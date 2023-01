Konmarittamisen kehittäjä Marie Kondo on itse lopettanut metodinsa käyttämisen. Siihen on yksinkertainen syy.

Viime vuosina ”konmarittaminen” nousi varsinaiseksi ilmiöksi japanilaisen järjestelyguru Marie Kondon innoittamana.

Konmarituksen pääideana on luopua kaikesta turhasta tavarasta ja järjestellä jäljelle jäävät loogisesti omille paikoilleen. Kotiin on tarkoitus jäädä vain materia, mikä tuottaa omistajalleen iloa. Lopputuloksena on siisti ja minimalistinen koti.

Japanilainen Marie Kondo tuli kuuluisaksi metodistaan, mutta Washington Postin mukaan nyt hän on itse lopettanut koko konmarittamisen. Yksi syy järjestelyn lopettamiseen on Kondon kolmannen lapsen syntymä vuonna 2021.

Marie Kondo kertoo luopuneensa konmarittamisesta, sillä hän on liian kiireinen kolmen lapsensa kanssa ja arvostaa nykyään erilaisia asioita elämässään.

Kondo kertoo tuoreessa kirjassaan Marie Kondo’s Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life, että nykyisin hänen onnensa ei riipu vain siististä kodista, täydellisesti viikatuista t-paidoista tai upeasti järjestellystä maustekaapista.

Yksinkertaisesti Kondon aika ei riitä kodin ja arjen pyörittämiseen sekä samanaikaisesti täydellisen siistin kodin ylläpitämiseen jatkuvasti, ja hän arvostaa elämässään muita asioita enemmän.

– Kotini on sotkuinen, mutta tapa, jolla vietän aikaani, on oikea tapa minulle tässä elämänvaiheessa, Kondo kertoo kirjassaan.

Marie Kondo saa iloa nykyään muusta kuin kotinsa siivoamisesta.

Kirjassaan Kondo käsittelee japanilaista ”kurashia”, mikä tarkoittaa suomeksi ”elämäntapaa”, johon liittyy ilon ja rauhan tuominen elämään pienten asioiden avulla, kuten ”pianon soittamisella aamiaisen aikaan” tai ”äidin reseptien kokkaamisella”.

– Siivoaminen heijastelee elämääsi. Eli mitä haluat oikeasti järjestellä? Kondo kysyy kirjassaan Washington Postin mukaan viitaten siivoamisen ja järjestelyn symboliseen merkitykseen.

Kondo myöntää, että aina täydellisesti järjestelty koti ei ole oikeastaan realistinen.

– Tähän saakka olin ammattilaissiivooja, ja tein parhaani pitääkseni kotini siistinä koko ajan. Olen nyt luovuttanut sen suhteen hyvällä tavalla. Nyt ymmärrän, kuinka tärkeää minulle merkitsee viettää aikaa lasteni kanssa kotona, Kondo kirjoittaa.

Lue lisää: Mikä ihmeen KonMari-metodi? Tästä on kysymys käsittämättömään suosioon nousseessa menetelmässä

Konmari-metodiA käsittelevän kirjan myötä Marie Kondosta tuli jo vuosia sitten suuri guru ympäri maailmaa, ja kirjan käännösoikeuksia on myyty lukuisiin eri maihin.

Menetelmässä on yhdistellään uutta ja vanhaa, ja Kondo lupasi, että kun kirjan ohjeita noudattaa, koko elämä järjestyy. Metodissa tavaran säilytysarvo mitataan sillä, tuottaako se omistajalleen iloa.

– Se on ollut monelle asiakkaalle se ”klik”, jonka avulla pääsee luopumaan asioista, joita on säilyttänyt silkasta velvollisuudesta. Tällaisia ovat monet kaapissa vuodesta toiseen pölyttyvät tunne-esineet, kuten isotädin ristipistotyöt. Kun niistä luopuu, tulee samalla miettineeksi, että miksi olen ympäröinyt itseni tavaroilla, jotka eivät tuota minulle iloa, Ilta-Sanomille vuonna 2016 kertoi turkulainen ammattijärjestäjä Ilana Aalto.