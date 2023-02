Emilia ”Emjeni” Aaltosta seuraa lähes 200 000 ihmistä Instagramissa – paljastaa nyt podcastissa, miten muokkaa kuvistaan ”julkaisukelpoisia”

Emilia ”Emjeni” Aaltonen sanoo Nätit tytöt -podcastissa, että hän muokkaa jollakin tavalla suurinta osaa somekuvistaan.

Somevaikuttaja Emilia ”Emjeni” Aaltonen kertoo työstään Jonna Joutsenen ja Linda Lietsalan Nätit tytöt -podcastissa.

Podcastissa keskustellaan muun muassa siitä, millaisia kuvia Aaltonen julkaisee sosiaalisessa mediassa ja millainen on ”tyypillinen” Aaltosen someseuraaja. Hänellä on Instagramissa 192 000 seuraajaa.

Aaltonen kertoo jaksossa myös siitä, millä tavoin hän muokkaa sosiaalisessa mediassa julkaisemiaan kuvia. Hän kuvailee, että nykyään esimerkiksi kuvien valotusta voidaan muokata helposti somessa, eikä pienissä muokkauksissa ole hänen mielestään mitään pahaa.

Aaltonen peräänkuuluttaakin somevaikuttajilta avoimuutta ja läpinäkyvyyttä siitä, miten he kuviaan muokkaavat.

Hän sanoo muokkaavansa itse käytännössä kaikki somekuvansa.

– Arvostan tosi tosi paljon ihmisiä, jotka pystyy lisäämään sellaisen kuvan, mihin ei oo tehty mitään. Oli se kuva vaikka jostain maisemasta tai itsestä. Arvostan, jos joku pystyy tohon, koska oon itse esteettisesti tosi perfektionisti.

– Vaikka jos laitan mun kynsistä kuvan, niin sitäkin on jollain tavalla blurrattu vähän käsiryppyjä tai editoitu. Mulla siis kyllä jokainen kuva menee jonkun editin läpi, hän myöntää.

Hän kertoo Nätit tytöt -podcastissa muokkaavansa esimerkiksi ihoaan tasaisemmaksi kuvissa.

– Yleensä jos otan kuvan, niin saatan ainakin vähän blurrata ihoa tasaisemman näköiseksi. Mulla on sellainen tosi raaka valo, mitä käytän, että kuva on tarkka. Se on niin tarkka, että löydät kaikki pikkuluomet, joita et tiennyt, että sulla on ne kehossa, hän kuvailee.

– Jos pitää ottaa se alusvaatekuva ja on hirvee pömpötys, niin tiedän miten saan itseni näyttämään sellaiselta normaalilta itseltäni. Saatan kirkastaa silmien väriä tai vaalentaa silmiä, jos ne on punaiset kuuden tunnin kuvausten jälkeen, Aaltonen kertoo.

Hän sanoo julkaisevansa viikossa 3 tai 4 -somekuvaa ja tekevänsä sisällöntuotantoa myös eri brändeille. Brändeille tehtyjen kuvien on hänen mukaansa oltava julkaisukelpoisia kuvanmuokkauksineen.

– Niiden kuvien vaan pitää olla nopeasti ihan sellaisia julkaisukelpoisia, että niitä voi käyttää markkinointiin, hän sanoo.

– Haluun olla tosta ihan sataprossaa läpinäkyvä, hän sanoo ja kertoo, että harva somevaikuttaja haluaa tai uskaltaa kertoa, että muokkaa kuviaan.

