Muistatko nämä Emma-gaalan kohut? Leo Stillman järkytti katsojat, Lordin lavasteet roihahtivat liekkeihin, pääministeri yllätti seuralaisella...

40-vuotista taivaltaan juhlivassa Emma-gaalassa on nähty kohauttavia ja mieleenpainuvia hetkiä vuosien varrella.

Kotimaisen musiikin tekijöitä palkitseva Emma-gaala juhlii tänä vuonna 40-vuotista taivaltaan. Tapahtuma järjestetään liveyleisölle Helsingin jäähallissa perjantaina 3. helmikuuta, ja se esitetään suorana tv-lähetyksenä Nelosella.

Alan ammattilaisia yhteen keräävässä tapahtumassa on ehtinyt sattua ja tapahtua. Kokosimme yhteen Emma-gaalan kohauttaneita hetkiä vuosien varrelta.

Artikkelin alussa näkyvältä videolta näet klippejä huomiota herättäneistä tilanteista.

Mr. Emma-gaalaksikin tituleerattu Arto Alaspää oli järjestämässä Emma-gaalaa sen alusta lähtien vuodesta 1983. Hän muistaa lukuisia tilanteita niin lavalta tv-kameroiden pyöriessä kuin kulissien takaa.

– Kautta aikain gaalassa on nähty riehakkuuksia ja ilonpurkauksia. Se on ollut samanmielisen kansan yhdessäoloa, ja alkoholi usein nostatti tunnelmaa entisestään. Jatkot olivatkin sitten oma lukunsa, Alaspää muistelee hymähtäen.

Arto Alaspää, 76, oli järjestämässä Emma-gaalaa yli 30 vuotta. Hän luotsasi ÄKT ry:tä vuosina 1975-2009. Myöhemmin ÄKT muutti nimensä Musiikkituottajat – IFPI ry:ksi. Kuva vuodelta 2006.

Tulipalosta poliisitutkinta

Vuoden 2003 Kulttuuritalolla järjestetyssä Emma-gaalassa esiintyjäksi oli buukattu Lordi. Alaspään mukaan gaalan historian dramaattisin tilanne ikuistettiin tuolloin, kun bändin lavasteet roihahtivat ilmiliekkeihin.

– Silloin ennakoimme, että lavalle on tulossa bändi, joka ei pyrotekniikassa säästele. Lavalle oli rakennettu etukäteen metallinen polttokaukalo, johon syötettiin palavaa nestettä sopivin välein, hän taustoittaa.

– Esitystä edeltävä juonto kuitenkin venähti pitkäksi, ja palava liemi oli loppumaisillaan. Avustaja päätti heittää lisää lientä, jotta esitykseen saadaan tehoja, mutta sitten se leimahtikin kunnolla liekkeihin. Kitaravahvistin ja taustakangas syttyivät palamaan.

Lavan edessä esitystä odottaneet ihmiset selvisivät uhkaavasta tilanteesta säikähdyksellä, sillä turvamiesten ripeä toiminta esti palon leviämisen täydessä salissa.

– Kyllähän se havahdutti yleisön, mutta tilanne hoidettiin tehokkaasti ja mitään kaaosta ei syntynyt, Alaspää toteaa.

Gaalan juontajana ollut Simo Frangen kommentoi välikohtausta tuolloin IS:lle.

– Se oli yllättävän vakava tilanne. Onneksi oli tyypit, jotka hoitivat lieskat vaahtosammuttimilla, hän raportoi.

Julkisuuteen ei kerrottu, että tilanteesta seurasi rikostutkinta. Alaspää kertoo käyneensä kuulusteluissa tapahtuman järjestäjänä, mutta heille ei seurannut sanktioita.

– Pyrotekniikan järjestäjä sai vaaratilanteen aiheuttamisesta sakot, hän kertoo.

Lordi pääsi hurjasta tilanteesta huolimatta esiintymään Emma-gaalassa.

Matti Vanhanen yllätti seuralaisella

Arto Alaspää muistaa kirkkaasti huomiota herättäneen tilanteen, kun vuoden 2008 Kulttuuritalolla järjestetyssä Emma-gaalassa silloinen pääministeri Matti Vanhanen toi ensimmäistä kertaa uuden seurustelukumppaninsa julkisuuteen. Vanhanen asteli punaiselle matolle Sirkka Mertalan kanssa.

– Media sekosi, kun Vanhanen saapui seuralaisensa kanssa gaalaan ja seurustelu paljastui, Alaspää muistaa.

Matti Vanhanen seuralaisensa kanssa Emma-gaalan yleisössä vuonna 2008.

"Naikaa nuoriso!”

