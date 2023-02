Beyoncé esiintyi luksushotellin avajaisissa Dubaissa – pian häkellyttävät teoriat leimahtivat

Salaliittoteoreetikot väittävät, että laulaja viittasi esityksessään Illuminati-salaseuraan koko konsertin ajan.

Kuten monien muidenkin muusikoiden, on Beyoncénkin väitetty ”palvovan paholaista”.

Laulaja Beyoncén esiintyminen Arabiemiraattien Dubaissa keräsi reilu viikko sitten kritiikkiä fanien keskuudessa. Nyt tietyt tahot ovat hakeneet keikasta vahvistusta salaliitto­teorioilleen, muun muassa Unilad-sivusto kertoo.

Yhdysvaltalainen megatähti esiintyi Dubaissa yksityiskonsertissa kaupungissa avautuneen Atlantis The Royal -luksushotellin avajaisten kunniaksi. Beyoncén raportoidaan saaneen keikasta 24 miljoonaa dollaria eli noin 22 miljoonaa euroa.

Salaliittoteoreetikot väittävät, että laulaja viittasi esityksessään Illuminati-salaseuraan koko konsertin ajan, ja että esitys ”todisti” Illuminatin olemassaolon.

Erään sosiaalisen median käyttäjän mukaan Beyoncé jopa ”suoritti rituaaleja suoraan kasvojemme edessä”.

Esityksestä on esitetty muitakin outoja väitteitä. Esiintymislavan koristelu ja erikoistehosteet olivat väitetysti ”osa rituaalia”, ja laulaja yritti kuvata itseään esityksessä nähdyn auringon kaltaisena ”jumalana”.

Luonnollisesti tämä on selvinnyt tietyille tahoille esittämällä tallenne konsertista takaperin.

Beyoncén esiintyminen Dubaissa on herättänyt runsaasti perustellumpaakin kritiikkiä. Arabiemiraatit on tunnettu seksuaali­vähemmistöjä sortavasta lainsäädännöstään. Homoseksuaalisuus on kielletty maassa lailla.

Laulajalle kiusallisen esiintymisestä Dubaissa tekee erityisesti se, että hänen uusinta Renaissance-albumia on ylistetty ”mustan queer-kulttuurin kunnioittamisesta”.

Monet ovatkin ihmetelleet hänen motiiviaan esiintyä näitä arvoja vastustavassa ympäristössä.

– Se näyttää todella väärältä valinnalta, arvioi BBC:n musiikkitoimittaja Abigail Firth.

– Hän on joka tapauksessa monimiljonääri, hänen ei todellakaan tarvinnut tehdä sitä rahan takia, hän jatkoi.

Firth arvioi, että osa vastareaktioista johtuu juuri valinnanvapaudesta.