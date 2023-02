Mikael Renwall kerää ylistystä poikkeuksellisella kirjoituksellaan – sanoo suorat sanat miesten kokemista odotuksista

Somevaikuttaja Mikael Renwall puhuu somessa tärkeästä aiheesta.

Tubettaja ja somevaikuttaja Mikael Renwall, 26, kertoo sosiaalisessa mediassa kokeneensa miehille asetettavat odotukset haastavina.

– Miehille asetetaan valtava määrä odotuksia, joiden perusteella on selvää, miltä mies saa näyttää ja miten sen kuuluu käyttäytyä. Tai pikemminkin, miltä se ei näytä ja miten se ei käyttäydy, hän kirjoittaa päivityksessään.

Renwallin mielestä miehille asetettu muotti on ahdas.

– Mies ei ole mies, jos se ei ole tarpeeksi maskuliininen. Mies ei saa olla värikäs tai feminiininen, mutta pakokaasun ja väkivallan ryydittämä juro kyllä saa.

Tunnettu somevaikuttaja kirjoittaa miesten usein ylistävän muiden aggressiivista ja väkivaltaista käyttäytymistä.

– Jos olet mies ja sulla on meikkivoidetta ja korvakoru, niin sua pitäisi varmaankin lyödä. Jos hakkasit jonkun baarissa kun se vahingossa tönäisi sua, niin olet tietysti kova jätkä.

Erityisesti miehille asetetut oletukset ja paineet vaikuttavat Renwallin mielestä nuoriin ja itseään vielä etsiviin henkilöihin.

– Siitä syystä jokaisen olisi hyvä luottaa sen oman muotin luomiseen, josta saa poistua, jonne saa palata ja jota kukaan muu ei voi rikkoa. Ulkopuolisten ei tarvitse sopia siihen, eikä kellään saisi olla sanottavaa siitä, minkä muotoinen sen pitäisi olla.

Renwall muistuttaa, että jokainen voi vaikuttaa siihen, millaisia odotuksia miehille yhteiskunnassa asetetaan.

– Annetaanhan siis kaikille rauha ja mahdollisuus tutustua niihin omiin mielenkiinnon kohteisiin, liittyi siihen sitten pakokaasu tai meikkivoide.

Renwallin seuraajat ovat kehuneet julkaisua tärkeäksi ja rohkeaksi.

– Oot rohkeasti mies ja sellainen vahva, aidon mieheyden esikuva.

– Kiitos Mikael. Tää oli varmasti monen ikäiselle, mutta varsinkin nuorille kundeille erittäin tärkeää luettavaa ja ajatuksia herättävää.

– Tärkeä aihe! Ahtaat odotukset on tuskastuttavia. Toivottavasti asenteet muuttuu sallivammiksi.

– Ja sama toistepäin. Naisen pitää olla sitä tätä ja tuota, muuten ei ole nainen. Pois tämmöiset mielikuvat millainen pitäisi olla ja ollaan just semmoisia kun ollaan.

Mikael Renwall on tunnettu tubettajana ja somevaikuttajana. Hänellä on Youtubessa yli 50 tuhatta seuraajaa ja Instagramissa yli 70 tuhatta seuraajaa. Hän on kanavallaan puhunut muun muassa tekemistään kauneustoimenpiteistä sekä niiden poistamisesta.

Renwall on mukana myös Good Luck Guys -uutuusrealityssa. Jukka Hildénin juontamassa sarjassa sometähdet kisaavat Thaimaan viidakossa 30 000 euron voittopotista.