Gaalan alkuaikoina vuonna 1987 pystit jaettiin pienessä ja intiimissä tapahtumassa Tampereen hotelli Rosendahlissa. Tuolloin Vesa-Matti Loiri ja silloinen kulttuuriministeri Kaarina Suonio saivat erikois-Emman. Palkittujen joukossa oli myös Juice Leskinen.

– Vesku veti kohtalokkaat sambat ansiokkaasti Rosendahlissa, Alaspää paljastaa.

Vesa-Matti Loiri otti tanssilattian haltuun vuoden 1987 Emma-gaalassa.

Kaarina Suonio puolestaan kertoi tapahtuman isännälle heiton Juice Leskisen suusta.

– Istuin Suonion pöytäseurueessa, ja hän kertoi jutelleensa Juicen kanssa. Juice oli silmiään räpäyttämättä kysynyt Suoniolta, että tietääkö tämä, mikä on hyvä anagrammi hänen nimestään. Juice oli letkauttanut, että se on ”Naikaa nuoriso!”.

Tarja ja Juice leskinen juhlivat yhdessä Juicen Kaksoiselämää-biisin voittoa Emma-gaalassa 1987.

Alaspään mukaan kyseinen helmikuinen ilta jäi monella tapaa mieleen.

– Ulkona oli 36 astetta pakkasta, ja kukaan ei päässyt aamulla Rosendahlista liikkeelle, koska autot eivät lähteneet käyntiin, hän naurahtaa.

Leo Stillmanin kiroilu

Viime vuosien Emma-gaaloista monille on varmasti jäänyt mieleen laulaja Leo Stillmanin kiitospuhe, kun hänet palkittiin vuoden tulokkaana.

Stillmanin laskettiin käyttäneen v-sanaa peräti kahdeksan kertaa kiitospuheensa aikana.

– Mitä v****a! Stillman huudahti heti ensitöikseen lavalla.

Stillman myönsi IS:lle nauttineensa illan aikana useammankin lasillisen viiniä ja yrittäneen mennä Emma-gaalan lavalle viinipullon kanssa.

– Mä yritin ottaa viinipullon messiin, mutta sitten mun promoottori Lotta oli, et ei älä tee sitä. Mut me ollaan bilettämässä täällä. Me ollaan frendien, mun broidin ja hyvien bändiystävien ja levy-yhtiön kanssa pitämässä hauskaa, laulaja kertoi.

Tilanne sai runsaasti huomiota ja nosti Stillmanin suuren yleisön tietoisuuteen.

– En ajatellut sitä asiaa, että tämä menee telkkariin. Kai olin vain häkeltynyt. Kyllähän se kuulostaa ihan tosi spedeltä, jos kiroilee tolleen, Stillman kommentoi Aki Linnanahde Talk Show -podcastissa viime vuonna.

– Siinä vaiheessa muutenkin meni aika lujaa. Tuli bailattua ja ihan rehellisesti en muista hirveästi mitään siitä, mitä on tapahtunut ennen (voittoa). Muistan kyllä, kun menimme sinne lavalle ja olen että ”öö mitä piip”.

Leo Stillman kohautti gaalassa vuonna 2018.

Stillmanin mukaan hän ei ollut koskaan ollut julkisuudessa eikä hän suunnitellut kiitospuhetta, koska ei uskaltanut edes ajatella Emma-voiton mahdollisuutta.

– Ainakin on oppinut sen, ettei tarvitse toista kertaa mennä sinne dokaamaan, hän sanoi Linnanahteelle.

Lavafiasko aiheutti huolta

Vuoden 2017 gaalassa puolestaan säikäytti kapea esiintymislava, jolta putosi illan aikana peräti kaksi esiintyjää.

Kesken suoran lähetyksen maahan humpsahti laulajan Alman sisko Anna. Yleisössä kohahti, kun kaikki huomasivat, että Anna tipahti lavalta alas.

Anna ei ollut tapahtuneesta moksiskaan, vaan juoksi portaat takaisin ylös lavalle ja halasi siskoaan. Vaikuttikin siltä, että siskokset nauroivat yhdessä tapahtuneelle.

Anna kipusi nopeasti takaisin lavalle.

Hetkeä myöhemmin lavalta putosi myös JVG:n Jare. Räppäri astui lavalla taakse päin ja putosi. Joku yritti lavan takana ottaa häntä kiinni, mutta pelastusyrityksestä huolimatta hän osui maahan. Yleisöstä kuului kauhistus, sillä putoaminen näytti todella pahalta.

Kun Jare nostettiin takaisin lavalle, koko gaalayleisö taputti. Miehet kävelivät takaisin paikoilleen, ja Jare näytti nilkuttavan.

