Milenalla, 34, on ura, jollaista harvalla on – johti jopa luiden murtumiseen

Suomalainen Milena on yksi maailman parhaita keinutrapetsin taitajia. Nyt hän pääsee esiintymään kotimaassaan ensimmäistä kertaa yli 10 vuoteen.

Kahden köyden varassa roikkuva trapetsi heiluu korkealla yleisön yllä. Sen varassa keinuu myös akrobaatti, joka heiluriliikkeen huipulla päästää yllättäen tuestaan irti.

Taidokkaan ilmalennon jälkeen taiteilija saa jälleen otteen keinustaan, jolloin alkaa valmistautuminen seuraavaan temppuun. Mikäli ote lipsuisi, edessä olisi pahimmillaan usean metrin kivulias pudotus suoraan maahan.

Tätä tekee työkseen sirkustaiteilija Milena Oksanen, 34. Kansainvälisillä näyttämöillä yli vuosikymmenen esiintynyt suomalainen ilma-akrobaatti on etenkin keinutrapetsilla koko maailman parhaimmistoa.

Sipoolaislähtöisen Oksasen tie sirkusmaailman huipulle kuitenkin alkoi jo kotimaassa, tarkkaan ottaen Linnanmäen sirkuskoulussa. Sinne hän marssi televisiossa näkemästään esityksestä hurahtaneena jo kuusivuotiaana.

Aluksi Oksasta kiinnostivat kaikki lajit, mutta varhaisina teinivuosina lajit alkoivat valikoitua tarkemmin. Kuvioihin tulivat ilma-akrobatia, kankaat ja sittemmin keinutrapetsi.

Edes sirkusakrobatian päätyminen pääharrastukseksi saatikka työksi ei kuitenkaan ollut itsestäänselvyys. Oksanen kilpaili myös voimistelussa vuosikymmenen, mutta kääntyi lopulta jatkamaan sirkusta osittain käytännön syistä.

– Loppujen lopuksi Suomessa ja maailmalla voimistelijoilla on nuori eläkeikä. Maailmassa on ehkä muutama ammattivoimistelija, mutta sillä ei hirveästi tienaa. Tapasin teininä muutaman suomalaisen sirkustaiteilijan ja he tekivät sitä työkseen. Siinä heräsi sellainen pieni kipinä, että tämä olisi urana mahdollinen, Oksanen kertoo.

Ilma-akrobaatti Milena Oksanen on yksi maailman parhaista keinutrapetsin osaajista.

Urahaave kuitenkin vaati vasta lukiosta valmistuneelta Oksaselta rohkeaa liikettä, sillä kansainvälisen tason suomalaiset esiintyjät hakevat lähtökohtaisesti oppinsa ulkomailta.

Oksanen päätti vuonna 2007 seurata tätä suuntaa. Hän lähti sirkuskouluun, joka sijaitsi kaukana itärajan tuolla puolen Moskovassa.

– Se koulu oli aika samantyyppinen, mitä nämä voimistelulaitokset ovat: Se oli hyvin kurinalaista, siellä oli univormu, jokainen tunti aloitettiin ja lopetettiin tietyllä tavalla, siis sellaisella balettiniiauksella. Opettajia kunnioitettiin tosi paljon, Oksanen muistelee.

Kurinalainen elämä sopi urheilutaustan omaavalle Oksaselle, mutta monet laitoksen vanhanaikaisia opetusmetodeja säikähtäneet lähtivät nopeasti kotia kohti. Oksanen valmistui lopulta kahdessa vuodessa tavanomaisen neljän sijaan ja hänet lähetettiin etsimään töitä muualta.

Kesän Oksanen ehti viettää Suomessa, kunnes tie vei jälleen ulkomaille. Tällä kertaa suuntana oli Pariisi. Matkan tarkoituksena oli töiden etsintä, mutta tie vei lopulta jälleen koulun penkille, tällä kertaa arvostettuun Fratellinin sirkuskouluun.

– Kaverini houkutteli minut ottamaan muutaman tunnin paikallisen trapetsiopettajan kanssa. Harjoiteltuani hänen kanssaan huomasin, että en olekaan ehkä niin hyvä, kuin luulin, Oksanen kertoo.

