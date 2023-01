Esikoisensa saanut tosi-tv-tähti Jenna Mäkikyrö sai hirveän kommentin vauvastaan – ”Sairasta touhua”

Nikotellen-podcastista tutun Jenna Mäkikyrön esikoinen syntyi vuoden vaihtuessa.

BIG BROTHER -realityohjelmasta vuonna 2014 tutuksi tullut Jenna Mäkikyrö kertoi tammikuun alussa saaneensa ensimmäisen lapsensa.

Hän julkaisi tuolloin Instagramin tarinat-osiossa herkän kuvan, jossa hänen kumppaninsa pitelee vastasyntynyttä sylissään.

– Hän päätti tulla jo nyt meitä ilahduttamaan, Mäkikyrö kirjoitti kuvan yhteyteen sydänemojin kera.

Mäkikyrö kertoi raskaudestaan heinäkuussa. Samalla hän ilmoitti, että perheenlisäyksen takia hän jättäytyy pois menestyksekkäästä Nikotellen-podcastista, jota hän teki realitytähti Niko Saarisen kanssa.

Vauva-arki on saanut myös vähemmän iloisia piirteitä, sillä Mäkikyrön päivityksiä on kommentoitu hyvin ikävällä tavalla.

Tuore äiti kertoo Instagramissa, ettei näytä lastaan somessa tunnistettavasti, mutta sekään ei ole estänyt nettihäiriköitä.

Mäkikyrö jakoi yhden esimerkin:

– Missä lapsesi hiukset ovat, näyttää aikaiselta kaljuuntumiselta tai syövältä, joku on kirjoittanut kommenttiosioon.

Mäkikyrö ihmetteleekin, mikä saa ihmiset kommentoimaan vauvakuvaa ilkeästi.

– Minusta tuo on niin sairasta touhua, hän toteaa.

TÄLLÄ hetkellä Mäkikyrö juontaa Mutsiputki-podcastia Big Brotherista tutun Jonna Saaren kanssa. Mäkikyrö on suosittu myös somessa, ja häntä seuraa Instagramissa yli 69 000 ihmistä.

Big Brotherin lisäksi Jenna Mäkikyrö on osallistunut realityohjelmiin Temptation Island, Ex on the Beach Afterski sekä Ex and the City.