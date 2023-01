Tässä ovat uudet Diili-kilpailijat: Piia Koriseva, Emmi Suuronen, Viljami Harjuniemi...

Diili-sarjan uusi kausi alkaa maaliskuussa.

Bisnesrealitysarja Diili palaa ruutuihin uusin jaksoin maaliskuussa. Diili-pomona nähdään tuttuun tapaan moninkertainen start up -yrittäjä Jaajo Linnonmaa. Hänen lisäkseen johtoryhmään kuuluvat Macwell Creativen toinen perustaja ja luova johtaja Toni Lähde sekä Jungle Juice Bar -yrityksen perustaja Nora Fagerström.

Tällä kertaa kausi on edellisiä pidempi, sillä peräti kuusitoista kilpailijaa on mukana taistelemassa paikasta Jaajo Linnonmaan yritysimperiumin operatiivisena johtajana.

– Kilpailijoita on nyt peräti 16, mikä antoi vapautta valita eri taustaisia ihmisiä erilaisilla vahvuuksilla. On myyntitykkejä, johtajia, yrittäjiä ja markkinoinnin ammattilaisia. Ja koska itse operoin viihdekentällä, niin kyllä mukaan mahtui muutama julkisuudestakin tuttu henkilö, kertoo Linnonmaa.

He ovat Diilin uudet kilpailijat:

Emmi Suuronen, 28, rakennusmestari, Tuusula

Vuonna 2021 Miss Suomi -kilpailussa ensimmäiseksi perintöprinsessaksi kruunattu Emmi on työskennellyt rakentamisen parissa yhdeksän vuotta ja viime vuosina hän on toiminut työnjohtajana miljoonahankkeissa.

Diiliin Emmi on tullut etsimään uutta suuntaa työuralleen, jonka ensimmäinen askel on ollut päivätyön jättäminen ja yrittäjäksi ryhtyminen. Emmi aikoo voittaa Diilin, koska hänessä on muuntautumiskykyä ja tekemisen meininkiä. Myyntikokemusta Emmi on hankkinut puhelin- ja ständimyynnistä sekä vaatekaupasta.

Aki Keskitalo, 38, hotellinjohtaja, Hollola

Rauhallinen ja määrätietoinen Aki kokee olevansa elämän risteyskohdassa. Tällä hetkellä kolmen lapsen isä toimii Helsingissä kahden hotellin johtajana.

Diili ei ole ensimmäinen kilpailu, johon Aki on osallistunut, vaan hänet on nähty myös MasterChef-keittiössä kymmenen vuotta sitten.

Diilin Aki aikoo voittaa olemalla reilu tiimipelaaja ja tasaisen hyvä kaikilla osa-alueilla. Tavoitteet ovat korkealla ja nähtäväksi jää, tuleeko Akista isona Jaajon operatiivinen johtaja.

Aleksi Haukijärvi, 28, juristi, Nokia

Aleksi on entinen jääkiekkoilija, joka on omien sanojensa mukaan ollut suosittua seuraa pukukopeissa. Jääkiekon lisäksi opiskelut on vieneet Aleksin ulkomaille, ja hän onkin lukenut itsensä oikeustieteiden maisteriksi Virossa. Huippututkinnostaan huolimatta Aleksi kärsii ajoittain huijarisyndroomasta.

Uransa aikana Aleksi on ehtinyt tehdä töitä myynnin ja konsultoinnin parissa. Nykyään hän toimii Tampereella juristina sekä starttailee omaa yritystään, jonka tavoitteena on helpottaa ihmisten taustojen tarkastamista.

Anna Knihti, 32, markkinointitiimin vetäjä, Helsinki

Turusta lähtöisin oleva Anna uskoo omaavansa kaikki ominaisuudet Diilin voittamiseen. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri ja hän omaa suuren kilpailuvietin. Anna työskentelee kolmatta vuotta markkinointipäällikkönä sähköisiä taloushallintopalveluita tarjoavan pörssiyrityksen leivissä. Ennen markkinointiuraa Anna on työskennellyt myös myynnin sekä tapahtumien parissa.

