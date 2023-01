Sampo Kaulasen perhe kiidätettiin sairaalaan Thaimaassa

Kaulasen mukaan Thaimaan terveydenhuolto on toiminut heidän kohdallaan hyvin.

Lapin Sampo ja kauppiaan rouva -tv-ohjelmasta tuttu Sampo Kaulanen kertoi sosiaalisessa mediassa, että perheen yhteinen lomamatka Thaimaassa sai yllättäen inhottavan käänteen, kun hänen vaimonsa Michele ”Minttu” Murphy-Kaulanen sekä pariskunnan tytär sairastuivat.

Ongelmat alkoivat, kun tytär oli yllättäen alkanut oksentaa lentokentällä. Tästä eteenpäin tilanne oli vain pahentunut.

– Yöllä nousi kuume ja aamuyöstä tahottiin lääkäri paikalle. Kuumetta +39,5, nestehukkaa ja todella voimaton olo tytöllä, Kaulanen kuvailee tilannetta.

Vastoinkäymiset eivät kuitenkaan loppuneet tähän, vaan pian myös Minttu sairastui. Lopulta perhe joutui lähtemään ambulanssilla kohti Bangkokin lastensairaalaa. Kaulasen Instagramiin julkaisemassa kuvassa näkyykin sairaalahuone, jossa Minttu sekä pariskunnan tyttö makaavat lattialla patjalla.

Vaikka loma ei selvästi etene aivan suunnitelmien mukaan, näkee Kaulanen tilanteessa jotain positiivistakin. Hän nimittäin kehuu maan terveydenhuoltoa vuolaasti.

– Se mikä Thaimaassa aina on ollu itelle positiivinen kokemus on terveydenhuolto. Täällä kyllä ihmisistä huolehditaan. Ainakin jos on vakuutukset.

– Nyt lapaset ristiin ja toivotaan että saadaan diagnoosi ja tytöille oikeaoppinen lääkitys, hän toteaa