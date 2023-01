Nyt puhuu massiivisen kiusaamisen kohteeksi joutunut JaloTiina – Portion Boysin jäsen läväytti julki saamansa törkykommentit

JaloTiina eli Tiina Frosby kertoo somessa, ettei hän todellakaan osannut odottaa joutuvansa sylkykupiksi.

UMK:SSA kisaava Portion Boys on avautunut Instagramissa jäseneensä kohdistuneesta massiivisesta kiusaamisesta. Bändin mukaan yhtyeen JaloTiina eli Tiina Forsby on joutunut silmätikuksi nettifoorumeilla ja saanut osakseen törkeää ja asiatonta kommentointia.

Nyt Frosby kommentoi kiusaamista omalla Instagram-tilillään. Hän on pöyristynyt saamastaan kohtelusta ja kertoo, ettei hän osannut odottaa viharyöppyä.

– Tällainen viesti napsahti mulle inboxiin tänään: ”Mitään kiusaamista tai herjaamista ei ole tapahtunut, sun roolia on vaan vähän kyseenalaistettu.” No mutta mietitäänpä tätä vähän, hän kirjoittaa päivityksessään.

Frosby kertoo saaneensa kymmenittäin kuvakaappauksia ja yksityisviestejä. Hän läväytti seuraajiensa silmille, millaisia viestejä hän on saanut ja miten hänen rooliaan yhtyeessä on kyseenalaistettu.

Alla muutamia esimerkkejä Frosbyn saamista kommenteista.

"Fiiliksen nostattaja? Enpä ole tollaisesta roolista vielä kuullutkaan mistään bändistä! On siinä varmaan kohtu lujilla takahuoneessa kun motivaatiota pidetään yllä.”

"JaloTiinalla on tärkeä funktio: Tyydyttää bändin miehet.”

”Lavafunktio: Perseen levittely.”

"Lavapersettä tarjolla halvalla.”

"Onko sun funktio siis antaa…Saatko palkkaa vai annatko ilmaseksi?”

"Ihanaa olla horo-Tiina.”

– Ihan asiallista, eikö? Ja tässähän oli vain murto-osa kaikista niistä kuvakaappauksista mitä mulle on linkattu tai viestejä lähetetty. Varmaan saitte kuitenkin jonkinmoisen kuvan asiasta, Frosby kirjoittaa.

Frosby kertoo saaneensa julmaa arvostelua myös ulkonäöstään, persoonallisuudestaan ja jopa puheäänestään.

– Mutta hei, joka leikkiin lähtee se leikin kestäkööt, niinhän se kohtuu kliseinen sanonta menee. Olin aika innoissani tästä mahdollisuudesta osallistua Suomen kovimpaan musa-ohjelmaan. Voin kuitenkin sanoa että ihan tällaista en osannut odottaa.

– Mun roolia voi toki kyseenalaistaa, jos sen tarpeelliseksi koet. Teethän sen kuitenkin niin ettet samalla hauku minua h**raksi‼️ Siellä Logomon lavalla helmikuun lopussa mä kuitenkin oon, tykkäsit sinä vihaaja siitä tai et. Tämä ongelma on onneksi sinun, ei minun, hän päättää tekstinsä.

Frosby on saanut runsaasti tukea somessa päivityksensä jälkeen. Muun muassa Roope Salminen & Koirat -yhtye otti asiaan kantaa Instagramissa.

– Meidän bändissä on tosi monta jäsentä ja kukaan ei ole koskaan kyseenalaistanut kenenkään meistä tarpeellisuutta. Hyvä niin. Koirat on bändi ja me ei oltais sama bändi ilman kaikkia jäseniä. Sama koskee mitä tahansa yhtyettä, myös Portion Boysia, yhtye kirjoittaa.

Myös poptähti Erika Vikman lohduttaa Frosbya.

– Oot upea, positiivista feminiinienergiaa ympärillesi säteilevä ihminen. Oot osa bändinne huikeaa menestystarinaa. Feminiinisyys, se, että ei pienentele itseään ja menestys samassa paketissa on monille myrkkyä! Me tehdään nyt duunia sen eteen, että joskus asiat olisivat toisin, laulaja kommentoi.

Bändin mukaan internetissä on paljon ihmisiä, jotka purkavat pahaa oloaan muihin.

PORTION BOYS kertoi aiemmin pysyvänsä joukkueena, yhtenäisenä rintamana, joka tekee hommaansa suurella sydämellä. Yhtye muistutti, että UMK-kilpailun hengessä omaa suosikkiaan saa ja pitääkin kannustaa, mutta ei lyömällä ketään toista alas.

Portion Boys kisaa UMK:n voitosta kappaleellaan Samaa taivasta katsotaan.