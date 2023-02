Podcast: Anniina Valtonen kertoo, kuinka rakastui 16-vuotiaana mieheensä: ”Opettajat olivat järkyttyneitä”

Nörtin ja hevarin suhde alkoi lukiossa.

YLEN meteorologi ja Puoli seitsemän -ohjelman juontaja Anniina Valtonen, 33, kertoo parisuhteestaan Radio Novan Sunnuntaibrunssi-podcastissa.

Valtonen paljastaa juontaja Esko Eerikäiselle olleensa 16-vuotias alkaessaan seurustella nykyisen kumppaninsa kanssa.

– Me ollaan oltu 16 vuotta yhdessä, Valtonen kertoo.

– Vau, Eerikäinen henkäisee.

– Siis kuvittele, tänä vuonna tulee sellainen hetki, että olemme eläneet tätä elämää pidempään yhdessä kuin erikseen, Valtonen jatkaa.

Meteorologin mukaan he ovat hyvin erilaisia, mutta tärkeissä asioissa samanlaisia.

– Meillä on ollut koko ajan mentaliteetti, että toista ei voi muuttaa. Saa olla oma itsensä, saa tehdä asioita, jotka kiinnostaa. Koko ajan ei tarvitse olla liimautuneena yhteen, että meillä voi olla omiakin harrastuksia ja omiakin ystäviä, hän sanoo.

Pari alkoi seurustella lukiossa.

– Olen ollut kiltti tyttö, nörtti Anniina, jolla oli vaaleat pitkät hiukset ja hirveä akne. Mun mies taas oli hevari, hänellä oli mustat pitkät hiukset, Valtonen muistelee ja kertoo miehensä kuunnelleen ”norjalaista kirkonpolttoheviä”.

– Me oltiin kuin yö ja päivä ulkoisesti.

Kesäloman aikana mies muutti Valtosen naapuriin ja he alkoivat kulkea koulumatkoja yhdessä. Tutustumisen myötä he huomasivat olevansa paitsi erilaisia, myös hyvin samanlaisia.

– Opettajathan olivat ihan järkyttyneitä!

Valtosen isä sen sijaan oli innoissaan vävykokelaasta.

– Isäni tykkää samasta musiikista, Valtonen nauraa.

– Mun suku on täynnä hevareita. Mun veljeä, isää ja miestä yhdistää musamaku. He käyvät yhdessä keikoilla.

Valtonen kertoo itsekin käyneensä miehensä kanssa esimerkiksi metalliyhtye Mastodonin keikoilla.

– Aina toivon, että pyydä jotain muuta, Valtonen kertoo naurahtaen.

Parisuhteestaan vähäsanaisena julkisuudessa pysytellyt Valtonen on kertonut aiemmin suhteestaan Me Naisille. Hän kertoi, että ensitreffeillä he menivät elokuviin katsomaan Bond-elokuva Casino Royalen. Suhde alkoi ystävyydestä ja syveni rakkaudeksi.

Pari asuu yhdessä Vantaalla, ja perheeseen kuuluu myös koira. Arki on hyvin tavallista: ruuanlaittoa ja leffojen katsomista.

– Mieheni on minun tukeni ja turvani, rauha ja järjen ääni, kun omassa mielessä myrskyää. Tasapainotamme toisiamme, sillä minä olen positiivinen ja mieheni on pessimistisyyteen taipuva, hän kuvailee.

– Teemme paljon asioita yhdessä, vaihdamme päivittäin kuulumiset ja sanomme, että rakastan sinua. Parisuhteeseeni kuuluu läsnäoloa, pusuja ja haleja. On tärkeää tehdä pyytämättä asioita, kuten viedä roskat tai keittää kuppi kahvia. Toiselle pitää antaa myös omaa aikaa.

Ilta-Sanomien haastattelussa kesällä 2021 Valtonen kertoi, ettei hänen ammattinsa puhuta heillä kotona.

– Kotona meillä ei puhuta säästä. Mieheni ei edes katso lähetyksiäni, ellen erikseen pyydä. Häntä kiinnostaa sää silloin, jos hän on lähdössä vaihtamaan autoon renkaita.

– Minusta se on ihanaa. Se tarkoittaa sitä, että kun tulen töistä kotiin, saan kertoa hänelle päivästäni kuin kuka tahansa ihminen, hän kertoi.