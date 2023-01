Suosikkijuontaja Mikko Kekäläinen juhlisti Venla-voittoa suomalaisille hyvin tutulla tavalla – autenttinen kuva herättää hilpeyttä

Mikko Kekäläisen ja Ella Kannisen juontama Puoli seitsemän -ohjelma voitti Venla-gaalan yleisöäänestyksessä Vuoden ohjelma -palkinnon.

Ylen Puoli seitsemän -ohjelma palkittiin hiljattain Venla-gaalassa vuoden ohjelmana. Ohjelman toinen juontaja ja toimittaja Mikko Kekäläinen päätti juhlistaa voittoa varsin suomalaiseen tapaan: viemällä Venla-pystinsä saunaan.

Sosiaalisessa mediassa julkaistussa kuvassa Kekäläinen poseeraa iloisena saunassa ja pitelee voittamaansa palkintoa vartalonsa edessä.

– Venla saunoo, hän kirjoittaa kuvatekstissä.

Vuoden ohjelma -palkinto jaettiin yleisöäänestyksen perusteella. Yleisön suosikkohjelman juontaja on saanut ihmiset hilpeiksi myös kuvallaan.

– Kiva että Venla pääsi saunaan, vaikka itse suhtaudunkin sekasaunoihin epäilevästi.

– Joo, sauna paras paikka, myös Venlalle.

– Hyvä kun Venla pääsi hyvässä seurassa saunaan! Oli varmasti jo hyvin likainen.

Ella Kannisen ja Mikko Kekäläisen yhteistyö on sujuvaa. – Ei tätä työtä jaksaisi tehdä tällaista tahtia, jos yhteistyö ei sujuisi. Teemme niin hirveän määrän lähetyksiä, että se alkaisi näkyä, Kekäläinen on kertonut.

Kekäläinen on ollut tekemässä suosittua Puoli seitsemää sen alusta lähtien vuodesta 2009. Nykyisin hänen juontoparinaan ohjelmassa on Ella Kanninen. Kaksikko on vetovastuussa maanantaista torstaihin, kun perjantaisin ohjelmaa juontaa muun muassa meteorologina tunnettu Anniina Valtonen.

Kekäläinen on kertonut aiemmin IS:n haastattelussa, ettei hän pystyisi kuvittelemaan parempaa työyhteisöä kuin ohjelman tiimillä on.

– Ikinä en ole edes harkinnut Puoli seitsemästä lähtöä. Huonompaan en rupea vaihtamaan ja parempaa en tiedä.

Kekäläinen on naimisissa urheilutoimittaja Kristiina Kekäläisen kanssa. Avioparilla on kaksi lasta, 8-vuotias Martta ja 11-vuotias Otto.