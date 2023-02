Gettomasan albumi Vastustamaton on vuoden myydyin – heidät kaikki on palkittu Emma-Gaalassa

Kotimaisen musiikkialan vuoden parhaimmisto palkitaan perjantaina Emma-gaalassa.

40-VUOTISJUHLAANSA viettävässä Emma-gaalassa on tänään palkittu suomalaisia musiikintekijöitä.

Toistaiseksi palkinnon ovat saaneet seuraavat artistit:

Vuoden jazz: Plop & Junnu

Vuoden metalli: Amorphis: Halo

Vuoden musiikintekjiä: Jonas Olsson

Vuoden musiikkivideo: Aleksanteri Hakaniemi

Kriitikoiden Emma: Pesso: 33

Etno-Emma: Bergå Folk Project

Vuoden lastenmusiikki: Megasakki

Kultainen Emma: Tapio Korjus, Rockadillo

Erikois-Emma: Vicky Rosti

Vienti-Emma: Amorphis

Vuoden striimatuin ulkomainen biisi: Harry Styles: As It Was

Vuoden myydyin albumi: Gettomasa

Artikkeli päivittyy.