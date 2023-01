Gary Glitter, oikealta nimeltään Paul Gadd, tuomittiin vuonna 2015 lukuisista seksuaalirikoksista 16 vuodeksi vankeuteen.

Lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomittu brittiläinen glam rock -tähti Gary Glitter vapautuu pian vankilasta istuttuaan puolet 16 vuoden vankeustuomiostaan, muun muassa brittilehti The Sun kertoo.

Nykyisin 78-vuotias laulaja, jonka oikea nimi on Paul Gadd, tuomittiin vuonna 2015 yhteensä 16 vuodeksi vankeuteen raiskauksen yrityksestä, alle 13-vuotiaan tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä neljästä muusta seksuaalirikoksesta. Rikokset tapahtuivat vuosina 1975–1980.

Gary Glitter kuvattuna vuonna 2015.

Glitterin vapautuminen on ollut tiedossa jo jonkin aikaa. Joulukuussa asiasta kertoi esimerkiksi brittilehti Mirror.

Glitterin kerrotaan vapautuvan, koska hän suorittaa määräaikaista vankeusrangaistusta. Tästä johtuen hänen tapauksensa ei mene ehdonalaislautakunnan käsittelyyn.

Britanniassa seksuaalirikoksesta tuomittu rikollinen vapautetaan niin kutsutulla ”tiukalla luvalla”. Tämä tarkoittaa, että vapautuksen ehtoihin voi sisältyä esimerkiksi oleskelu hyväksytyissä tiloissa, ulkonaliikkumiskiellon noudattaminen, GPS-paikantimen käyttö sekä internetin käytön ja lasten läheisyydessä olemisen rajoittaminen.

Uhrien perheitä voidaan myös suojata ei-toivotulta kontaktilta niin sanotuilla suojavyöhykkeillä. Jos rikoksentekijä rikkoo ehtoja, voidaan heidät passittaa takaisin vankilaan.

The Sunin tietojen mukaan Glitter joutuu rekisteröimään nimensä paikalliselle poliisiasemalle kolmen päivän sisällä vapautumisestaan. Hänen täytyy pitää GPS-paikanninta sekä ilmoittaa poliisille, mikäli hän aloittaa suhteen jonkun kanssa, jolla on alaikäisiä lapsia.

Lisäksi laulajan tulee ilmoittaa viranomaisille viikkoa etukäteen mahdollisista ulkomaanmatkoista sekä antaa niistä tarkka selvitys. Viranomaiset voivat estää matkustamisen, mikäli sen koetaan aiheuttavan riskin rikoksen uusimiselle.

Glitter nousi julkisuuteen 1970-luvulla osana glam rock -genren nousua. Hänet tunnetaan muun muassa kappaleista I’m The Leader Of The Gang (I AM), I Love You Love Me sekä Always Yours.

Gary Glitter vuonna 1980.

Laulajan suosio romahti vuonna 1999, kun hänen hallustaan löytyi 4 000 lapsipornokuvaa. Hän myönsi syyllisyytensä, ja hänet tuomittiin neljäksi kuukaudeksi vankeuteen.

Vuonna 2002 hänet karkotettiin Kambodzhasta määrittelemättömien syytteiden vuoksi. Maaliskuussa 2006 hänet tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankeuteen kahden 10- ja 11-vuotiaan tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä Vietnamissa.

Vuonna 2019 Joaquin Phoenixin tähdittämän Joker-elokuvan ympärillä nousi kohu, kun eräässä kohtauksessa käytettiin Glitterin kappaletta Rock and Roll Part 2.

Glitterin on brittimedian selvitysten mukaan kerrottu tienaavan sievoisen summan rojalteilla, sillä kappale soi elokuvassa yli kahden minuutin ajan.