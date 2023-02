Tässä ovat Rock & Roll Hall of Famen ehdokkaat 2023

Listalle pääsi peräti kahdeksan ensikertalaista.

Tänä vuonna Rock & Roll Hall of Fameen ovat ensimmäistä kertaa ehdolla: Sheryl Crow, Missy Elliott, Joy Division/New Order, Cyndi Lauper, George Michael, Willie Nelson, The White Stripes ja Warren Zevon.

Paikka kunniagalleriaan on tarjolla myös aiemmin ehdolla olleille Kate Bushille, Iron Maidenille, Rage Against the Machinelle, Soundgardenille, The Spinnersille ja A Tribe Called Quest -yhtyeelle.

Ollakseen oikeutettu Hall of Fameen artistin ensimmäisen kaupallisen albumin julkaisusta tulee olla kulunut 25 vuotta.

Lopullisen äänestyksen jäsenyydestä suorittaa yli tuhannesta taiteilijasta, historioitsijasta ja musiikkialan ammattilaisesta koostuva ryhmä.

Hall of Fameen valitut artistit julkaistaan toukokuussa.

Fanit voivat äänestää omia suosikkejaan Rock & Roll Hall of Famen nettisivuilla.

Hall of Fame on saanut viime vuosina paljon kritiikkiä artistivalinnoistaan, sillä kaikki ehdokkaat eivät ole edustaneet rockmusiikkia.

Esimerkiksi LL Cool J:n, Eminemin, Lionel Richien ja Dolly Partonin ehdokkuudet ovat herättäneet parranpärinää.

– Nimityskomitean kokoonpano on kehittynyt vuosien varrella ja jäsenillä on erilaiset taustat, Hall of Famen toimitusjohtaja Greg Harris puolusteli valintoja Varietylle vuonna 2020.

– Valinnat ovat paljon terveemmällä pohjalla kuin satunnaiset fanit luulevat. Valintakomitea on tarkkaan valittu porukka, joka edustaa monia näkökulmia.

Aiemmin tällä viikolla Hall of Fame julkaisi tiedotteen, jossa se ilmoitti, että ”rhythm & bluesin, kantrin ja gospelin törmäyksestä syntyneen rock 'n' rollin henki on alati muuttuva”.