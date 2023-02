Tv-tohtorin kootut kohut – 70-luvulla tapahtui jotain, mistä Dr. Phil ei vieläkään halua puhua

Julkkispsykologi Phil McGrawin ikoninen keskusteluohjelma päättyy. 25-vuoden tv-taipaleensa aikana ”Dr. Phil” saavutti suursuosion, mutta kohuilta hän ei säästynyt.

Ikoninen tv-kasvo Dr. Phil on pitänyt vaimonsa Robinin kanssa yhtä 70-luvulta saakka.

Suosittu tv-psykologi Philip McGraw eli tuttavallisemmin Dr. Phil ilmoitti tänään tiedotteessa ohjelmansa loppumisesta. Tohtorin nimikko-ohjelma ehti pyöriä televisioruuduissa Yhdysvalloissa jo vuonna 2002.

Televisiokasvoksi nyt 72-vuotias psykologi kuitenkin nousi jo vuonna 1998. Tästä on kiittäminen tv-moguli Oprah Winfreyta, johon McGraw tutustui tuolloin pyörittämänsä lakikonsulttiyhtiön kautta.

McGraw kumppaneineen avustivat juontajaa 90-luvun puolivälissä käydyn oikeustapauksen kanssa. Winfrey vakuuttui psykologin ammattitaidosta niin, että hän päätti pyytää McGrawin vakituiseksi vieraaksi keskusteluohjelmaansa.

Oprahin avulla tohtori nousi nopeasti suursuosioon ja nyt päättyvän ohjelmansa hän käynnisti vuonna 2002. Tämän taipaleen varrelle on kuitenkin mahtunut liudoittain kohuja, joita huippusuosittu McGraw ei mielellään käsittele.

Phil McGraw on ollut suosittu tv-kasvo yli kaksi vuosikymmentä.

McGrawin keskusteluohjelman ydin on ihmisten auttaminen psykologin työkalupakin avulla. Enemmän tai vähemmän vapaaehtoiset vieraat istuvat yleisön eteen ja kertovat ongelmansa ja Dr. Phil yritää keksiä niihin ratkaisut. Ohjelmassa on käsitelty aiheita aina riippuvuudesta itsetuhoisuuteen ja perheriitoihin.

Mainitsemisen arvoista lienee, että McGrawilla on psykologian tohtorin tutkinto, mutta hänellä ei ole ollut vuoden 2006 jälkeen psykoterapeutin toimilupaa. Hän on siis psykologi ja tohtori, muttei terapeutti tai lääkäri.

Jokseenkin surkuhupaisasti ohjelman tarkoitukseen peilaten sen tuotantoa on kuvailtu hirvittäväksi työpaikaksi, jossa työntekijöitä sekä ohjelman vieraita kohdellaan vähintään epäasiallisesti, pahimmillaan epäinhimillisesti.

Syytökset nousivat pinnalle viime vuonna, kun BuzzFeedin haastattelemat entiset ja nykyiset työntekijät syyttivät etenkin ohjelman tuotannosta vastaavaa Carla Penningtonia epäasiallisesta käytöksestä.

Väitteiden mukaan pieninkin virhe saattoi johtaa siihen, että Pennington ryhtyi sättimään alaisiaan muun muassa ”idiooteiksi” ja ”jälkeenjääneiksi”. Haukkuja seurasi potkuilla uhkailu.

– Siellä huudettiin suoraa kurkkua, ihmisiä haukuttiin idiooteiksi ja ovia paiskottiin. Se ei olisi asiallista käytöstä millään muulla työpaikalla tai alalla. Kuvausten jälkeen kaikilla oli paha mieli ja kaikki itkivät, eräs lähteistä kuvaili.

Itse tohtori McGrawia kohtaan lähteet eivät syyttävää sormea heristäneet, mutta hänen väitetään olleen ”täysin tietoinen” alaistensa käytöksestä. McGraw ja Pennington molemmat kiistivät väitteet jyrkästi asianajajiensa kautta.

McGraw on kyseenalainen, mutta Yhdysvalloissa äärimmäisen suosittu hahmo. Tässä hän on puhumassa maan kongressille nettikiusaamista käsittelevässä kuulemisessa.

