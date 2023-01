Podcast: Rita Behmiltä yllättävä paljastus hänen ja Pikku G:n Solmussa-jättihitistä: ”En ole saanut euroakaan rojalteja”

Rita Behmin ja Pikku G:n Solmussa-kappale oli jättihitti, mutta Behmin mukaan hänelle ei ole maksettu kappaleesta rojalteja.

Juontaja ja toimittaja Aki Linnanahteen Aki Linnanahde Show -podcastin tuoreessa jaksossa vieraana on laulaja Rita Behm.

Kappaleistaan Hei rakas ja Frida tunnettu laulaja-lauluntekijä nousi lähes täydestä tuntemattomuudesta kotimaisten hittilistojen valtiaaksi. Hän kahmaisi vuoden 2021 Emma-gaalassa seitsemän Emma-pystiä.

Linnanahde ja Behm keskustelevat podcastissa Behmin uran alusta ja siitä, kuinka tuolloin tuntematon artisti päätyi tekemään yhteistyötä comebackiaan suunnitelleen Pikku G:n kanssa.

Rita Behm lauloi Pikku G:n Solmussa-jättihitillä, joka julkaistiin vuonna 2017. Behmin kirjoittamaa kertosäettä käytettiin kappaleessa ja Pikku G teki omat lyriikkansa kertosäkeen ympärille. Behm sanoo podcastissa, että alkuperäinen kappale on hyvin erilainen kuin se, joka päätyi Pikku G:n levylle.

– Mähän olin just silloin alkanut tekemään musaa ja olin tehnyt just kustannussopimuksen. Joku viikonloppu kirjoitin kokonaisen biisin. Olen omilla keikoillani esittänyt biisiä ja siinä on ihan erilainen kulma, kuin Pikku G:n biisissä, Behm kertoo Aki Linnanahteelle.

Solmussa oli Pikku G:n comback ja kappale keikkui Suomen virallisella singlelistalla 20 viikkoa.

– Miten vuolaasti pikku G on kiitellyt sua tekemästäsi työstä? Aki Linnanahde kysyy Behmiltä podcastissa.

– Kyllähän mäkin tästä hyödyin. No hei, sain Pikku G:n vinyylin, Behm naurahtaa.

– Siinä kaikki? Linnanahde kysyy.

– Siinä kaikki! Ja hei, en tiedä tuleeko tästä jotain sanomista, mutta en ole saanut euroakaan rojalteja siitä biisistä, Behm paljastaa.

Rita Behm kuvattuna 2022.

Linnanahde ihmettelee, eikö Behmiä ole merkitty biisin tekijäksi. Behm sanoo, että hänet on merkitty tekijäksi, mutta jostain syystä hän ei ole saanut rojalteja kappaleesta.

– On merkitty, oon saanut teostoja. Yleensä kun tehdään yhteistyöbiisi, jos tekisin vaikka dueton jonkun kanssa, niin me tehdään niin, että artisteilla on tietty rojaltiprosentti, minkä ne saa biisistä. Annan osan rojalteista feattaajalle, hän selventää rojaltien maksua.

Behm kuvailee, että levy-yhtiöt saavat kappaleesta rahaa ja maksavat tietyn prosentin artistille kappaleen tuotoista.

– Mun kanssa ei ikinä käyty tällaista neuvottelua, Behm sanoo podcastissa.

– Toi on väärin, Aki Linnanahde painottaa.

– Toi on väärin, mutta en ole nostanut siitä mitään haloota, koska mulla on ihan hyvällä mallilla ura, Behm vastaa.

Behm sanoo, että tekijänoikeuksista ja tekijyydestä puhuminen on hänelle tärkeää.

– Kun multakin kysyttiin uusien artistien asemasta, niin mietin, että onko tämä vaan mennyt ohi, mutta ei kukaan ole lähestynyt mua, vaikka olin featina. Olin jossain määrin kasvoton ja nimetön artisti, niin kuin olinkin. Mutta toi on tosi iso epäkohta.

Behm painottaa, ettei ole asiasta katkera, eivätkä rojaltit liity millään tavalla Pikku G:hen.

– Se vaan menee noin, että se on levy-yhtiön homma ja he ei oo hoitaneet sitä. Ehkä tästä pitäisi keskustella vähän, Behm kertoo Aki Linnanahteelle.