Aki Linnanahde utelee Rita Behmin kotiasioita – Behm paljastaa, ettei yhdessä asumisesta tullut mitään

Rita Behm kertoo podcastissa hänen ja Miki Liukkosen suhteesta.

Laulaja Rita Behm kertoo Aki Linnanahde Talk Show -podcastissa biisiensä synnystä, kissansa Instagram-suosiosta sekä hänen ja Miki Liukkosen suhteesta.

Behm, 28, ylistää Aki Linnanahteen podcastissa vuolaasti kihlattuaan Miki Liukkosta ja kertoo, millaista kahden taiteilijan yhteiselo on.

Linnanahde sanoo podcastissa tietävänsä omasta kokemuksestaan, että kirjan kirjoittaminen on rankka projekti. Kirjailija Miki Liukkonen tunnetaan työlleen omistautuneena taiteilijana, jonka Finlandia-ehdokkaana olleessa O-romaanissa on liki 1000 sivua.

– Häneltä sitä tekstiä tuntuu tulevan, Linnanahde naurahtaa, kun keskustelu podcastissa kääntyy Rita Behmin kirjailijapuolisoon.

– Ja se on hyvää tekstiä! Behm innostuu ja jatkaa.

– Mua harmittaa, kun hän on ollut nuorempana aika kärkäs, jakaa paljon mielipiteitä ja on ollut vähän värikästä historiaa.

Behm sanoo, että ihmisillä on Liukkosesta hyvin vääränlainen kuva.

– Hän ollut oman, itseaiheuttamansa mediakuvan uhri. Ihmiset ei ymmärrä, miten lahjakas hän on. Se on harmi, että hänen hahmon alle on jäänyt se lahjakkuus. Toivon, että se menisi toisinpäin, Behm sanoo podcastissa.

– Monet näkee hänet provosoivana hahmona, jolla ei ole filtteriä. Pohjimmiltaan hän on rauhallinen, kiltti ja todella lahjakas ihminen.

Kirjailija Miki Liukkonen kuvattuna 2021.

Laulaja sanoo arvostavansa Liukkosen lahjakkuutta ja omistautumista työlleen.

– Jos ihmiset oikeasti avaisi kirjat, niin ne ymmärtäisivät miten fantastinen kirjailija hän on. Katson häntä hirveästi ylöspäin.

– Mikihän on tosi kurinalainen ihminen. Hänhän vaan kirjoittaa ja mä häiritsen sitä siinä. Mä elän musiikille ihan samalla tavalla. Me molemmat vaan urheillaan ja tehdään kirjaa tai levyä.

Aki Linnanahde tiedustelee podcastissa Rita Behmiltä, millaista kahden taiteilijan elämä yhdessä on.

– Teillä on omat työhuoneet? Linnanahde kysyy.

Behm paljastaa, että he asuvat erillään. Hänen mukaansa he kuitenkin asuivat jonkin aikaa yhdessä.

– Meillä on omat asunnot. Voin kertoa, että me asuttiin yhdessä kyllä tässä, mutta nyt asutaan sitten erillään, Behm sanoo, muttei tarkenna, miksi he päätyivät muuttamaan omiin asuntoihinsa.

Miki Liukkonen ja Rita Behm kihlautuivat viime vuonna. Liukkonen paljasti toukokuussa 2022 Puoli seitsemän -ohjelmassa. Toisessa kihlasormuksessa lukee ”Rakkaudella”, toisessa ”Kiitos samoin”.

Parin yhteinen aika pyörii pitkälti taiteen ja urheilun ympärillä.

– Me katsotaan taidetta, katsotaan elokuvia. Käydään kävelyillä, me molemmathan urheillaan tosi paljon. Me käydään salilla ja mä tykkään juosta. Mikistähän tuli hirveen skrode mies. Kun hän omistautuu, niin hän omistautuu ja yhtäkkiä hän onkin lihaskimppu, Behm paljastaa.

– Ikävä ylläpitää stereotypiaa, mutta me ei katota telkkaria, meillä ei oo ees telkkaria.

Linnanahde kysyy, mitä kautta pari alunperin tapasi toisensa. Behm sanoo, että Liukkosen piti haastatella häntä, mutta hän kieltäytyi vedoten siihen, ettei häneltä ollut tulossa sillä hetkellä uutta musiikkia, eikä hänellä näin ollut omasta mielestään mitään kerrottavaa.

Behmin mukaan Liukkonen yritti pitkään saada haastattelua järjestymään, ja lopulta he sopivat tapaamisen.

– Sovittiin, että käydään kahvilla ja jutellaan, ei tarvii tehdä haastista.

– Mun käsittääkseni hän rakastui heti, tai näin hän on ainakin kertonut. Mä oon hitaammin sulava, oon sit tässä pikkuhiljaa oppinut. En tiedä mitä siinä sit kävi. Nyt me ollaan tässä, Behm kuvailee.