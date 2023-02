Robinin asu Emma-gaalassa puhutti – jyrähtää nyt vastineensa Instagramissa

Laulajan asu puhutti erityisesti sosiaalisessa mediassa. Osa kommentoijista oli sitä mieltä, että Robin kantoi asussaan Venäjän lippua.

Laulaja Robin Packalenin pukeutuminen Emma-gaalaan nousi perjantai-iltana puheenaiheeksi somessa. Robin juhli musiikkialan gaalassa tummassa metsänvihreässä neuleessa, jonka rinnassa osa oli näkevinään Venäjän lipun.

– Katsoin kaukaa, että Robinilla Venäjän lippu paidassa, eräs twiittaa.

– Oishan nuo lärpäkkeiden värit voinu paremminkin valita, toinen vastaa.

Venäjän lipun värit ovat ylhäältä alaspäin valkoinen, sininen ja punainen. Robinin paidan rinnuksessa värit olivat hopea ja punainen.

Asu puhutti etenkin sosiaalisen median keskustelupalstoilla. Osa pohti, osoittiko Robin ratkaisullaan tukensa Venäjälle.

Lauantaina Robin otti kantaa aiheeseen Instagram-tilillään.

– Jos joku tästä saa Venäjän lipun väännettyä niin suosittelen käyntiä optikolla, laulaja jyrähtää tarinat-osiossa.

– Ja niille, joille asia tuntuu olevan epäselvää, niin en hyväksy Venäjän toimintaa millään tavalla, Robin lisää.

Laulaja on lisännyt 24 tuntia näkyvillä oleviin tarinoihin lähikuvan paitansa rintamerkistä.

Robin sai kritiikkiä asuvalinnastaan somessa, sillä osan mielestä paidan rintamerkit muistuttivat Venäjän lippua.

Paitaan on kiinnitetty kaksi metallista laattaa, joista ylempi on hopeinen ja siinä lukee isoin kirjaimin suunnittelijan nimi: Rolf Ekroth. Alemmassa, punaisessa laatassa lukee galen värld eli hullu maailma.

Robinin gaala-asuun kuuluivat tummanvihreä neule ja samaa sävyä olevat nahkaiset housut.

Robin Packalen on yksi tämän vuoden UMK-finalisteista, jotka tavoittelevat pääsyä Suomen euroviisuedustajaksi Britannian Liverpoolissa keväällä laulettaviin viisuihin.

Packalen suhtautuu kilpailuun sen vaatimalla vakavuudella. Hän näkee Euroviisuihin osallistuminen mahdollisuutena saada omaa musiikkiaan myös monimiljoonaisen kansainvälisen yleisön kuuluviin.

– Otan tämän hauskana haasteena. Musta on siistiä olla tässä mukana, artisti sanoi aiemmin IS:lle.

Viime vuosina Packalen on julkaissut musiikkiaan englanniksi. Kappale Girls Like You on artistin mukaan hänen ”paras biisinsä ikinä”.

– Se on sellainen popfunk-biisi, aika flirtahtava, siinä on sellaista mun tyyppistä energiaa. Kappaleessa on intensiteettiä, mutta se on silti jammaileva, Packalen kuvailee.