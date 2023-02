Anna Puu lisäsi someen kehorauhaa ylistävän kuvan ja sai ”onnitteluja perheenlisäyksestä” – laulajalta kipakka vastaus

Laulaja Anna Puu julkaisi kuvan vartalonmyötäisessä asussa ja halusi juhlistaa kaikenlaisia kehoja, mutta kommenttikenttä täyttyi toisenlaisista viesteistä.

Laulaja Anna Puu julkaisi sunnuntaina peilin kautta otetun kuvan itsestään, missä hän on pukeutunut vartalonmyötäiseen asuun.

– Meitä on kaikenkokoisia ja muotoisia, hän kirjoittaa kuvatekstissä englanniksi.

Instagramissa julkaistun kuvan oli tarkoitus laulajan mukaan kuvastaa sitä, että kaikenlaiset kehot sopivat vartalonmyötäisiin asuihin. Pian kommenttikenttään kuitenkin ilmestyi kommentteja, joissa laulajaa ”onniteltiin perheenlisäyksestä”.

Julkaisun jälkeen Puu muokkasi julkaisunsa kuvatekstiä ja antoi kipakan vastauksensa aiheeseen.

– En ole raskaana! Sitä tarkoitin tuolla ensimmäisellä lauseella, että voin ihan hyvin esiintyä sukka-asussa, vaikka maha vähän ”pullava” onkin, laulaja kirjoittaa isoin kirjaimin.

Puu toteaa kasvattaneensa kaksi ihanaa lasta, eikä hän halua peitellä vatsaansa.

– Oon 41-vuotias ja hiton ylpeä mun kropan joka mutkasta ja kummusta.

Laulajan kuva ja kuvateksti on sittemmin kerännyt paljon ylistystä. Muun muassa Vappu Pimiä, Jenni Alexandrova ja Tuija Pehkonen ovat jättäneet laulajalle kannustavia kommentteja.

Laulaja Iisa Pajula myös kiinnittää huomiota siihen, kuinka nurinpäin Puun julkaisun idea kääntyi.

– Sekä itkettää että naurattaa näin selkeän kehorauhaa puolustavan originaalin postauksen tulkinta kehorauhan kannalta äärimmäisen nurinkurisesti.

Puun seuraajat kiittelevät myös laulajaa.

– Ihanaa että olet rohkea ja oma itsesi.

– Rohkea kuva. Kehorauha kaikille pliis. Noi raskauteen viittaavat kommentit satuttaa todella paljon.

– Se on jännä homma, että ensimmäinen ajatus aina jos naisen vatsa ei ole litteä vaan pömpöttää on, että taitaa olla raskaana. Vaikka sehän nyt on ihan normaalia, että se vatsa ei ole littana aina tai välttämättä ollenkaan.

Anna Puu sai puolisonsa Jukka Immosen kanssa lapsen toukokuussa 2021. Puulla on myös vuonna 2010 syntynyt tytär aiemmasta liitostaan. Laulaja on aiemmin puhunut julkisuudessa, ettei hän palaudu raskaudesta samantien.

– Satun olemaan lyhyt suomalainen nainen, jolla on iso peppu ja pienet rinnat. Hyvin näilläkin on pärjätty! En pyytele anteeksi sitä, että kehossani on mutkaa ja muhkuraa, hän on kertonut hiljattain Anna-lehden haastattelussa.

Anna Puu ja Jukka Immonen Linnan juhlissa 2018.

Puu ja Immonen avioituivat lokakuussa 2022. Laulaja kertoi myöhemmin IS:lle, että häitä vietettiin pariskunnan kotona. Vieraiksi oli tarkoitus kutsua ainoastaan molempien siskot todistajiksi.

– Sitten meidän molempien vanhemmat kutsuivat itse itsensä kuokkimaan, laulaja kertoi nauraen.

Naimisiin pari meni rakkauden vuoksi, vaikka he eivät halunneet järjestää isoja häitä.

– Se on virallinen leima siinä päällä, mutta ei se tietysti muuta varsinaisesti asioita kuin paperilla.