Johtajana Anna on reilu ja pyrkii antamaan vastuuta sekä vapautta. Joukkuekaverilta hän toivoo ennen kaikkea innostavaa energiaa. Anna on tottunut sanomaan asioille yleensä kyllä ja siksi hän löytääkin itsensä usein tiukkojen deadlinejen ääreltä.

Anni Tele, 27, projektipäällikkö, Espoo

Anni on sanavalmis ja räväkkä kilpailija, joka ei pelkää mitä muut hänestä ajattelevat. Älykkääksi sekopääksi kuvailtu Anni on ylioppilas, merkonomi ja viittä vaille valmis yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteri, joka työskentelee HR-konsulttina Eezyllä.

Anni ajattelee olevansa juuri oikea tyyppi Jaajon operatiiviseksi johtajaksi, sillä hän on kerryttänyt esimieskokemusta sekä kaupan että ravintola-alalta. Hän kertoo perineensä myyjän taidot isältään, olevansa synnynnäisesti äänekäs ja luonnostaan johtaja. Avopuolisonsa kanssa Espoossa asuva Anni on nähty Miss rock -kilpailussa vuonna 2016

Atte Salminen, 39, yrittäjä, Helsinki

Paljasjalkainen stadilainen Atte on kolmen lapsen isä ja yrittäjä, jolla on laaja verkosto Helsingistä aina Ivaloon saakka. Atte pitää parhaan ystävänsä Joonas ”Lärvinen” Järvisen kanssa Jengi viihtyy -podcastia ja kokee Jaajon kanssa hengenheimolaisuutta nimenomaan viihdyttäjänä. Yksi hänen vahvuuksistaan onkin se, että hän pystyy keventämään tilannetta kuin tilannetta.

Nuorena Atte on jakanut lehtiä, paistanut hampurilaisia ja hoitanut supermarketin pullonpalautusosastoa, kunnes päätti opiskella sähköasentajan ammatin.

Emma Riihiniemi, 34, sijoitusneuvoja, Tornio

Tehokas ja järjestelmällinen Emma on tottunut pyörittämään isoja rahoja ja haluaa raivata esimerkillään tilaa nuorille naisille sijoittamisen maailmaan. Emma on aloittanut työuransa jo 13-vuotiaana ja nykyisessä työssään sijoitusneuvojana hän on ehtinyt toimia jo kahdeksan vuotta. Hän ei siedä saamattomia jossittelijoita vaan tekee mieluummin yhteistyötä kaltaistensa rohkeiden heittäytyjien kanssa. Eurojen lisäksi Emma pyörittää uusperhearkea, johon kuluu puolison lisäksi kolme lasta ja neljä koiraa.

Pohjoisen murteella puhuva Emma kertoo olevana sanavalmis eikä aio jäädä kilpailussa muiden jalkoihin. Vapaa-ajallaan hän nauttii vauhdikkaista lajeista, kuten moottorikelkkailusta, vesijetteilystä ja sähköpyöräilystä.

Janne Virtanen, 34, myynnin esimies, Espoo

Janne on kahden lapsen isä ja kaupan alan esimies, joka on työskennellyt kuusi vuotta Verkkokauppa.comissa henkilöstönjohtamisen parissa. Hän on intohimoinen koripallomies ja aktiivisesti mukana Suomen Koripallomaajoukkueen Kannattajat Ry:n toiminnassa. Temperamenttinen Janne kuvailee itseään määrätietoiseksi ja suorasanaiseksi eivätkä hänen mielipiteensä jää Diili-kilpailussakaan epäselviksi

Lahdesta kotoisin oleva Janne ei yleensä mene sieltä mistä aita on matalin, eikä hän myöskään koskaan ole pelännyt itsensä nolaamista. Hän uskookin heittäytymiskyvyn ja pelottomuuden olevan avaimet Diilin voittoon.

