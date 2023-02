Espanjaan muuttaneet Hannu ja Satu tekivät kaupat 1,9 miljoonan euron huvilasta – kiinteistövälittäjä paljastui huijariksi

Unelma-asunto Espanjassa -uutuusohjelmaan osallistunut suomalaispariskunta oli tyytyväinen sarjan suomalaisiin kiinteistövälittäjiin, mutta sitten tapahtui jotain, joka vei uskon Espanjan asuntobisnekseen. –Myös huviloiden hinnat ovat ylihinnoiteltuja, toteaa Hannu Mänty.

Kuinka hulppeissa taloissa Espanjan Aurinkorannikolle paenneet suomalaiset oikein asuvat – tai ainakin haluaisivat asua?

Sitä selvitetään uudessa lifestyle-ohjelmassa Unelma-asunto Espanjassa, jossa seurataan tavallisia suomalaisia pariskuntia, ystävyksiä ja perheitä, jotka lähtevät etsimään itselleen haaveidensa asuntoa Aurinkorannikolta.

Kymmenien yritystensä avulla miljonääreiksi vaurastuneet Satu ja Hannu Mänty ovat yksi ohjelmassa mukana olevista pariskunnista.

Kolmannessa jaksossa nähtävä pariskunta on toteuttamassa pitkäaikaista unelmaansa ja muuttamassa pysyvästi Aurinkorannikolle nyt, kun perheen kaikki neljä tytärtä ovat aikuisia.

– Ostimme täältä jo 10 vuotta sitten kaksi asuntoa ja olemme pyörineet täällä paljon. Viime vuonna myimme asunnot pois ja päätimme etsiä unelmiemme talon, pariskunta kertoo puhelimitse Espanjasta.

Satu Mänty kertoo olevansa alkuperäisen Unelma-asunto auringon alta -brittisarjan suurfani, joten he päättivät hakea ohjelman suomalaisversioon.

– Olemme saaneet paljon kannustavia kommentteja sukulaisilta ja ystäviltä siitä, että lähdimme ohjelmaan. He tietävät, kuinka hulluja olemme, Hannu Mänty naurahtaa.

Etsinnässä on 3-4 makuuhuoneen esteetön villa. Ensimmäisenä pariskunnalle esiteltävä 500-neliöinen talo Mijasissa ihastuttaa heti, ja talossa isona bonuksena on hissi eri kerrosten välillä.

Pariskunta etsii sarjassa itselleen peräti 1–2 miljoonan euron hintaista huvilaa.

He antavat sarjan suomalaisille välittäjille Kirsi Orakselle ja Markus Aholle seuraavat kriteerit: unelmataloon pitää mahtua vierailemaan perheen tyttäret – makuuhuoneita on oltava 3–4 – ja villan pitää olla esteetön, sillä yksi tyttäristä liikkuu pyörätuolilla.

Torreblancassa oleva luksusvilla on yksi niistä kohteista, joihin lahtelaispariskunta ihastuu ohjelmassa täysin.

Uima-altaallisesta talosta täytyy olla näkymä merelle ja koirille pitää olla riittävästi aidattua pihaa. Talon on oltava moderni ja uusi, koska vanhoissa andalusialaisissa villoissa on valtavasti korjattavaa.

Myös asuinalue on melko tarkkaan rajattu, ja esimerkiksi Marbellaan pariskunta ei halua, koska ”siellä maksaa vain nimi”, toteaa Hannu.

Mänty kertoo, että etenkin turistien suosimat merenranta-alueet Fuengirolassa ja Marbellassa maksavat niin paljon, että hinnat tulevat laskemaan.

– Täällä on olemassa selkeä asuntokupla, joka tulee romahtamaan joidenkin vuosien kuluessa. Mutta emme viitsineet alkaa odottaa, vaan nautimme elämästä nyt, kun siihen on mahdollisuus, Hannu sanoo.

La Mairenan kukkulalla sijaitseva 3-kerroksinen huvila on pariskunnan mielestä täydellinen. Ainoastaan sijainti mietityttää.

Hintataso koko Aurinkorannikolla on noussut aivan kuten muuallakin Euroopassa, ja se näkyy niin asuntojen hinnoissa kuin kustannuksissakin.

– Hinnat ovat nousseet todella. Teemme ohjelmassa tarjouksen 1,9 miljoonan euron arvoisesta villasta, joka täyttää meidän kaikki kriteerimme. Mutta tällainen huvila maksaisi puolet vähemmän Suomessa, Hannu Mänty toteaa.

Mänty on kovan luokan bisnesmies, joka on laskenut, että esimerkiksi 1,9 miljoonan euron arvoisen villan ja tontin todellinen arvo on noin 800 000.

