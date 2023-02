Sampo Kaulasen perhe pääsi sairaalasta Thaimaassa – paljastaa, miten hurja hintalappu yhdellä vuorokaudella on

Sampo Kaulanen suosittelee kaikille matkavakuutuksen ottamista.

Televisiosta tuttu yrittäjän Sampo Kaulasen vaimo Minttu Kaulanen sekä pariskunnan tytär ovat päässeet pois sairaalasta Thaimaassa. He kärsivät lomamatkallaan kuumeesta ja oksentelusta.

Kaulanen kertoo asiasta Instagramissaan huojentuneena. Samassa yhteydessä hän paljastaa, miten kalliiksi yö thaimaalaisessa sairaalassa tuli.

– Vaimo ja lapsi pääsi sairaalasta! Kaikki hyvin! Suosittelen muuten matkavakuutuksen ottamista! Yksi vuorokausi sairaalassa tuli maksamaan n.2200€! Siitä voi kalkuloida et kauan pörssi kestää makaamista, Kaulanen toteaa suoraan.

– Onneksi Minttu hoitaa meillä nuo vakuutusasiat. Voi nukkua yön hyvin, hän lisää.

Nyt perheellä on Kaulasen mukaan edessään pohdinta siitä, miten he pääsevät kotiin.

– En jostain syystä viimeksi rakastunut Bangkokkiin ja ei sitä rakkauden liekkiä kyllä löytynyt nytkään! Ilma huomattavasti parempi tällä reissulla vaikka kuvastakin näkee tuon saasteen määrän. 🙀

Kaulanen kertoi perheensä lomamatkan ikävästä käänteestä tiistaina sosiaalisessa mediassa. Ongelmat alkoivat, kun tytär oli yllättäen alkanut oksentaa lentokentällä. Tästä eteenpäin tilanne oli vain pahentunut.

– Yöllä nousi kuume ja aamuyöstä tahottiin lääkäri paikalle. Kuumetta +39,5, nestehukkaa ja todella voimaton olo tytöllä, Kaulanen kuvaili.

– Se mikä Thaimaassa aina on ollu itelle positiivinen kokemus on terveydenhuolto. Täällä kyllä ihmisistä huolehditaan. Ainakin jos on vakuutukset, Kaulanen kertoi jo tuolloin.

– Nyt lapaset ristiin ja toivotaan että saadaan diagnoosi ja tytöille oikeaoppinen lääkitys, hän totesi.

Kaulaset ovat olleet reissussa jo viikkojen ajan, ja päivitelleet matkansa käänteistä sosiaaliseen mediaan.

Lue lisää: Sampo Kaulasen perhe kiidätettiin sairaalaan Thaimaassa