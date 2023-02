Tubetähti Roni Bäckistä tuli isä! Julkaisi onnellisia kuvia Instagramissa

Tubettaja kertoo, että esikoisen syntymän jälkeen yöunet ovat jääneet vähiin.

YOUTUBE-TÄHTI ja Big Brotherin julkkiskaudellakin kilpaillut Roni Bäck, 28, ja kihlattu Airi Mikkelä, 29, ovat saaneet esikoisensa.

Bäck paljasti vauvauutisen Instagramissa. Hän on julkaissut ensin yhteiskuvan puolisonsa kanssa, sitten kuvan koirasta ja lopuksi itsestään esikoisvauva sylissään.

– Hurjat pari viikkoa takana. Väsymys on ollu läsnä minimaalisten yöunien takia, Bäck myöntää.

– Ekassa kuvassa päästiin Airin kanssa ekaa kertaa ulos kahestaan, kun mun vanhemmat tuli hoitoapuun. Tokassa kuvassa Nacho huomionkipeenä kun hän ei saa enää kaikkea huomiota.

– Ja kolmannessa elämäni onnellisin hetki.

Instagram-kuvakollaasin julkaisuja voi selata oikealla olevasta nuolesta.

– Meitsi palailee töihin sit ku tilanne helpottuu. Onneks on supertiimi pyörittämässä pääkanavaa ja Toimistopojat-kanavalle satelee videoita, tubettaja kirjoittaa.

Pariskunta meni kihloihin syksyllä 2021. Ennen kihlautumista Helsingissä yhdessä asuva pari seurusteli muutaman vuoden ajan. Bäckin ja Mikkelän rakkaustarina alkoi aikoinaan Tinderissä.

Esikoisen odotuksesta he kertoivat elokuussa Youtubessa.

– Tämä on iso juttu meille, ja varmasti tuntuu teistäkin isolta jutulta, mutta me toivomme, että saamme olla asian kanssa itseksemme, kokea tämä uusi elämänvaihe yhdessä, rauhassa, Bäck puhuttelee videolla seuraajiaan.

Bäck toteaa, ettei perheen kolmannesta jäsenestä ole tulossa somejulkkista.

– Hän tulee elämään ihan kuin itse haluaa.

RONI Bäck on yksi Suomen suosituimmista YouTube-tähdistä. Bäck on luonut viime aikoina uraa myös television puolella. Hänet on nähty yhtenä Suurmestari-sarjan vakiokilpailijoista sekä juontamassa entistä Hauskat kotivideot -ohjelmaa, joka tunnetaan nykyään nimellä Hauskat kotivideot by Roni Bäck.

Mikkelä puolestaan on kuusinkertainen sulkapallon suomenmestari, joka lopetti uransa vuonna 2020. Tätä nykyä hän opiskelee kauppakorkeakoulussa.