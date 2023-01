Päivi Storgård: Ero!

– Huomasimme, että meidän toiveet ja suunnitelmat tulevaisuudesta olivat hyvin erilaiset, Storgård sanoo IS:lle.

Toimittaja Päivi Storgård, 57, on eronnut avomiehestään.

He ehtivät olla yhdessä vähän yli seitsemän vuotta.

– Ero tapahtui hiljattain, Päivi Storgård kertoo.

– Se oli pitkä prosessi. Puhuimme paljon tulevaisuudesta ja mitä yhdessä tehtäisiin. Huomasimme, että meidän toiveet ja suunnitelmat tulevaisuudesta olivat hyvin erilaiset.

Kumpi sanoi sanan ”ero” ensin?

– Se oli ihan yhteinen juttu.

Päivi Storgård kertoo, että olo on haikea, mutta kiitollinen.

– Olen kiitollinen, että saimme olla seitsemän vuotta yhdessä. Paljon on koettu yhdessä.

Pariskunta tapasi Strömforsin vanhalla ruukkialueella Loviisassa elokuussa 2015. He olivat naapureita. Helsinkiläinen Päivi Storgård oli hankkinut pari kuukautta aikaisemmin vuokrakaksion kakkoskodiksi idylliseltä puutaloalueelta.

Rakkaus alkoi mustikkapiirakasta. Lomamatkalta tullut Päivi Storgård oli kipaissut kahdensadan metrin päähän maksamaan naapurin tytölle kissanhoidosta. Talon pihalla oli isäntä, joka tuli juttelemaan. Kipinä syttyi heti.

Myöhemmin on vitsailtu, että miestä vietiin kuin litran mittaa. Päivi oli lähdössä mustikkaan ja seisoi pihalla litran mitta kädessään. Seuraavana päivänä hän pyysi miehen luokseen mustikkapiirakalle, ja se oli sitten siinä.

Hynttyyt laitettiin yhteen nopeasti. Jo syksyllä Päivi muutti ihastuksensa luokse.

Yhteisiin vuosiin mahtuu paljon. Heitä yhdisti yritteliäisyys sekä rakkaus luontoon. He ehtivät pyörittää yhdessä ravintolaa ja venesatamaa Jurmossa Ahvenanmaalla kesällä 2017. Strömforsissa pariskunta oli tukena afganistanilaisille turvapaikanhakijoille, jotka asuivat ruukin vanhassa työläisparakissa 2016.

Usein sanotaan, että parisuhteessa tulee seitsemän vuoden kohdalla kriisi. Päivi Storgård allekirjoittaa väittämän.

– Luulen että seitsemän vuoden kriisissä on paljonkin perää. Kyllä seitsemän vuotta on jollain tavalla rajapyykki. Siinä on joku virstanpylväs. Se on huomattavissa.

Tämän viikon maanantaina Päivi Storgård täytti 57 vuotta. Takana on pitkä ja monipuolinen ura toimittajana eri välineissä, kuten Yleisradion Aamu-tv:ssä ja Nelosen uutisten ankkurina.

– Tässä iässä haluaisin olla sellaisessa suhteessa, joka kestää oikeasti loppuelämän.

– Siinä on tarve tuelle molemmin puolin. Yhtään tässä ei nuorruta enää. Rauha ja turva on tosi tärkeää tässä iässä.

Päivi Storgård sanoo, että aina silloin, kun asiat selkenevät, helpottaa. Epämääräinen sumu vie hänen mukaansa energiaa kauheasti.

– En riemusta kilju, että olen sinkku. Ei ihmisen ole hyvä olla yksin. Mutta luulen, että minun mielenlaadullani tekee erittäin hyvää olla yksin, miettiä millainen ihminen olen ja millä tavalla olisin parempi ihminen parisuhteessa.

2013 ilmestyneessä kirjassaan Keinulaudalla Päivi Storgård kuvasi elämäänsä kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa. Lääkitys on tasannut sairautta ja hyvää aikaa on ollut jo monta vuotta.

Sairaus ei Storgårdin mukaan vaikuttanut eroon.

– Joka suhteessa tämä sairaus on vaikuttanut jollakin lailla, mutta en pysty mitään yksittäistä asiaa laittamaan sen kontolle. Sairauden takia koen asiat aika vahvasti.

– En kaipaa draamaa millään lailla, mutta joskus sairaus iskee vaan päälle. Siksi elämä pitäisi olla tasaista. Tarvitsen tylsää elämää ja arkea.

Tällä hetkellä Päivi Storgård asuu Helsingissä. Loviisa on hänelle hyvin rakas paikka. Suunnitelmissa on löytää joskus koti Karjaalta Billnäsin ruukista, jossa hänen isoäitinsä piti aikoinaan ruokalaa työläisille ja isoäidin isä nikkaroi huonekaluja.

– En tiedä vielä, mihin jalat vievät, mutta ne kyllä kantavat.