Oksanen pääsee esiintymään erikoisuutensa eli keinutrapetsin parissa ensi kertaa Suomessa sitten vuoden 2010.

Uusi opettaja kertoi Oksaselle, että koulussa oli poikkeuksellisesti vapaa paikka, jonka hän voisi saada. Oksanen kävi esittelemässä taitonsa koulun opettajistolle sekä rehtorilla ja paikka lopulta irtosi.

– Tämä on siis todella harvinaista, koska yleensä sinne haetaan monen prosessin kautta. Tämä oli täysin sattumaa, heillä sattui olemaan paikka vapaana ja opettaja nimenomaan halusi minut oppilaaksi.

Uuden koulun myötä alkoivat aueta myös ensimmäiset suuret sirkustyöt. Tie vei esimerkiksi Madridin Teatro Circo Priceen ja sieltä esiintymään risteilyalukselle Australiaan, jossa Oksanen vietti kuusi kuukautta.

Fratellini-vuosien aikana aukesivat myös portit maailman kenties tunnetuimmalle sirkuslavalle. Oksanen läpäisi koululla järjestetyt Cirque Du Soleilin pääsykokeet, joiden kautta pääsee sirkuksen potentiaalisten esiintyjien listalle.

Keinutrapetsilla seistessään Oksanen killuu korkealla näyttämön yläpuolella.

Ensimmäinen rooli Soleilin maailmankuuluista esityksistä tuli vuonna vuonna 2019. Nyt Oksanen on toista kertaa supersirkuksen show:ssa Crystal-nimisessä esityksessä, joka rantautuu kevään aikana myös Suomeen. Samalla Oksanen esiintyy keinutrapetsilla kotimaassaan toista kertaa koskaan.

Kansainvälinen ura vaatii kuitenkin paljon matkustamista. Tutuksi ovat tulleet lähes kaikki EU-maat ja niiden ohella muun muassa Kiina, Japani, Australia, Meksiko ja Turkki.

– Soleilin kanssa ollaan melkein joka viikko uudessa paikassa. En yleensä ota sellaisia sopimuksia, jossa kaupunkia tarvitsee vaihtaa joka päivä, ellei se sopimus ole todella hyvä.

Mieluiten hän on aina vähintään kuukauden samassa paikassa. Täysin vapaalla Oksanen kertoo olevansa mieluiten Suomessa, kotonaan Helsingissä.

Oksanen uskoo voivansa jatkaa uraansa vielä pitkään.

Pitkän uran ohella tähän pisteeseen pääsy on vaatinut totta kai myös kovaa harjoittelua. Oksanen ei miellä sirkusta urheiluksi, mutta hänen omat lajinsa ovat siitä huolimatta fyysisesti rankkoja.

Harjoittelu koostuu Oksasen mukaan alkulämmittelystä ja venyttelystä, joka suoritetaan aina ennen numeroa riippumatta siitä, monta esitystä päivässä on. Esiintymiskauden ulkopuolella treenitahti ei kuitenkaan hellitä.

– Jos mulla on sopimus ja vaikka kaksi esitystä päivässä, niin saatan treenata sen ohella kerran tai kaksi viikossa. Jos ei ole kuukauteen töitä, niin voin treenata jopa joka päivä. Riippuu paljon siitä, mikä on työmäärä tai tavoite.

Jos voimistelijat lopettavat nuorena, ei sirkusuralle ole Oksasen mukaan mitään selkeää eläkeikää, elleivät loukkaantumiset puutu peliin. Niitäkin Oksasella on ollut, joista vakavin tapahtui vuonna 2013.

– Tipuin trapetsilta. Palauduin kyllä tosi hyvin, koska niveliä ei mennyt rikki vaan luita poikki. Suomessa lääkärit hoitivat kaiken hyvin ja olin puolen vuoden jälkeen taas trapetsilla, Oksanen toteaa naureskellen.

Nyt 34-vuotias akrobaatti uskoo voivansa jatkaa vielä vuosikausia.

– Sanoin joskus että kolmeenkymppiin, sittemmin että neljäänkymppiin, mutta nyt idolini keinuu edelleen 48-vuotiaana. Yksilöllistähän se on, mutta tavallaan voi jatkaa aika pitkään.