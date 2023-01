Syyttäjä vaatii Tiihosen ex-ystävälle vankeusrangaistusta törkeästä petoksesta. Syytetty kiistää rikoksen.

Cheek-artistinimellä aiemmin tunnetun Jare Tiihosen sekä tämän ex-ystävän yhteinen rakennusprojekti eteni oikeuden puitavaksi. Oikeudenkäynnistä uutisoi ensin Seiska.

Syyttäjän mukaan ex-ystävä petkutti Tiihosta sekä kolmatta rakennus­projektissa mukana ollutta miestä. Syyttäjän mukaan ex-ystävä aiheutti heille satojen­tuhansien eurojen vahingot.

Miehet sopivat keskenään, että ex-ystävän omistama yritys rakentaisi Helsingin Punavuoressa sijaitsevaan kerrostaloon uusia ullakkohuoneistoja.

Urakasta koituvat kulut oli tarkoitus jakaa omistusosuuksien mukaan. Tiihosen edustama yritys omisti 274 neliön tilat, ex-ystävä 168 neliötä ja kolmas mies puolestaan 79 neliötä.

Syytteen mukaan ex-ystävän yrityksen oli tarkoitus ottaa ainoastaan kymmenen prosentin kate tehdyltä miestyötunnilta. Syyttäjän mukaan ex-ystävä kuitenkin laskutti tuhansista työtunneista, joita ei ollut edes todellisuudessa tehty. Syytteen mukaan ex-ystävä otti myös tehdyistä työtunneista suuremman katteen kuin oli sovittu.

Syyttäjä väittää, että ex-ystävän yritys laskutti Tiihoselta ja kolmannelta rakennusprojektissa olleelta mieheltä perusteettomasti yhteensä yli 452 000 euroa. Väitetty petkutus tapahtui joulukuun 2017 ja heinäkuun 2019 välisenä aikana.

– Teolla on tavoiteltu huomattavaa hyötyä, sillä on aiheutettu huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa, ja teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, syyttäjä kirjoittaa haastehakemuksessaan.

Syyttäjä vaatii ex-ystävälle törkeästä petoksesta vankeusrangaistusta, mutta ei määritellyt vaadettaan tarkemmin haastehakemuksessa. Syyttäjä ottanee tarkkaan vaateeseen kantaa oikeudenkäynnin päätteeksi. Pääkäsittely alkoi Helsingin käräjäoikeudessa aiemmin tässä kuussa, ja viimeisen käsittelypäivän on määrä olla 8. helmikuuta.

Rikoslain mukaan minimirangaistus törkeästä petoksesta on neljä kuukautta ja maksimirangaistus neljä vuotta vankeutta.

Ex-ystävä kiistää syytteen. Hänen mukaansa laskut eivät olleet aiheettomia, perusteettomia tai ylihintaisia. Hänen mukaansa laskutuksessa on voinut syntyä joitain yksittäisiä virheitä, joita oli kuitenkin oikaistu ja hyvitetty urakan aikana.

Ex-ystävän mukaan laskutuksen virheen ovat johtuneet esimerkiksi kiireistä työmaalla. Hänen mukaansa mahdolliset epäselvyydet oli tarkoitus ratkaista taloudellisessa loppuselvityksessä.

Miehen mukaan tämä ei ollut kuitenkaan mahdollista, koska urakkaan liittyvää kirjanpitoaineistoa oli hävinnyt. Hänen mukaansa se oli mennyt myös sekaisin, koska Tiihonen ja kolmas projektissa ollut mies olivat ottaneet sitä haltuunsa.

Seiska sai Tiihoselta lyhyen kommentin aiemmin tällä viikolla.

– Luotan tuomariin, Tiihonen sanoi Seiskalle.