Oscar-palkintojen ympärille muodostui kummallinen soppa – naisnäyttelijän ehdokkuus saatetaan perua erikoisesta syystä

Oscarit jakava elokuva-akatemia on ilmoittanut arvioivansa uudelleen tämän vuoden ehdokkaiden nimeämisiä Andrea Riseborough’n tapauksen vuoksi.

Andrea Riseborough on ehdolla tämän vuoden Oscar-gaalassa.

Näyttelijä Andrea Riseborough kisaa parhaan naispääosan Oscar-palkinnosta suorituksellaan To Leslie - elokuvassa.

Hänen kilpasisariaan ovat Cate Blanchett elokuvasta Tár, Ana de Armas elokuvasta Blonde, Michelle Williams elokuvasta The Fabelmans ja Michelle Yeoh elokuvasta Everything Everywhere All at Once.

Ehdokaslista voi muuttua vielä viime hetkillä, sillä elokuva-akatemia ilmoitti perjantaina ”tarkistavansa tämän vuoden ehdokkaiden kampanjamenettelyjä”, Deadline-sivusto kertoo.

Oscar-organisaatio kertoi myös pohtivansa ”onko suuntaviivoja tarpeen muuttaa sosiaalisen median ja digitaalisen viestinnän aikakaudella”.

Elokuva-akatemian lausunnossa ei mainita yhtään tiettyä elokuvaa tai henkilöä, mutta monet ovat yhdistäneet puheet Andrea Risebouroghiin ja To Leslie -elokuvaan, joka on kerännyt hyvin vaatimattomia katsojamääriä.

Leffaa esitettiin elokuvateattereissa lokakuussa vain lyhyen aikaa ja se tuotti vaatimattomat 24 0000 euroa. Tällä summalla To Leslie on yksi vähiten tuottaneista leffoista, joka on saanut Oscar-ehdokkuuden.

Elokuvalla ei ollut budjettia palkintokampanjalle, mutta elokuva-akatemia oli ladannut leffan omaan portaaliinsa, josta akatemian jäsenet näkevät kaikki ehdolla olevat elokuvat. Kun leffa ilmestyi katsottavaksi, Riseborough ja ohjaaja Michael Morris kääntyivät ystäviensä puoleen ja pyysivät heitä tukemaan leffaa.

Tukea tuli.

To Leslien näytöksiä isännöivät muun muassa Charlize Theron, Gwyneth Paltrow, Courteney Cox, Edward Norton, Jennifer Aniston ja Minnie Driver.

Viimeisinä päivinä ennen Oscar-ehdokkaiden nimeämistä elokuva sai lisätukea sosiaalisen median kampanjasta, jota vetivät Demi Moore, Jane Fonda, Naomi Watts, Kate Winslet, Laura Dern, Frances Fisher ja monet muut.

Riseborough yllättyi itsekin ehdokkuudestaan.

– Se oli täysin odottamatonta. Oli vaikea uskoa, että saimme ehdokkuuden, koska emme todellakaan olleet tavoittelemassa mitään, People-lehti kertoo Riseboroughin todenneen nimeämisensä jälkeen.

– Vaikka saimme paljon tukea, emme uskoneet sen koskaan johtavan Oscar-ehdokkuuteen.

Elokuva-akatemian päätös ehdokkaiden uudelleenarvioinnista on nostattanut tunteita sosiaalisessa mediassa.

Esimerkiksi näyttelijä Christina Ricci otti kantaa akatemian yllätyspäätökseen:

– Hillittömän hauskaa, että niin sanottu yllätysehdokkuus (eli näyttelijän mainostamiseen ei käytetty tuhansia euroja) loistavasta suorituksesta pitää tutkia, Ricci kirjoitti sittemmin poistetussa Instagram-päivityksessään.

– Onko niin, että näyttelijä tai elokuva ansaitsee arvostusta vain, jos heillä on rahaa kampanjoida? Tällainen ajattelu tuntuu erittäin elitistiseltä ja takapajuiselta.

– Jos Riseboroughin ehdokkuus hylätään tässä vaiheessa, en voi sanoa muuta kuin: hävetkää!