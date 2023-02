Iskelmätähti Rainer Friman menetti äänensä ja alkoi hävetä sitä, miltä hänen laulunsa kuulosti – laulaminen loppui kuin seinään

Iskelmäsuosikki ja tangoprinssi Rainer Friman esiintyi viimeksi vuonna 2019, ennen koronapandemiaa. Nyt hän ei enää lavalle nouse.

Rainer Friman on laulamisen lisäksi muun muassa kirjoittanut seitsemän kirjaa.

Iskelmätähti Rainer Frimanin, 64, laulut on laulettu. Näin hän itse ajattelee.

– Ääni on mennyt. Minulla on paha astma, ja se söi vähitellen ääneni. Kun äänipohja katoaa, sen jälkeen ei enää voi laulaa. Kuten kuulet, ääneni on tosi möreä, Rainer Friman sanoo puhelinhaastattelussa.

Friman nähtiin yleisön edessä viimeksi vähän ennen koronaa marraskuun lopussa 2019.

– Sen jälkeen en ole esiintynyt. Ääni vuotaa, ja silloin laulusta ei tule mitään. Yhtään en liioittele sanoessani, että viimeisinä aikoina huomasin häpeäväni omaa laulamistani, Friman muistaa.

Tuttu tanssijärjestäjä ihmetteli Frimanille, että mikä hänen äänessään on vialla.

– Silloin aloin vetää omia johtopäätöksiäni, että olisi aika väistyä tantereilta. Eikä ole yhtään tehnyt mieli laulaa sen jälkeen.

Rainer Friman vetäytyi lavoilta, kun huomasi ettei ääni enää toimi.

Seinäjoella tangoprinssiksi 1986 valittu Friman nousi artistien kärkikastiin 1990-luvun alussa, kun hän voitti tuolloin hyvin suositun Syksyn sävel -kilpailun vuosina 1990 ja 1992.

Laulaja oli paljon esillä muutenkin. Hänen uskonnolliset, poliittiset ja romaniväestöön liittyvät kannanottonsa herättivät keskustelua, ja huomiota saivat myös väännöt verottajan kanssa.

– Elämäni kohtalon vuosi oli 2008, kun minulla todettiin kaksisuuntainen mielialahäiriö, Friman sanoo. Lääkitykseksi hän sai kahta erilaista lääkettä.

– Toinen lääkkeistä vie luovuutta. Se on tavattoman hyvä lääke, joka pitää kaksisuuntaisen mielialahäiriön kurissa, mutta haittana on luovuuden hidastuminen, ”Raikku” kertoo.

Laulamisen ohella hän on julkaissut seitsemän kirjaa. Mieli tekisi kirjoittaa lisää, mutta lääkitys haittaa suunnitelmia. Friman aikoo selvittää, olisiko tarjolle tullut vastaavaa lääkettä ilman ihan samanlaisia haittavaikutuksia.

– Lääkkeistä alkoi henkinen rapistumiseni. On ollut valtava maanpäällinen helvetti, koska en ole pystynyt vuoden 2008 jälkeen kirjoittamaan pitkää tekstiä. Kolumneja olen tehnyt lehtiin ja radioihin, koska lyhyttä tekstiä pystyn edelleen tuottamaan.

Tangoprinssi Rainer Friman (vas.) katsoo, kuinka tangokuningas 1986 Teuvo Oinas vastaanottaa onnitteluja.

Syksyn sävel -voittaja 1990...

... ja Syksyn sävel -voittaja 1992.

Friman rakastaa lukemista. Se on pantu merkille myös hänen nykyisessä kotikaupungissaan Salossa.

– Suunnittelemme kaupungin johtohenkilöiden kanssa päivää, jolla innostaisimme romaneja lukemaan. Kannan syvää huolta siitä, etteivät romanit lue. Minulle lukeminen on voimavara. Tarkoitus olisi, että esittelisin kirjastossa mielenkiintoisia kirjoja.

Ajankohdaksi on suunniteltu huhtikuun 8. päivää, jolloin on kansainvälinen romanipäivä.

Frimania kuultiin vuodesta 2015 Radio Dei -kanavalla, jossa hän teki keskusteluohjelmaa Ihmisen ääni. Riskiryhmään kuuluvana hänen piti lopettaa se koronan takia.

– En ole sairastanut koronaa. Otin hiljattain viidennen koronarokotuksen ja samalla influenssapiikin.

Viiden lapsen isä asuu itsekseen.

– Lapset ovat ympäri maata, ja käyn välillä heidän luonaan. Salossa asuu sukulaisia, joiden kanssa elämä on yhteisöllistä, mutta tykkään olla yksinkin. Osaan olla itseni kanssa.

Lukeminen ja kirjoittaminen ovat Rainer Frimanille tärkeitä asioita. Lääkitys on haitannut pitkien tekstien tekemistä.

Friman kertoo nuorten romanilaulajien lähestyvän neuvoja kysellen.

– Annan käytännön tietoa. Mieli tekisi opettaa nuorille laulajille myös tulkintaa, koska laulaminen on paljon muutakin kuin vain laulamista, Friman muistuttaa.