Kahdeksan lasta kerralla kohusynnyttänyt ”Octomom” juhlistaa lastensa syntymäpäivää – tältä kahdeksikko näyttää nyt

Nadya Suleman eli ”Octomom” kohahdutti maailmaa synnyttämällä kahdeksan lasta kerralla vuonna 2009.

Nadya Suleman on saanut julkisuudessa lempinimen Octomom.

Amerikkalainen Nadya Suleman, 47, sai vuonna 2009 kahdeksan lasta keinohedelmöityksen avulla. Kuusi poikaa ja kaksi tyttöä keisarileikkauksessa synnyttänyt Suleman tunnetaan julkisuudessa nimellä ”Octomom”.

Kahdeksikko juhlisti viime viikolla 14-vuotissyntymäpäiviään. Perheen äiti julkaisi kuvan tunnetuista lapsistaan ja kehui heitä vuolaasti päivityksessään.

– Olette kaikkein rakastavimpia, huomaavaisimpia, tunnollisimpia ja nöyrimpiä ihmisiä jotka olen koskaan tavannut.

Kuvassa Noah, Maliyah, Nariyah, Isaiah, Jeremiah, Jonah, Josiah ja Makai hymyilevät ja syövät herkkuja. Taustalla on ilmapalloilla muodostettu sana birthday eli syntymäpäivä.

– Kokemamme haasteet ovat vain vahvistaneet yhteyttä välillämme.

Suleman kirjoittaa olevansa äärimmäisen onnellinen lapsistaan. Tunnetun kahdeksikon lisäksi hänellä on myös kuusi vanhempaa lasta.

Syntymäpäiviään kahdeksikko vietti Daily Mailin mukaan ajamalla karting-autoilla, jonka jälkeen perhe kävi yhdessä pizzalla.

Suleman on lastensa yksinhuoltaja, sillä hän on saanut kaikki lapsensa hedelmöityshoitojen avulla. Kahdeksikon synnyttyä hän joutui valtavaan ryöpytykseen ja raskautensa jälkeen hänestä tuli Amerikan vihatuin nainen, kun media selvitti hänen elättävän 14 lastaan yhteiskunnan tuilla.

Suleman joutui valtavaan ryöpytykseen kahdeksikon syntymän jälkeen.

Äidin itsensä mukaan hänen lääkärinsä johti häntä harhaan ja istutti suuren määrän alkioita hänen kohtuunsa. Octomomina tunnetun naisen ei ollut itsensä mukaan tarkoitus hankkia kahdeksaa lasta kerralla.

Sulemanista on tehty vuonna 2012 lastensuojeluilmoitus, koska perheen kotia ja elinolosuhteita kuvailtiin ”kammottaviksi”. Ilmoitus ei kuitenkaan johtanut toimenpiteisiin.

Vuosien varrella Suleman on työskennellyt aikuisviihteen parissa, mutta on sittemmin lopettanut. Viime vuosina hän on elänyt poissa julkisuudesta, mutta päivittää silloin tällöin perheensä elämästä sosiaaliseen mediaan.