– Tällaisen villan rakentaminen maksaa puoli miljoonaa ja tontti maksaa 300 000. Arvotalojen myynti on täällä pelkkää bisnestä.

Maisemat vuorille ovat huikean kauniit ja talossa on upeat, avarat terassit.

Myös ohjelman kiinteistövälittäjät kertovat, että hinnat ovat nousseet tasaisesti.

– Mitä lähempänä rantaa, niin sitä kalliimmat hinnat. Monesti törmää sellaiseen ajatukseen, että kyllä se asunnon hinta sieltä laskee, kun vähän odotellaan. Se on utopiaa, Markus Aho sanoo.

– Vesi on halpaa ja sähkö on kallista. Näin on ollut aina. Nythän meillä on suurin piirtein samalla tasolla sähkön hinta kuin Suomessakin.

Ohjelmaan osallistuminen ja suomalaisten kiinteistönvälittäjien kanssa toimiminen saa pariskunnalta pelkkää kiitosta.

Useimmat kohteet vastasivatkin lopulta hyvin tarkkaan pariskunnan kriteereitä, ja lopussa oli valinnanvaikeutta siinä, mikä talo on paras.

– He esittelivät meille todella loistavat villat, lahtelaispariskunta kiittelee.

Mijasissa sijaitseva 500-neliöinen, seitsemän makuuhuonetta sisältävä andalucialainen villa on tyyliltään sellainen, mitä Hannu ja Satu eivät ole etsineet. Talo kuitnekin vie heidän sydämensä.

Ohjelman kautta Männyn pariskunta törmäsi myös kiinteistönvälitysbisneksen ikävään puoleen, sillä he tekivät yhdestä löytämästään talosta tarjouksen sitä kaupanneelle espanjalaiselle välittäjälle.

Välittäjä ei pitänyt sanaansa, vaan perääntyi vähin äänin, eikä asuntokauppoja lopulta syntynytkään.

– Se oli todellinen luksusvilla, joka täytti kaikki kriteerimme, mutta huomasimme jälleen kerran, että espanjalaisten kanssa sovittu suullinen sopimus on kaukana varmasta, Hannu sanoo ja kertoo pettyneensä siihen, että he tulivat huijatuksi.

Rahaa he eivät suullisen sopimuksen vuoksi menettäneet.

Torreblancan kohteessa erikoisuuksina ovat suolavesiuima-allas ja viinikellari. Sijainti on Männyn pariskunnan mielestä täydellinen.

Vaikka unelmien asuntoa ei ohjelman avulla löytynyt, on pariskunnalla ilouutisia.

– Löysimme ohjelman kuvausten jälkeen ihan loistavan huvilan täysin sattumalta. Asumme nyt vuokravillassa, mutta pääsemme muuttamaan omaan kotiimme kesäkuussa.

250-neliöinen, neljän makuuhuoneen villa sijaitsee lähellä merta ja pihassa on uima-allas.

– Se on neljä vuotta sitten rakennettu moderni talo ja aivan helmi, Satu Mänty huokaa.

Andalucialaisen villan näkymät ovat yksi syy siihen, miksi pariskunta ihastuu taloon täysin.

Hannu Männyllä on jo vetämässä useampi bisnes uudella asuinalueellaan. Yksi niistä on yhteinen yökerhobisnes Jethro Rostedtin kanssa.

Yli 20 vuotta yrittäjänä työskennelleellä Hannu Männyllä on kokemusta muun muassa rengas-, kuntosali- ja rekrytointibisneksessä. Hän on ollut mukana yli 70 yrityksessä.

– 40 niistä on ollut hyviä kokemuksia, 30 huonoa, mutta yhtään konkurssia ei olla tehty, Hannu toteaa.

Ohjelmassa nähdään perheitä ja ystäviä, joilla on monenlaisia eri tarpeita loma-ajan asunnolleen. Jotkut hakevat etätyökotia isommalle perheelle, toiset kakkoskotia talven varalle ja osa haluaa viehättävän huoneiston tulevia eläkepäiviä varten.

Osallistujat rajaavat etsimälleen asunnolle budjetin ja esittävät toiveet, jotka juuri heidän unelma-asuntonsa tulisi täyttää.

Ohjelmassa nähtävät suomalaiset kiinteistövälittäjät Kirsi Oras ja Markus Aho ovat muuttaneet Espanjaan puhtaasti auringon ja valon perässä.

Suomalaisvälittäjät Oras ja Aho alkavat kumpikin tahoillaan haravoida alueen asuntotarjontaa, ja molemmat tarjoavat lopulta asiakkailleen kaksi erilaista vaihtoehtoa.

Samalla he kisaavat leikkimielisesti siitä, kumpi löytää osallistujille täydellisen unelma-asunnon.

Unelma-asunto Espanjassa 8.2. alkaen MTV3-kanavalla klo 20.00.