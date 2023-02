Gloria: Yksityiselämäänsä varjeleva Paula Vesala puhuu harvinaislaatuisesti parisuhteestaan

Muusikko Paula Vesala toi nykyisen parisuhteensa julki syksyllä 2021.

Muusikko Paula Vesala kertoo harvinaislaatuisesti suhde-elämästään Gloria-lehdessä. Yksityiselämäänsä varjeleva taiteilija kertoo tuoreessa haastattelussa parisuhteen voivan hyvin.

– Nyt asiat ovat parisuhteessani aivan ihanasti, Vesala, 41, kuvailee Glorialle.

Vesala tunnustaa haastattelussa, että hänellä on ollut taipumus valita itselleen lannistavia kumppaneita ja toinen on esimerkiksi luetellut ääneen hänen vikojaan.

– Ymmärsin, että parisuhteessa liiallinen rehellisyys voi rikkoa toista. Tietyistä asioista ei ole järkeä puhua. Toisen persoonallisuuden negatiivinen arviointi tai omista entisistä suhteista jauhaminen tekevät vain pahaa. Ihan kaikki kannattaa sanoa ääneen vain terapiassa, hän ruotii Gloriassa.

Vesala hätkähdytti viime syyskuussa ilmoituksellaan jättää soolouransa vuosien mittaiselle tauolle helmikuusta 2023 eteenpäin. Hän kertoo Gloria-lehdessä tauon syyksi tulevat kirjoitusprojektit sekä perheen ja parisuhteen.

– Puolisoni ja teini-ikäinen poikani eivät ole koskaan valittaneet, että olen keikkojen vuoksi paljon pois kotoa. Mutta kyllä minä haluaisin olla läsnä sunnuntaibrunsseilla ja silloin, kun joku sairastuu, hän perustelee haastattelussa.

Vesala saapui yksin Linnan juhliin itsenäisyyspäivänä 2022.

Suomen suosituimpiin laulajiin lukeutuva Paula Vesala toi suhteensa julkisuuteen Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa syksyllä 2021. Hän hehkutti tuolloin olevansa rakastunut nainen.

– Minä olen onnellinen, Vesala kuvaili ja jatkoi myöhemmin:

– Hän on ihmeellinen tyyppi. Olen ajatellut, että mulle ei ole maailmassa sielunkumppania, mutta olikin! Piti vaan elää vähän pidempään..

Vesalan mukaan sielunkumppanin tunnistaa vasta sitten, kun sellaisen oikeasti tapaa. Hän itse tajusi asian, kun kaikki tuntui helpolta.

– Kaikki on ollut aina vähän mutkaisaa, mutta sitten ei olekaan mitään mutkia, Vesala analysoi Maria Veitolalle.

Vesala asuu teini-ikäisen Julius-poikansa, kumppaninsa ja kahden koiransa kanssa Karhusaaressa kauniissa puutalossa.

Julius on Vesalan ja hänen ex-miehensä Lauri Ylösen lapsi. The Rasmus -yhtyeen solisti ja Paula Vesala menivät naimisiin syksyllä 2014, mutta yhdessä he ehtivät olla yhteensä yli 12 vuotta. Liitto päättyi eroon 2016.