JVG sai vuoden yhtye -Emman. Pian heille jaettiin toinen pysti vuoden hiphop -kategoriassa. Kun rapduo asteli uudelleen lavalle, yleisö hurrasi hullun lailla.

– Varokaa sitä lavaa, siitä voi tippuu, Jare ja VilleGalle totesivat.

Lava oli todella kapea, ja kohdasta, jossa artistit ottivat palkinnon vastaan oli lavan takareunaan vain noin metri. Pudotus oli suhteellisen jyrkkä ja korkea.

Mainoskatkon aikana studio-ohjaaja varoitti artisteja useaan kertaan siitä, että he saapuvat lavalle varovaisesti.

– Nyt olemme selvinneet säikähdyksellä, mutta tulkaa varovaisesti lavalle.

Pahemmilta vammoilta kuitenkin säästyttiin.

Archie Cruz sekavana

Vuonna 2018 gaalan juontaja Heikki Paasonen joutui mielenkiintoiseen tilanteeseen haastatellessaan Santa Cruz -yhtyeen nokkamiehenä tunnetuksi tullutta Archie Cruzia.

Paasonen poimi yleisön joukosta tähtiä, kuten Archie Cruzin. Paasonen kysyi, miltä maineikkaan Rolling Stone -lehden maininta yhtyeestä tuntui.

–Totta v*tus, mä oon paras! Archie Cruz täräytti Paasoselle.

– Kiitos tästä merkityksellisestä haastattelusta, Paasonen vitsaili Cruzin vastauksen kuultuaan.

– Hei sano jotain, v***u, jäbä tärisee, mitä v***uu, Cruz sanoi tartuttuaan uudestaan mikkiin.

– Mulla on kaikki ihan hyvin. Ota silmätippoja. Nyt jatketaan eteen päin, Paasonen totesi.

Kiroilu aiheutti runsaasti paheksuntaa tv-katsojissa, mutta Paasonen sen sijaan sai Twitterissä kiitosta ammattitaidostaan.

– Heikki Paasonen voisi haastatella sellaisia, kenen joka toinen sana ole v*ttu tai sellaisia ketkä ei ole kännissä, eräs kommentoi.

Emma-gaala on Musiikkituottajat – IFPI Finland Ry:n (entinen ÄKT Ry) järjestämä musiikkialan tapahtuma, jossa palkitaan vuoden menestyneimmät taiteilijat ja alan ammattilaiset. Emma-palkintoja on jaettu vuodesta 1983.

Gaalan nimi on peräisin Tommi Liuhalalta, joka inspiroitui Ture Aran 1929 levyttämästä Emma-valssista. Se oli ensimmäisiä Suomen äänitealan superhittejä.

Alun perin Emma-patsas oli muotinuken pää, kunnes Tapio Rantanen suunnitteli nykyisen viheltävän letti- ja sarvipäisen patsaan, joka painaa noin neljä kiloa.

Vuosien varrella Emma-gaala on myös joutunut vastaamaan kritiikkiin muassa ehdokas- ja voittajavalinnoista.

Emma-gaala täyttää tänä vuonna pyöreät 40 vuotta, ja juhlavuoden kunniaksi luvassa on näyttävä musiikkishow. Yllättävästä yhteisesiintymisestä vastaavat JVG ja Samu Haber, jotka julkaisevat perjantaina yhteisbiisin Purjeissa, joka kuullaan ensi kertaa livenä gaalassa. Tapahtumaan on voinut ostaa lippuja.

Lisäksi tapahtumassa esiintyvät muun muassa Isac Elliot, Sexmane, Gettomasa, Van Hegen, Etta, Pihlaja, artistinimellä VV paluun lavoille tehnyt Ville Valo, Vesala sekä Maija Vilkkumaa.

Heikki Paasosen juontamassa suorassa lähetyksessä palkintoja ovat jakamassa muun muassa Blind Channel, Jyrki 69 ja Erika Vikman ja BEHM.

Osa gaalan palkinnoista jaetaan jo ennen illan suoran lähetyksen alkua Emma Gaalan etkoilla, joita voit seurata livestreamina Ilta-Sanomien sivuilta kello 18.15 alkaen.

Uusina ehdokassarjoina nähdään vuoden alternative ja vuoden musiikintekijä. Näiden lisäksi Emma-gaalassa palkitaan musiikkialan menestyjiä yli kahdessakymmenessä ehdokassarjassa.

Gaala esitetään suorana Nelosella perjantaina 3.2. klo 20 alkaen. IS ja gaalan esittävä Nelonen Media kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.