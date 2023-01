Rosanna Kulju kertoo somessa, millaisia erikoisia havaintoja hän on tehnyt Filippiineillä matkustaessaan.

Somevaikuttaja Rosanna Kulju on matkustellut jo muutaman viikon ajan Filippiineillä. Perheensä kanssa tropiikista nauttiva Kulju on päivitellyt reissusta aktiivisesti materiaalia Instagramiin.

Kokenut matkailija on törmännyt Filippiineillä yllättäviin kulttuurieroihin. Kulju kertoo päivityksessään, mitkä asiat ovat kiinnittäneet huomion.

– Täällä sanotaan 00.00 jälkeen yöllä: hyvää huomenta. Täällä et saa veistä ruoan kanssa, ainoastaan pyytämällä. Lusikka + haarukka on se perus. Jos kysyt jotain hintaa niin sen summan jälkeen tulee AINA ’only’, vaikka olisi kuinka kallis juttu kyseessä. Numero 13 ei ole olemassa missään, ei taloissa kerroksina, eikä istumapaikkoina lentokoneessa tms.

Paikallisten suorasukaiset kommentit ulkonäöstä ovat saaneet höristämään korvia.

– Kommentointi on tosi erilaista, esimerkiksi broidille kommentoitu useasti et big belly ja taputeltu sen mahaa. Ja mammalle sanottiin markkinoilla, että heiltä löytyy myös jumbokokoja, Kulju kertoo.

Kommenttiosiossa moni kertoo törmänneensä vastaavanlaiseen kommentointiin. Eräs seuraajista kuitenkin huomauttaa, etteivät paikalliset tarkoita sitä pahalla.

– Thaikkuihin menin töihin 2008 ja tapasin ekaa kertaa työpaikan paikallisia. Ennen kuin opin heidän nimet, oli he ehtinyt läpsiä minun reisiä ja sanoa että "niitnoi pumpui"-vähän pullukka! Ystävälle ei myöskään löytynyt liikkeestä kokoja, vaan sanottiin että "oh, we hab no elefantsize here" , eräs seuraajista kirjoitti.

– Onneksi opin nopeasti, ettei he tarkoita sitä pahalla, mutta hyvää itsetuntoa se aluksi kyllä vaati, hän jatkoi.

– Ihan hirveen suoraa kommentointia kyllä, Kulju vastasi.

– Filippiineillä paljon olleena allekirjoitan. Pahin toi ulkonäön kommentointi! Ei mitään rajaa, toinen seuraaja kommentoi.

MISS HELSINKI -kisasta julkisuuteen singahtanut Kulju tunnetaan podcast-juontajana ja somevaikuttajana. Hänellä on Instagramissa yli 83 000 seuraajaa.

Helsingin Punavuoressa asuva Kulju on kertonut rakastavansa matkustelua ja haaveilevansa ulkomaille muutosta. Viime kesänä hän vietti kuukauden Espanjassa.

Kulju totesi IS:n haastattelussa viime heinäkuussa, ettei hänellä ole tarkkaa suunnitelmaa tulevaisuuden asuinpaikasta ei ole.

– Riippuu siitä, mihin elämä vie. Helsinki ja Suomi tuntuvat aika pieneltä. Äidinkieleni on ruotsi ja olen syntynyt Ruotsissa, joten sekin tuntuu ihan luonnolliselta vaihtoehdolta asuinpaikaksi, hän kertoi tuolloin.

– Elämäntyylini vapaus on konkretisoitunut itselleni viime vuosina. Miksi olla jossain, jos ei ole ihan pakko? Rakastan kuitenkin Suomen luontoa, joten en usko, että tulen pysyvästi tai kokonaan muuttamaan Suomesta pois.