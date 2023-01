Aino Rossi eroaa Samuel-rakkaastaan 14 vuoden yhteiselon jälkeen

Pariskunta vakuuttaa eronneensa sovussa.

Somevaikuttaja Aino Rossi ja puoliso Samuel Rossi ovat eronneet.

Pariskunta tiedottaa asiasta Aino Rossin Instagram-tilin tarinaosiossa.

Aino kertoo, että asian kertominen suoraan tarinassa tuntuu helpommalta kuin ”kliseinen” Instagram-päivitys.

Lisäksi pariskunta kertoo, että erouutisen kertominen sosiaalisessa mediassa ”ahdistaa”. Asiasta on kuitenkin pakko kertoa, koska molemmat kertovat elämästään muutenkin avoimesti netissä, Rossi perustelee.

– Pakko on seuraajia infota, ettei aleta sitten juoruamaan tai laittamaan huhuja liikkeelle, Aino sanoo.

Sitten hän sanoo sen ääneen.

– Ollaan kuusi päivää sitten erottu – virallisesti.

Sekä Aino että Samuel esiintyvät videolla. Koko erouutisen sävy on rauhallinen ja ystävällismielinen. Päätös on siis tehty yksissä tuumin. Aino kertoo, että lopullista on päätöstä haudottu ainakin kolmen kuukauden ajan.

– Ollaan oltu 14 vuotta yhdessä, Samuel lisää.

Eropäätöksestä huolimatta hän kertoo, että viimeiset vuodet ovat olleet pariskunnan parasta aikaa.

– Viimeiset vuodet ovat olleet lemppareitani. Mutta joskus elämässä vain menee näin, hän sanoo omalle Instagram-tililleen lisäämällään videolla.

Hän jatkaa perustelua Ainon tilillä olevalla videolla:

– Mutta kun on niin pitkään yhdessä, niin tajuaa sellaisia asioita, että...

– ...että jotkut asiat eivät pidemmän päälle toimi, vaikka toimivat, Aino päättää.

Uino Aino -nimellä tunnetuksi noussut Aino Rossi on julkaissut paljon muotia ja kosmetiikkaa käsittelevää somesisältöä.

Ex-Pariskunta paljastaa myös, ettei ole kertonut päätöksestä vielä muille kuin omille perheilleen. Yksi syy ratkaisuun on se, että eron syitä on yksinkertaisesti vaikea avata ulkopuolisille – ainakaan vielä.

– Tätä on ehkä vaikea selittää, Samuel sanoo.

– Ollaan molemmat ainoita, jotka ymmärtää tilanteen, Aino perustelee.

Siksi Rossit sanovat seuraajilleen, ettei heidän tule ahdistua. He eivät myöskään kaipaa pahoittelevia yhteydenottoja.

– Mä en halua mitään ”oon pahoillani” -viestejä, koska me ei olla! Aino sanoo.

– Laittakaa mieluummin, että ”tsemppiä”, Samuel kehottaa.

Täysin kevein mielin ei ex-pariskunta ole eropäätöstään ruotinut.

– Alku oli äärettömän rankkaa ja vaikeaa. Mutta hyville vesille ollaan päästy. Veikkaan, että tästä tulee jotain tosi hyvää, Aino sanoo videolla.

Aino kertoo, että eniten häntä on pelottanut rakkaansa menettäminen.

– Rakastaa toista paljon, mutta rakastaa ystävänä. Siitä on vaikea päästää irti. Pelotti, että menetän Samuelin ystävänä. Siksi oli vaikea tehdä päätöstä.

Parin arki toimii hyvin, hän vakuuttaa. Heillä on myös yhteinen lapsi, pian kaksivuotias Olivia.

– Halutaan miettiä lapsi edellä, mutta halutaan miettiä myös itsekkäästi: mikä meille on hyväksi, mikä meillä toimii?

Aino muistuttaa, että mitään oikeaa tapaa ei ole. Kaikille löytyy ovat säännöt – kunhan ne ovat hyvät ja toimivat.

Koska kaksikko tuntee toisensa niin läpikotaisin, aikovat he jatkaa eloa saman katon alla – nyt kämppäkavereina.

– Me osataan ystävinä kommunikoida niin hyvin. Osataan tuntea ja ilmaista tunteitamme. Me tullaan asumaan yhdessä. Hänellä on oma huone tuolla, Aino sanoo viitaten Samueliin.

– Tästä tulee hauskaa, Rossi hihkuu.

Samuel jatkaa, että päätöksen myötä pariskunta voi keskittyä lopputalven ja alkavan kevään aikana omiin töihinsä.

– Hyvä olla hyvissä väleissä ilman stressiä. Tehdään, mikä tuntuu hyvältä.

– Kivi on pudonnut sydämeltä. Tästä on hyvä aloittaa uusi vuosi, Aino summaa.

Aino Rossi (s. 1992) aloitti uransa bloggaajana ja tubettajana nimellä Uino Aino, mutta viime vuodet hän on ollut aktiivisin Instagramin puolella.

Rossi on käsitellyt sometileillään etupäässä muotia, kosmetiikkaa ja kauneutta.

Aino ja Samuel menivät naimisiin vuonna 2018 ja pariskunnan lapsi syntyi vuonna 2021.

Samuel Rossi työskentelee kosmetologipalveluja tarjoavan Nordicshape-yrityksen toimitusjohtajana.