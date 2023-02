Jennifer Lopezin ja Ben Affleckin erikoinen hetki tallentui kameroihin – somessa alkoi käydä kuhina

Ben Affleckin eksistentiaalinen tyhjyys keskellä Grammy-gaalahumua nousi meemiksi. Taas kerran.

Takavuosien rakastavaiset Jennifer Lopez ja Ben Affleck ovat lämmitelleet vanhaa suhdettaan pitkin kulunutta vuotta. Pariskunta muun muassa vietti viime kesänä häitään jopa kahdesti.

Lue lisää: Jennifer Lopez ja Ben Affleck viettivät häitä jo toisen kerran kesän aikana – paikalla pariskunnan julkkisystäviä

Kun toinen tuntee toisen niin läpikotaisesti, sitä usein vapautuu. Ei jaksa niin esittää.

Sunnuntai-iltana Grammy-gaalassa Ben Affleck vapautui, mutta ehkä hieman eri tavalla kuin Jennifer Lopez olisi toivonut.

Lyhykäisyydessään: Grammyja juontanut Trevor Noah istahti vetämään show’ta J-Lo’n ja Benin läheisyyteen. Kamera seurasi.

Noah jatkoi puhettaan. Sen kaikki jo unohtivat. Huomio keskittyi siihen, mitä juontajan taustalla tapahtui.

Lopez ei huomannut kameraa. Hän oli keskittynyt torumaan aviomiestään. Tämä vaikutti tylsistyneeltä, ja sekös vaimoa harmitti.

Daily Mailin etevimmät huulilta lukijat tulkitsivat jo, mistä kameraan tallentunut Lopez-Affleckin pariskunta kinasi:

– Lopeta! Näytä ystävällisemmältä, näytä motivoituneelta, vaimo ojensi.

– Katsotaan, mies myöntyi.

Kun pari tajusi välikohtauksen harmeineen, kivahteluineen ja sananvaihtoineen tallentuneen kameralle, muuttui heidän käytöksensä kuin taikaiskusta.

Lopez ryhtyi myhäilemään ja naureskelemaan Noahin jutuille. Affleck ryhdisti asuaan.

J-Lo viihtyi, Ben ei.

Vahinko oli jo tapahtunut. Kun joku käyttäytyy oletetusta poiketen, se huomataan. Syntyy meemi.

Miehestä huokunut kokonaisvaltainen eksistentiaalinen tyhjyys ei jäänyt vain yhteen lyhyeen sanailuun.

Lopez yritti parhaansa mukaan nauttia gaalahumusta, mutta Affleck olisi halunnut olla missä tahansa muualla.

Tai näin miehen läsnäolo ainakin netissä tulkittiin.

– Miten ikävä päivä sinulla onkaan, niin lupaan, ettet ole niin maasi myynyt kuin Ben Affleck Grammyissa juuri nyt, twiittasi Buzzfeedin toimittaja Spencer Althouse.

– Ben Affleck olisi missä tahansa muualla kuin Grammyjen eturivissä katsomassa Stevie Wonderia vetämässä Higher Groundia, hupaili The Daily Beastin toimittaja Matt Wilstein.

Chicks in the Office -nimisen podcastin Twitter-tili puolestaan iski niin sanotusti klassikolla sisään: He laittoivat Simon & Garfunkelin Sound of Silence -murjotushymnin soimaan surkean Affleckin taustalle.

– Tsekatkaa, onko Ben Affleckilla kaikki hyvin, tili kirjoittaa.

Lisää surkeaa Beniä löytyy ainakin Ellen ja NME:n kokoamista artikkeleista.

Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta.

Murjottava Ben Affleck on niin käsite, että mies itsekin tiedostaa meemiytensä.

Koko ”surullisen Affleckin” konsepti syntyi suunnilleen vuoden 2016 tienoilla, kun Affleckia ja Henry Cavillia haastateltiin Batman v Superman: Dawn of Justice -elokuvasta.

Kaksikko vastaili Yahoo Moviesin kysymyksiin elokuvan nihkeistä arvioista. Kun Cavill hölötti menemään, Affleck istui vieressä tyhjä ilme kasvoillaan. Kuin horteessa, miehenä vailla ominaisuuksia.

Klassikko oli syntynyt. Katsoja saattoi kuin varkain kuulla korvissaan Paul Simonin sanat ”hello darkness, my old friend”.

Vuotta myöhemmin Affleck kommentoi meemiä BBC:n haastattelussa.

– [Batman v Superman -elokuva] opetti ainakin sen, että en jatkossa tee Henry Cavillin kanssa sellaisia haastatteluita, joissa en sano mitään, ja joiden päälle jengi laittaa Simon and Garfunkelia soimaan, hän letkautti.

Toinen Affleck-klassikko on kuva näyttelijästä hermosavuilla.

Myös The Guardian kerkesi analysoimaan tuoreeltaan Grammyissa yrmistellyttä supertähteä. Toimittaja Stuart Heritage pohtii, miksi menestynyt Affleck on aina ja kaikkialla niin irrallisen ja ahdistuneen näköinen.

– Affleckin luoma irrallisuuden tunne tekee hänestä niin meemitettävän. Hänellä on kaikkea, mutta silti hän ei näytä nauttivan siitä. Nuorta, komeaa ja itseään täynnä olevaa Affleckia ei enää ole. Nyt meillä on mies, jota painaa elämän lohduton taakka, Heritage runoilee.

Toimittajan mielestä Affleck ei näytä tylsistyneeltä. Hän näyttää lopen uupuneelta. Ja siksi surkea Ben on niin monille niin samaistuttava.

– Etkö sinäkin tunne näin koko ajan, Heritage kysyy.

Lopuksi Heritage vielä kyseenalaistaa koko Grammy-gaalan mielekkyyden.

– Tietysti Affleck näytti maansa myyneeltä. Grammyt vaikuttavat kamalalta tavalta viettää ilta. On helppo kuvitella, miltä tuntuu istua iltaa itseään täynnä olevien julkkisten keskeltä. Jos sinä menisit Grammyihin, näyttäisit luultavasti täysin samalta kuin Affleck. Laskisit sekunteja siihen, kun saat viimein lähteä kotiin.

Ben Affleck ei ole vielä itse kommentoinut viimeisintä meemiytymistään.