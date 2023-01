Main ContentPlaceholder

Toimintasarjasta 24 tunnettu näyttelijä kuoli 45-vuotiaana

Annie Wersching tunnettiin myös muun muassa The Last of Us -hittipelin ääninäyttelijänä.

Annie Werschingin viimeisiä roolisuorituksia oli tv-sarjassa Star Trek: Picard.

Yhdysvaltalainen näyttelijä Annie Wersching on kuollut 45-vuotiaana. Hän oli sairastanut syöpää kaksi vuotta. Asiasta kertovat muun muassa viihdejulkaisut Deadline ja Variety. Wersching tunnettiin luultavasti parhaiten toimintasarjasta 24 , jonka kausilla 7–8 hän näytteli Renee Walkeria. Hän oli myös Tess-hahmon ääninäyttelijä hittipelissä The Last of Us. Werschingin aviomies Stephen Full julkaisi tiedotteen suru-uutisesta. ”Perheemme sielussa on nyt ammottava aukko, mutta hän jätti meille työkalut sen täyttämiseksi. Hän löysi ihmettelyn aiheita yksinkertaisimmistakin hetkistä. Hän ei tarvinnut musiikkia tanssiakseen. Hän opetti meille, että ei pidä antaa seikkailun odottaa itseään. ’Etsikää se. Se on kaikkialla.’ Ja sen me löydämme”, Full kirjoitti. Heillä on kolme poikaa.