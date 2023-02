Ståhlin aitous ja hersyvä huumori iskivät tv-katsojiin.

Mediakonkari Katja Ståhlin esiintyminen Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa on ihastuttanut tv-katsojia. Veitola vieraili Yökylässä-kauden avausjaksossa Ståhlin luona Espoossa.

– Tervetuloa tänne paskahousujen landiaan! Me ei olla hirveän siistejä, että jos täällä on nyt siistiä, se on vaatinut järkyttävää uurastusta, Ståhl täräyttää Veitolalle heti kättelyssä.

Jaksossa Ståhl näyttää elämäänsä varsin silottelematta. Likaiset kahvikupit lojuvat kotoisasti tiskialtaassa, kun Veitola tekee kierrosta asunnossa.

– Aina sanotaan, että tässä on kotini sydän, keittiö. No ei kyllä ole! Täällä lämmitetään ruoka, Ståhl tunnustaa.

Kaksikko keskustelee ohjelmassa muun muassa hyvinvoinnista ja viisikymppisten sinkkuelämästä. Ståhl kertoo avoimesti muun muassa vaihdevuosistaan ja siitä, kuinka jahtasi nuorempia miehiä yöelämässä.

– Todellakin! Silloin kun olin itsekin nuori, en enää tietenkään, Ståhl sanoi ja kertoi äidiksi tulemisen rauhoittaneen hänet.

Lue lisää: Katja Ståhlilta suoraa puhetta seksistä – kertoo Maria Veitolalle ”porsastelustaan”

Tv-juontaja Katja Ståhlin aitous hurmasi katsojat.

TV-katsojat ovat ilahtuneet Ståhlin aitoudesta. Yksi katsojia hykerryttänyt kohta oli Ståhlin ja Veitolan keskustelu autossa, kun Ståhl paljasti hakeneensa vuosia sitten erääseen maalimainokseen.

– Joku pyys mut koekuvauksiin semmoiseen maalimainokseen. En sit saanut sitä. Kun näin sen mainoksen valmiina, niin olin että nyt tajuan, miks en saanut sitä. Mikä hiton maali se oli... Siinä oli sellainen todella isorintainen nainen ja siitä tuli hirveä kohu, Ståhl muistelee.

– Panu-tyttö? Veitola hoksaa.

– Just se! Miks mä en saanut, anteeks nyt vaan! Mikä siunaus, etten ole saanut niitä paikkoja, koska olisin ollut kamalan väärässä paikassa, Ståhl nauraa ja jatkaa:

– Oon aina haaveillut olevani tosi nätti ja sit tajunnut, et en mä oo. Aina sanotaan, että oon persoonallinen. On paljon helpompaa mulle itselleni, et panostan karismaan ja itseni onnellisena pitämiseen.

Lue lisää: Katja Ståhl paljastaa Maria Veitolalle käyneensä kohutun Panu-maalimainoksen koekuvauksissa – lopputulos sai hieraisemaan silmiä

Somekommenteissa hehkutetaan erityisesti Ståhlin aitoutta ja hauskuutta.

– Katja on supereista superein.

– Katja on ihana.

– Katja on paitsi persoonallinen, myös paras.

– Katja Ståhl on niin hauska ja ihana.

Veitolan Instagram-julkaisun alle on myös kertynyt monia kehuvia kommentteja.

– Voi että, tämä oli yksi parhaista jaksoista. Katjaa fanitan ja tietty sinä haastattelijana ihan super combo. Tuli tosi hyvä fiilis tän päivän jaksosta, kiitos.

– Tykkäsin erikoisesti Katja Ståhl jaksosta, se miten hän kertoi hulluista vuosistaan ja kuinka hevoselämä tyhjensi pään kaikesta.

– Katja on vaan niin kuningatar. Ja sinä niin paras. Kiitos.

– Hyvä ohjelma ja loistava Maria. Katjaa jo katselin Jyrki-vuosina töllöstä ja on kyllä ehdoton suosikki. Sama rentous, jätkämäisyys ja suorasukaisuus asuu myös minussa. Asennetta pitää olla aina.

– Iiiihanat , hauskat, viisaat naiset. Kiitos paljon. Teitä olisi katsellut vaikka kuinka kauan.

– Tykkäsin, ootte molemmat niin aitoja.

– Niin ihana jakso, Katja ihan huippu, niin luonnollinen.

– Ja ihana Katja, tykkään hänen suorapuheisesta tyylistä, pienellä humoristisella otteella maustettuna.

– Samankaltaisuutta teissä on: olette kummatkin tinkimättömiä, suoraan asiat kohtaavia, selkeitä haastattelijoina (auttaa haastateltavia löytämään asian ytimen) ja aina esiinnytte tinkimättömästi omana itsenänne mitään muuttamatta ja kaiken kukkuraksi loistavia persoonia ja huippuammattilaisia: Kiitos teille.