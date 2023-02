Megan Foxin tyrmäävästä gaalatyylistä paljastui ikävä totuus: fanit huolestuivat

Näyttelijä Megan Fox käänsi päitä upeassa iltapuvussa, mutta todellisuudessa hän osallistui Grammy-gaalaan puolikuntoisena.

Näyttelijä Megan Fox, 36, osallistui Grammy-gaalan juhlahumuun puolisonsa Machine Gun Kellyn kanssa. Machine Gun Kellyn, 32, Mainstream Sellout -albumi oli ehdolla parhaaksi rockalbumiksi, mutta hävisi palkinnon Ozzy Osbournelle.

Fox asteli kameroiden eteen omien sanojensa mukaan puolikuntoisena, sillä hän oli juuri ennen gaalaa loukannut itsensä.

– Suoraan koneesta aivotärähdyksessä ja ranne murtuneena Grammyihin, Fox kirjoitti Instagramissaan.

Foxin päivitys on herättänyt huolta näyttelijän faneissa, jotka toivoivat, että tähti malttaisi levätä.

– Nyt Megan nukkumaan, Instagramissa kommentoidaan.

– Miksi menet Grammyihin, vaikka sinulla on aivotärähdys? somessa hämmästellään.

– Onko Grammy-gaala tärkeämpi kuin hyvinvointisi?

Punaisella matolla Fox nähtiin tuttuun tapaan upeassa iltapuvussa ja viimeisen päälle huoliteltuna. Ulkopäin ei olisi ikimaailmassa arvannut, että hän oli loukannut itsensä.

Megan Fox ja Machine Gun Kelly bilettivät Grammyissä. Fox oli juuri ennen Grammy-gaalaa paljastanut loukanneensa päänsä ja kätensä.

Fox esitteli aiemmin Instagramin Storiesissa kuvan vaaleanpunaisesta rannetuesta, jota hän on käyttänyt loukkaantumisen jälkeen. Gaalassa Fox ei kuitenkaan käyttänyt rannetukea ja hänet kuvattiin käsi kädessä puolisonsa kanssa. Tämä on kummastuttanut näyttelijän faneja.

– Eikö ranteesi olekaan murtunut vai mikset käytä rannetukea? Instagramissa ihmetellään.

– Miksi Machine Gun Kelly pitää sinua kädestä? Eikö ranteeseesi satu? fanit huolehtivat.

Fox ei tarkentanut Instagram-päivityksessään, missä hän on telonut päänsä ja kätensä, mutta fanit epäilevät näyttelijän loukkaantuneen Subservience-scifielokuvan kuvauksissa.

Megan Fox ja Machine Gun Kelly tapasivat toisensa Midnight in the Switchgrass -elokuvan kuvauksissa vuonna 2019, jonka jälkeen he rakastuivat tulenpalavasti.

Suhteen alku oli skandaalin sävyttämä, sillä Foxin 10 vuotta kestänyt suhde näyttelijä Brian Austin Greenin kanssa päättyi samaan aikaan, kun paparazzit ikuistivat Foxin läheisissä tunnelmissa muusikon kanssa.

Brian Austin Green kertoi eron tulleen hänelle täytenä yllätyksenä. Hän kuvaili haastattelussa, että Fox oli käyttäytynyt oudosti tultuaan kotiin Midnight in Switchgrass -elokuvan kuvauksista, ja pian he olivat sopineet erosta.

Fox on kertonut tunteneensa välittömän yhteyden räppärin kanssa aloitettuaan työskentelyn tämän kanssa.

– Me olemme itse asiassa kaksi puoliskoa samasta sielusta. Ja sanoin tämän hänelle melkein heti, koska tunsin sen heti, Fox on sanonut.

– Tämä on samaan aikaan ekstaasia ja kärsimystä. En halua, että ihmiset luulevat, että suhteemme on täydellinen. En sano syyttä suotta, että tämä on synkkä satu, räppäri puolestaan kommentoi.