hän kuvailee, että kaunis kultainen iltapuku olisi ollut nappivalinta Grammy-gaalaan. Nätin puvun sijaan tytär pukeutuikin mustanpuhuvaan lookiin ja äidin mielestä on Chynan oma syy, että asulle irvaillaan somessa.

– Asu oli kamala, aivan hirvittävä, Tokyo Toni ryöpytti tyttärensä juhlalookia.

– Mielestäni hän on ansainnut somekirjoittelun, äiti sivaltaa.

Blac Chyna, oikealta nimeltään Angela Renée White, tunnetaan muun muassa Kardashianit-tv-sarjasta. Hän työskenteli stripparina ennen julkisuutta, ja on sittemmin tehnyt mallin töitä ja esiintynyt useilla musiikkivideoilla. Chyna on myös nähty useissa tosi-tv-ohjelmissa, joista myös hänen äitinsä Tokyo Toni on tullut tutuksi.

Blac Chynalla on yhteinen Dream-tytär Kardashianien perheeseen kuuluvan Rob Kardashianin kanssa. Eron jälkeen ex-rakastavaisten välit ovat olleet myrskyisät ja he ovat kiistelleet muun muassa tyttären huoltajuudesta.

Chyna seurusteli aiemmin räppäri Tygan kanssa. Myöhemmin Tyga alkoi seurustella Rob Kardashianin siskon, Kylie Jennerin kanssa. Blac Chynalla on lapsi myös Tygan kanssa, vuonna 2012 syntynyt King-poika.