Myös ohjelmassa esiintyneiden vieraiden kohtelun suhteen on vuosien varrella nostettu erinäisiä syytöksiä. BuzzFeedin artikkelissa samat lähteet esimerkiksi väittävät, että heitä kehotettiin lietsomaan rasistisia stereotypioita vieraisiin liittyen, mutta väitteiden joukosta tämä on vain jäävuoren huippu.

Vuonna 2017 useat vieraat väittivät, että ohjelman kulisseissa heille olisi tarjottu päihteitä. Näistä tapauksista kuuluisin lienee Selviytyjät-voittaja Todd Herzog, joka esiintyi ohjelmassa äärimmäisen päihtyneenä. Herzog on väittänyt, että hän saapui kuvauksiin selvänä, mutta sai takahuoneessa käsiinsä litran vodkaa ja Xanax-lääkkeittä.

Erään vieraan täti kertoi samoihin aikoihin STAT:lle, että ohjelman henkilökunta pyrki jopa avustamaan häntä hankkimaan heroiinia ohjelmassa esiintyneelle perheenjäsenelleen, joka kärsi ennen kuvauksia vieroitusoireista. Tästäkin kritiikistä huolimatta ohjelmaan on vuodesta toiseen pyrkinyt hurjia määriä hakijoita.

Vieraiden kohtelussa tuotannon ohella kritiikkiä on saanut McGraw itse. Tohtori on tehnyt hyvin käytännöllisistä neuvoista ja suorasta puheesta tavaramerkkejään, mutta hänen metodejaan ja tarjoamiaan ratkaisuja on ajoittain kuvattu jopa nöyryyttäviksi.

Näin koki esimerkiksi ohjelmassa useita kertoja esiintynyt Josie Goldberg, joka haastoi lopulta McGrawin oikeuteen. Goldberg väitti tuolloin ohjelman vaikutusten hänen elämänsä suhteen olleen tuhoisat ja hän menetti Dr. Phil -esiintymistensä myötä jopa työpaikkoja.

Samanlaista tarinaa on kertonut räppäri ja somejulkkis Danielle Bregoli, joka tunnetaan myös taiteilijanimellään Bhad Bhabie. Hän nousi 13-vuotiaana ”ongelmanuorena” maailmanmaineeseen Dr. Phil -vierailunsa ansiosta, mutta todelliset vaikeudet alkoivat kuvausten jälkeen.

Äitinsä ohjelmaan tuoma tyttö lähetettiin McGrawin suosittelemaan kristilliseen Turn-About Ranch -hoitolaitokseen parantamaan tapansa. Bregoli on sittemmin kuvaillut laitosta painajaiseksi.

– Nuoret lähetetään Dr. Philin ohjelmassa Turn-About Ranchille tai vastaaviin laitoksiin. Ne ovat eristyksissä muusta maailmasta. Mihinkään ei voi paeta. Jos yrität paeta, niin joudut entistä pahempiin ongelmiin, nykyään 19-vuotias Bregoli sanoi videolla vuonna 2021.

Dr. Phil (vas.) on ollut naimisissa vaimonsa Robinin (toinen vas.) kanssa 70-luvulta asti. Tässä hän poseeraa poikansa Jayn, tämän vaimon sekä lastenlastensa kanssa.

Kristillisyys ja pintapuolisesti puhtoinen julkisuuskuva ovat myös tärkeitä osia McGrawin imagossa. Hän on ollut naimisissa vaimonsa Robinin kanssa vuodesta 1976 ja myös vaimo sekä pariskunnan lapset ovat olleet mukana ohjelman tuotannossa, sekä esiintyjinä että taustatoimijoina.

McGraw ei kuitenkaan puhu mielellään siitä, että Robin on vasta hänen toinen vaimonsa. Ensimmäinen avioliitto Debbie Higgins McCallin kanssa kariutui vuonna 1973. McCallin mukaan ero johtui McGrawin, joka oli tuolloin parikymppinen opiskelija, toistuvasta uskottomuudesta.

McGrawin imagoon kuuluvat asenteen ohella myös elintärkeä ulkoinen elementti. Käytännössä koko hänen uransa ajan tohtorin kasvoja ovat nimittäin koristaneet komeat viikset.

Kyseiset naamakarvat ovat saavuttaneet niin ikonisen aseman, että some suorastaan järkyttyi, kun McGraw julkaisi kuvan itsestään ilman niitä.