Podcast: Khloé Kardashianin pettäjämies viestitteli suomalaiselle Emilialle Instagramissa

Somevaikuttaja Emilia ”Emjeni” Aaltonen sanoo saavansa julkkiksilta viestejä Instagramissa.

Sosiaalisen median vaikuttaja Emilia Aaltonen kertoo työstään Nätit tytöt -podcastin tuoreessa jaksossa. Somessa nimeä Emjeni käyttävällä Aaltosella on Instagramissa 191 000 seuraajaa, joille hän jakaa muun muassa muotiin ja kauneuteen liittyviä kuvia.

Aaltonen sanoo podcastissa uskovansa, että hänen seuraajissa on tasaisesti sekä miehiä että naisia. Hän kertoo suunnittelevansa somesisältönsä etenkin naisille, mutta usein vähänkään paljasta pintaa sisältävät kuvat herättävät kiinnostusta etenkin miehissä.

– Toivoisin et mun kuvat ja ne, keille suunnittelen et kuvat on, ois naisille, mut valitettavasti jos on vähänkään paljasta pintaa niin kyllä ne miehet sinne iskeytyy paikalle, Emilia ”Emjeni” Aaltonen sanoo Nätit tytöt -podcastissa.

Hän sanoo tekevänsä yhteistyötä muun muassa muotiin keskittyvien yritysten kanssa ja tuolloin kohderyhmänä ovat etenkin hänen naisseuraajansa.

– Yritän myöskin poistella niitä miesseuraaja, koska yritän keskittyä tyyliin ja kauneussisältöön loppujen lopuksi enemmän. Jos mulla ois meksikolaisia miehiä siellä, nii ne ei ehkä oo ne, jotka ostaa Fashion Novan mekkoja. Se vaikuttaa sit bisnekseen huonosti, Aaltonen sanoo.

– Turhauduin siihen, että oli seppoja ja penttejä, jotka eivät ole kiinnostuneita sellaisista teemoista, jotka mua kiinnostaa. Niitä ei kiinnosta, mitä mä sanon, vaan niitä kiinnostaa pylly ja tissit, joita en hirveästi postaa.

Aaltoselta kysytään podcastissa, ovatko julkkikset lähestyneet häntä sosiaalisessa mediassa. Sometähti myöntää, että välillä maailmantähdet käyvät tykkäilemässä hänen kuvistaan.

– Uskomattomampia tilanteita on olleet ne, kun joku julkisuudesta tuttu henkilö ulkomailta on tykännyt mun kuvasta tai laittanut mulle dm:ää. Mun on pakko hypettää ihan pikkusen… Tiedän et ihmiset vihaa, jos leijuu tällaisilla jutuilla, mut yks mun lemppariartisti Summer Walker tykkäsi mun yhdestä kuvasta kerran. Se oli mahtavaa, hän intoilee.

Yksityisviestejäkin Aaltonen on saanut julkkismiehiltä. Hän sanoo NBA-tähti Tristan Thompsonin viestitelleen hänelle Instagramissa. Thompson tunnetaan urheilu-uransa lisäksi tosi-tv-tähti Khloè Kardashianin on-off-puolisona. Parilla on kaksi yhteistä lasta.

– Tristan Thompson on tullut laittamaan (viestiä). Hänellä oli just ero Khloén kanssa ja oli hän oli isosti otsikoissa, niin siinä kynnyksellä on tullut laittamaan. Onhan noita. Joka viikko on melkein joku, Emilia ”Emjeni” Aaltonen kertoo podcastissa.

Tristan Thompson ja Khloé Kardashian kuvattuna 2019.

Hän ei kerro tarkemmin, minkälaisen viestin tai viestejä Thompson oli hänelle lähettänyt.

Kardashian ja Thompson alkoivat seurustella vuonna 2016 ja saivat tyttärensä Truen kaksi vuotta myöhemmin. He erosivat kesäkuussa 2021, mutta jatkoivat kuitenkin yhdessäoloa.

Kardashian päätti suhteen, kun dna-testi vahvisti, että koripalloilija Thompson oli saanut lapsen toisen naisen, Marlee Nicholsin kanssa.

Thompson jäi kiinni pettämisestä myös silloin, kun Kardashian oli viimeisillään raskaana.

Thompson ja Kardashian saivat toisen lapsen elokuussa 2022. Heidän on kuvailtu olevan hyvissä väleissä, mutta he eivät tiettävästi ole enää parisuhteessa.

Khloé Kardashian tunnetaan somevaikuttajana, seurapiirikaunottarena ja tosi-tv-tähtenä.

