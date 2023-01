Asianajajien mukaan Astley ”suojelee nimeään, imagoaan ja ulkonäköään erittäin tarkasti”.

Vuoden 1987 hitti­kappaleestaan Never Gonna Give You Up tunnettu laulaja Rick Astley väittää räppäri Yung Gravyn imitoineen häntä uudella singlellään. Nyt hän on hakenut ratkaisua oikeusteitse, muun muassa BBC kertoo.

Yung Gravy käyttää kappaleessaan Betty (Get Money) ilmeisesti sovitusti taustana Astleyn Never Gonna Give You Up -kappaletta. Ongelma on syntynyt siitä, että Astleyn mukaan kappaleessa on myös jäljitelty hänen ääntään, mistä ei laulajan mukaan oltu sovittu.

Haasteessaan Astley väittää, että hänen tunnettu laulutapansa on asia, jota on hallittava huolellisesti. Yung Gravy ei ole toistaiseksi kommentoinut tapausta.

Räppäri ja hänen tiiminsä ovat väitetysti saaneet luvan käyttää Never Gonna Give You Up -kappaleen taustalla olevaa sävellystä, jonka on kirjoittanut Stock Aitken Waterman -kolmikko.

Lupa antoi räppärille tiimeineen mahdollisuuden käyttää musiikkia ja sanoituksia alkuperäisestä kappaleesta omassa kappaleessaan. Tekniikka tunnetaan interpoloimisena.

Betty (Get Money) on Yung Gravyn tähän mennessä menestynein kappale.

Astleyn asianajajien mukaan alkuperäisen taustalla olevan sävellyksen käyttölupa ei kuitenkaan ”oikeuta alkuperäisen äänitteellä esiintyvän artistin äänen varastamiseen”.

Asianajajat sanovat, että väitetty toisena henkilönä esiintyminen loukkasi Astleyn oikeutta julkisuuteen, ja että Yung Gravy ja hänen tuottajansa, mukaan lukien Dillon Francis, ”tarkoituksellisesti sisällyttivät kappaleeseen lähes erottamattoman jäljitelmän Astleyn äänestä”.

Astley haastaa oikeuteen lisäksi Nick Seeleyn (Popnick), jonka ääntä kappaleella kuultiin.

Asianajajien mukaan Astley ”suojelee nimeään, imagoaan ja ulkonäköään erittäin tarkasti”, mikä tarkoittaa, että samankaltaisen äänen luvaton käyttö oli aiheuttanut hänelle ”valtavaa vahinkoa”.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, millaista korvaussummaa Astley havittelee. Alun perin tapauksesta uutisoinut Deadline on kuvaillut sitä ”monen miljoonan dollarin” oikeusjutuksi.

Astleyn uskotaan hakevan oikeusjutulla jopa miljoonakorvauksia.

Yung Gravy, oikealta nimeltään Matthew Raymond Hauri, vaikutti tunnustavan imitoijan käytön kappaleellaan viime elokuussa tehdyssä Billboardin haastattelussa.

– Teimme periaatteessa koko kappaleen uudelleen. Meillä oli eri laulaja ja instrumentit, mutta kaikki tehtiin hyvin lähelle alkuperäistä, koska se teki siitä lain näkökulmasta helpompaa, 26-vuotias räppäri kertoi julkaisulle.

Astleyn hittikappale nousi aikanaan maailmanlaajuisesti listaykköseksi, ja sillä on ollut merkittävä kulttuurivaikutus siitä lähtien.

Kappale nousi 2000-luvulla myös nettimeemiksi, joka tunnetaan nimellä ”rickroll”. Siinä pahaa-aavistamattomat käyttäjät ohjataan kappaleen musiikkivideoon harhaanjohtavilla linkeillä.

