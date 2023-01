Ylen Hengaillaan-visailuohjelma sai lauantaina kovaa kritiikkiä katsojilta.

Juontaja Cristal Snow, oikealta nimeltään Tapio Huuska, osallistui tv-persoona Sauli Koskisen, näyttelijä Laura Malmivaara ja valokuvaaja Meeri Koutaniemen kanssa lauantaina 28. tammikuuta Ylen uutuusohjelmaan Hengaillaan.

Kyseessä on visailuohjelma, joka otti huippusuositun Elämäni biisi -ohjelman paikan, kun sen kausi päättyi.

Hengaillaan on versio ruotsalaisesta På spåret -ohjelmasta, mikä on naapurimaassa kovassa suosiossa. På spåretia on näytetty Ruotsin tv:ssä jo vuodesta 1987 lähtien. Suomessa ohjelma on suora lähetys, kun ruotsalainen versio nauhoitetaan.

Ohjelma sai heti esitysiltanaan runsasta kritiikkiä, ja ruotsalaista versiota pidettiin kovasti parempana. Ohjelmaan liittyvä Ylen mobiilisovelluksessa pelattava kotipeli ei myöskään toiminut, mikä herätti runsaasti närää.

Palaute meni myös henkilökohtaiseksi, ja joitakin katsojia ärsytti kilpailun osallistujien tietämättömyys myös helpohkojen kysymysten kohdalla. Cristal Snow on Instagram-päivityksensä mukaan saanut loallisen asiatonta palautetta.

– Saaduista kommenteista päätellen voisi luulla, että eilen olisin murhannut jonkun. Sen verran vakava paikka Suomessa on tehdä viihdettä. Homofobiaa, naisvihaa. Kaikennäköistä ala-arvoista nimittelyä koska, pilasin kuulemma uuden viihdeohjelma olemalla itseni, Snow aloittaa pitkän kuvatekstin.

– Yritin kertoa vitsejä ja olla hauska. Ilmeisesti epäonnistuin. Olen myös tyhmä ja minulla ei ole minkään sortin yleistietoa. Njaa. Rumakin. V*tun friikki. Yes! Aina! Me otettiin Saulin kanssa kisaaminen ihan tosissaan. Kuten meillä kotona peli-illoissa. Me vitsaillaan, me kuittaillaan. Mutta tosissaan pelataan.

Snow jatkaa, että hän oli harmissaan, etteivät he Koskisen kanssa päässeet jatkoon.

– Mutta sen jälkeen lukea kaikki henkilökohtainen ryönä mitä sain, oli kyllä lannistavaa. Kirjoitelkaa mitä kirjoittelette omilla sivuillanne ja keskustelupalstoilla, siihen teillä on oikeus, mutta on se kyllä huolestuttavaa kuinka jollain on tarve tulla nimittelemään toista heidän henkilökohtaiseen sosiaaliseen mediaan.

Snow lopettaa kirjoituksensa toivottavansa hyvää kevättä ja toivomalla, että ihmiset asettaisivat asioita perspektiiviin ja yrittäisivät olla onnellisia.

– Maailmassa on muutenkin paskaa kuin se, että joku viihdeohjelma ei viihdyttänyt. Peace out kakkapyllyt!

Kilpapari Sauli Koskinen kommentoi Snow’n päivitystä.

– Onneks meillä oli hauskaa ja muulla ei ole väliä, Koskinen toteaa nauru- ja sydänhymiöin.

Myös Koskista ja Snow’ta vastaan kisannut Meeri Koutaniemi osoittaa tukensa juontajalle.

– Olit ihana ja oli niin hauskaa kisata yhdessä! Tässä hommassa vaan omalla ja meidän yhteisellä kokemuksella on väliä. Kaikki vihamielinen paska liukukoon sivuun kuin vesi saukon selästä.

Cristal Snow tunnetaan muun muassa Kymppitonni-ohjelman uutena juontajana, joka otti ohjelman luotsattavakseen Riitta Väisäsen jälkeen.

Snow on saanut tukea myös muilta julkisuuden henkilöiltä ja seuraajiltaan.

– Muista, että noi kommentit kertoo aina ihmisestä, joka ne sanoo, ei ikinä susta. Oot ihana, toteaa kommenteissa juontaja Alma Hätönen.

Toimittaja Ina Mikkola on julkaissut kommenteissa hauskan ja kehuvan ”tarinan” Snow’sta.

– Juuri saamieni tietojen mukaan maapallolle on laskeutunut avaruudesta tähti nimeltään Cristal Snow (nimetty säkenöivän kristallisen ulkomuodon mukaan), Mikkola kirjoittaa.

– Tärähtäessään maankamaralle hän aiheutti hieman pelkoa jossain ihmisissä, mutta tutkijoiden mukaan ei kannata olla huolissaan. Nimittäin todellisuudessa hän nimittäin säteilee ympärilleen hyvin ainutlaatuista positiivista ja puhdasta valoa.

– Tiedetermein sitä kutsutaan autenttiseksi voimasäteilyksi. Jokainen, joka pääsee nauttimaan tähden läsnäolosta voi kutsua itseään onnekkaaksi!

Big Brother Suomen voittaja Jasmiina Yildiz muistuttaa, että kyse on viihdeohjelmasta, ja on hyvä, että joku saa ”mummotkin yskimään”.

– Viihdeohjelmat ja niissä esiintyminen muuta, kuin harmaana sementtinä on isoin rikos mitä voit nykypäivänä tehdä! Mielensä pahoittaminen näinä herran vuosina vaan pahenee mut just hyvä et sen takia on sunlaisia tyyppejä, ketkä laittaa mummot yskimään! Oot hauskin, Yildiz kehuu.

Myös poliisi Kristiina Komulainen kommentoi mielipiteensä Snow’n päivitykseen.

– Te olette niin upeita ja rohkeita molemmat. Kyllähän se kirvelee, kun valo osuu Klonkun silmiin, Komulainen toteaa ja viittaa Taru Sormusten Herrasta -fantasia­maailman Klonkkuun.

Cristal Snow on tunnettu persoonallisesta pukeutumistyylistään.

Hengaillaan-ohjelman saama kritiikki nousi uutiseksi myös alkuperäismaassaan Ruotsissa.

Aftonbladet kuitenkin muistutti, että ohjelma sai aiemmin myös Norjassa kovaa kritiikkiä. 1990-luvun lopulla Norja yritti ottaa ohjelmakonseptin käyttöön nimellä Jorda rundt, jota esitettiin vain kaksi kautta.

Hengaillaan-ohjelman pääidea on sama kuin På spåretissa. Jokaisessa jaksossa studiossa nähdään neljä julkkiskisaajaa, jotka istuvat äänieristetyissä junavaunuissa ja lähtevät ”junamatkalle” eri kohteisiin ympäri maailmaa testaamaan matkailuun liittyvää yleistietoaan.

Radiojuontaja Jenni Poikeluksen ja toimittaja Riku Rantalan juontamalla kaudella tullaan näkemään vielä Kirsi Alm-Siira, Lotta Backlund, Esko Eerikäinen, Janne Grönroos, Jani Halme, Riitta Havukainen, Sonja Kailassaari, Shirly Karvinen, Piia Pasanen, Anna Rimpelä ja Sami Sykkö.

Ylen Hengaillaan Yle TV1:llä lauantaisin klo 21.