Jari Tiippana, 35, aluemyyntipäällikkö, Imatra

Jari on rehellinen myyntimies, joka tulee kaikkien kanssa toimeen. Hänen parhaat ominaisuutensa ovat rehellisyys, sosiaalisuus ja vitsikkyys. Leppoisan ulkokuoren alta löytyy periksiantamaton ja tiimipelaamisen nimeen vannova tekijä, joka ei epäröi tarttua siihen rooliin, joka kulloinkin annetaan. Sääntöjen noudattaminen on Jarilla verissä, sillä hän on toiminut jääkiekkotuomarina.

Jarin on työskennellyt Elisalla yli kymmen vuotta ja on edennyt myyjästä aina aluemyyntipäälliköksi asti ja hän reissaa työnsä puolesta paljon.

Kotona Imatralla ollessaan hän nauttii avovaimonsa ja 7-vuotiaan poikansa kanssa touhuamisesta. Jari aikoo edetä kilpailussa päivä kerrallaan, sillä kaikilla kilpailijoilla on yhtä suuret mahdollisuudet voittoon.

Mikko Almgren, 47, tapahtuma-alan yrittäjä, Heinlahti

Pyhtään yrittäjien puheenjohtajana toimiva kolmen pojan isä Mikko on intohimoinen moottoriharrastaja. Hän on opiskellut saksankielistä ulkomaankauppaa sekä Suomessa että Saksassa ja pyörittänyt omaa yritystään jo lähes 20 vuotta. Yritys järjestää erilaisia tapahtumia moottoriradoilla ja kartingin parissa ympärivuotisesti.

Diiliin Mikko osallistuu, sillä haluaa kehittää itseään. Johtajana hän odottaa tiimiltään paljon ja toivoo, että sovitut asiat tehdään loppuun. Tarkkasilmäiset katsojat ovat saattaneen nähdä Mikon perheineen aiemmin Rikkaat ja rahattomat -ohjelmassa.

Nico From, 27, myyntineuvottelija, Vantaa

Nico on koulutukseltaan sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri ja hän aloittikin työuransa Cryotechilla tuotekehityksen puolella. Neljä vuotta sitten hän siirtyi yrityksessä kylmiltään myyntimiehen rooliin, josta on sittemmin tullut hänen intohimonsa. Diilissä myyntimiehen taidot punnitaan siinä, kuinka hyvin hän saa myytyä oman osaamisensa johtoryhmälle.

Karismaattinen Nico uskoi aiemmin olevansa voittamaton.

Myyntityön tuoma kokemus on tuonut hänen tekemiseensä ripauksen realismia, mutta itseluottamus ei ole kadonnut mihinkään. Vitsikkääksi vilkkusilmäksi kuvailtu Nico kokee olevansa nyt valmis siirtymään myyjän työstä operatiivisen johtajan saappaisiin.

Tiina Räisänen, 32, yrittäjä, Vaajakoski

Tiina on varsinainen tehopakkaus, joka menee tietoisesti epämukavuusalueelle ja on valmis tekemään töitä hartiavoimin. Hän asuu Jyväskylässä aviomiehensä ja pienen tyttärensä kanssa, ja tarjoaa yrityksensä kautta liikkeenjohdon konsultointia, valmennusta sekä laskentatoimen palveluita. Liike-elämä on aina kiehtonut Tiinaa, jonka ensimmäinen työpaikka on ollut rikkaruohojen kitkijänä 13-vuotiaana.

Tiinalta löytyy kymmenen erilaista tutkintoa aina ylioppilaasta personal traineriksi ja Mind Coachista talouspäälliköksi. Diilistä Tiina on tullut hakemaan uutta haastetta työurallaan ja uskoo, että on heittäytynyt mukaan todella siistiin juttuun. Voiton eteen Tiina on valmis tekemään kaiken sen, minkä säännöt sallivat.

