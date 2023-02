Tällainen mies on vuoden artistina palkitun Bessin näyttelijä­rakas – hehkuttavat rakkauttaan

Artisti Bess ja tanskalainen Danny Baertelsen saapuivat yhdessä Emma-gaalan punaiselle matolle.

Emma-palkittu laulaja Bess saapui Emma-gaalan punaiselle matolle tanskalaisen näyttelijäpuolisonsa Danny Baertelsenin kanssa.

Danny tokaisi haastattelun alkuun osaavansa hieman suomea ja lausui sanat ”kippis” ja ”kiitos paljon”.

Pariskunta tapasi missikisayrittäjä Sunneva Sjögrenin häissä vuonna 2020.

– Tapasimme alttarilla. Kirjaimellisesti, Bess kertoi.

Bess on niittänyt suurta menestystä viime vuonna. Hän korosti, ettei hän olisi tässä pisteessä ilman Dannya.

Danny puolestaan kertoo seuranneensa ylpeänä kumppaninsa menestystä.

– Hän on pitänyt jalat maassa, eikä antanut menestyksen nousta hattuun, näyttelijä kuvaili hymyillen.

Rakastavaiset kuvailivat toisiaan punaisella matolla kauniin sanoin.

– Olet yksinkertaisesti parasta tässä universumissa, Bess lausui.

– Hän on vaatimaton ja kunnianhimoinen, Danny jatkoi.

Danny vastasi myös tyhjentävästi kysymykseen, mikä sai hänet rakastumaan Bessiin.

– Mielestäni se on aika ilmeistä, eikö niin? Sitä on vaikeaa kuvailla, se on vain se tunne, hän vastasi hymyillen.

Pariskunta asuu yhdessä kissojensa kanssa. He aikovat juhlistaa gaalailtaa laseilla kuplivaa.