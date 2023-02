Andrew’lla ei ole penistä lainkaan – siitä huolimatta hän on kaatanut yli sata naista

The Man With No Penis -dokumentissa seurataan brittimies Andrew Wardlen elämää.

Peniksensä kanssa tuskailee myös Andrew Wardle The Man With No Penis -dokumentissa.

Manchesterilainen mies on entinen bilettäjä, joka on kaatanut yli sata naista. Hän kehuu rakastajantaitojaan. Nykyään miehellä on 23-vuotias unkarilainen tyttöystävä Fedra.

– Minulla on salaisuus, jota olen piilotellut koko elämäni. Synnyin ilman penistä, Andrew paljastaa kameroille.

Synnynnäisen rakennevian, rakkoekstrofian, takia Wardle haluaa mennä 52 000 euron arvoiseen leikkaukseen, jossa penis on rakennettu ihosta, verisuonista ja hermoista. Mies sanoo salanneensa peniksettömyyttään naisiltaan.

Hän päättää kertoa asiasta ensin brittiläisille iltapäivälehdille ennen kuin uskaltautuu puhumaan Fedralle.

The Sunista asian lukeva Fedra järkyttyy tiedosta. Parin suhde viilenee hetkeksi.

Dokumentti on tehty vuonna 2015, jolloin Wardle oli 40-vuotias. Mies toteutti myöhemmin haaveensa peniksestä ja vietti kuusi viikkoa toipilaana ennen seksin harrastamista. Hän menetti poikuutensa 44-vuotiaansa.

Viikko sen jälkeen Andrew sairastui vakavasti ja vietti tajuttomana viisi päivää sairaalassa. Daily Mailin mukaan miehen kohtaloksi oli koitua sappirakon tulehdus.