Piia Koriseva, 50, operatiivinen johtaja, Salo

Televisiossa aikaisemmin bingolottoa juontanut Piia haluaa näyttää, että 50-vuotiaat eivät todellakaan ole toinen jalka eläkkeellä. Hänellä on kilpailun monipuolisin työkokemus, sillä hän on ehtinyt toimia mm. radiotoimittajana ja -tuottajana, TV-juontajana, koreografina, vaatemyyjänä, personal trainerina ja operatiivisena johtajana. Piia tekee puhujakeikkoja ja hänellä on myös reikihoitajan koulutus.

Laajan esiintymistaustansa ansiosta Piia uskoo puhuvansa Jaajon kanssa samaa kieltä ja haluaa siksi hänelle operatiiviseksi johtajaksi.

Aivoinfarktistakin kuntoutunut kolmen pojan äiti elää tunteella ja uskaltaa näyttää ne avoimesti. Diilissä Piian vahvuus on kokemus sekä se, että hän omaa lehmän hermot, eniten hän odottaa pääsevänsä tekemään hyväntekeväisyystehtäviä.

Vili Värtinen, 21, aluepäällikkö, Kuopio

Vili on kotoisin Kotkasta, mutta asuu nyt tyttöystävänsä kanssa Kuopiossa. Hän kertoo olevansa taloudellisesti riippumaton ja työ on hänelle harrastus ja ajanviete. Muihin harrastuksiin hän lukee urheilun, autot, kellot, muodin sekä pokerin. Hän uskoo täyttävänsä operatiivisen johtajan saappaat kunnialla, mikäli työ on mielekästä.

Koulutukseltaan Vili on wellness-tradenomi ja hän työskentelee Tierillä aluepäällikkönä. Lisäksi hän käyttää aikaansa mielellään start-up -projekteihin ja kryptovaluuttoihin. Vili tietää olevansa vielä hyvin nuori, joten hän tuli hakemaan Diilistä kokemuksia ja elämäntietoa. Tulevaisuuden haaveena Vilillä on muuttaminen ulkomaille.

Viljami Harjuniemi, 31, mainostoimistoyrittäjä, Helsinki

Myös Miss Suomi -kilpailun vuonna 2021 voittaneen Essi Unkurin avopuolisona tuttu Viljami on lähtöisin Rovaniemeltä, josta hän on muuttanut Helsinkiin 25-vuotiaana. Hän asuu nykyään tyttöystävänsä Essi Unkurin ja heidän koiransa kanssa Lauttasaaressa. Viljami on valmistunut rakennusinsinööriksi ja työskennellyt useilla työmailla, kunnes intohimo vei Helsinki Design Schooliin opiskelemaan graafista suunnittelua ja lopulta perustamaan oman mainostoimiston.

Diiliin Viljami suhtautuu intohimoisesti, sillä uskoo kilpailun olevan hyvä näytön paikka.

Hänellä on jatkuvasti monta rautaa tulessa, joten oman yrityksen pyörittäminen operatiivisen johtajan työn rinnalla ei kauhistuta häntä. Viljami kuvailee itseään terveellä tavalla uhkarohkeaksi, huumorilla höystetyksi tekijäksi, jolle myynti ja markkinointi on aina ollut helppoa.

Wenla Väärälä, 31, Sales executive, Helsinki

Uudestakaupungista kotoisin oleva Wenla on teollisuustalouden diplomi-insinööri, joka pitää itseään tiimityöntekijänä ja kaipaakin ihmisiä ympärilleen. Hän työskentelee IT-ratkaisujen ja konsultoinnin parissa ja toimii myös esihenkilönä. Aktiivista vapaa-aikaansa Wenla viettää mielellään urheillen ja 3-vuotiaan poikansa kanssa.

Wenla arvostaa suoraa puhetta sekä palautetta, joten hän on tullut oikeaan paikkaan astellessaan johtoryhmän eteen.

Wenla on periksiantamaton luonnonlapsi ja valmis tekemään paljon töitä ja uhrauksia päämääränsä eteen. Hänellä on loppumaton energiavarasto, äärimmäinen voitontahto sekä brutaalin rehelliset mielipiteet. Paheenaan hän pitää malttamattomuutta, joka saattaa Diilin kaltaisessa kisassa koitua kohtaloksi.