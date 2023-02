Shirly Karvinen kertoo viimein, miksi lopetti työt radiossa – ”Parhaimpia asioita, mitä oon koskaan tehnyt”

Shirly Karvinen kuvailee Instagramissaan radiosta jäämistä hyvinvointinsa kannalta tärkeäksi päätökseksi.

Juontaja Shirly Karvinen avaa Instagramin tarinat-osiossa syitä sille, miksi hän viime keväänä jätti yllättäen työnsä radiossa.

Shirly Karvinen kertoi toukokuussa 2022 somessa jäävänsä pidemmäksi aikaa pois radiosta.

Karvinen kertoo Instagramissaan saaneensa asiasta niin paljon kyselyjä someseuraajiltaan, että hän haluaa viimein avata päätöksensä taustoja.

– Oon oikeasti tosi häkeltynyt siitä, miten saan edelleen päivittäin viestejä liittyen radioon, mutta samalla oon vähän surullinen siitä, etten oo avannut miksi jäin kesällä tauolle, hän kertoo Instagramin tarinat-osiossa.

Hän sanoo haluavansa kertoa asiasta nyt kun asiat ovat paremmin kuin viime keväänä, jolloin hän lopetti radiotyön.

– Haluan kertoa, miten radiosta jääminen on ollut mun hyvinvoinnin kannalta yks parhaimpia asioita mitä oon koskaan tehnyt, Karvinen kirjoittaa Instagramissa.

– Mä ja monet muut kantaa paljon häpeää siitä, ettei yhtäkkiä pystykään kun on aina ennenkin pystynyt ja kaikki muut ympärillä mukamas pystyy. Uupumus ei ole ”laiskuutta” tai ”mukavuudenhaluisuutta”, vaan asia, joka täytyy ottaa vakavasti. Sen takia pelotti puhua tästä aiemmin ja sen takia puhun tästä nyt, kun asiat on paljon paremmin.

Karvinen kertoo Instagramin tarinat-osiossa nauttineensa työstään valtavasti, mutta lopulta radiotyön ja oman yritystoiminnan pyörittäminen kävi liian kuormittavaksi. Hän sanoo tunteneensa, että hän oli töissä vuorokauden ympäri ja pyörittäneensä hektistä arkea vuosikausia muutaman tunnin katkonaisilla yöunilla.

– Mulla yksinkertaisesti loppui kunto, en enää jaksanut ja olin tosi surullinen. Kesti kauan myöntää se itselle ja vielä kauemmin muille. Onneksi kuitenkin avasin suuni, sillä uupumuksella voi olla seuraamuksia, mistä ei välttämättä koskaan toivu.

Shirly Karvinen ponnahti julkisuuteen 2016, jolloin hänet kruunattiin Miss Suomeksi. Sen jälkeen hän on työskennellyt radiojuontajana ja hänet on nähty lukuisissa tv-ohjelmissa.

Hän kuvailee voivansa nyt hyvin ja tietävänsä omat rajansa.

– Mulle on selkeää nyt, mitkä on mun rajat, ketkä on mun ihmisiä ja mitä haluan elämältä. Mulla on enemmän rauhaa mun sisällä ja oon tosi innoissani siitä, mitä tulevaisuudella on mulle luvassa niin työrintamalla kuin yksityiselämässä, koska musta tuntuu, että oon viimein avoin sille ilman naamioita tai pelkoja epäonnistumisesta.

– Nykyään polvet ei tärise seistä omana itsenäni, toisin kuin ennen.