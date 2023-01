12-vuotias näyttelijätyttö asetettiin ehdolle pahamaineiseen palkintoon – gaala joutui pyytämään anteeksi

Lapsinäyttelijä Ryan Kiera Armstrongin tylyä kohtelua on arvosteltu runsaasti.

Elokuva-alan tylyimmät palkinnot jakava gaala on joutunut myrskyn silmään asetettuaan ehdolle 12-vuotiaan näyttelijän huonoimman naisnäyttelijän kategoriaan, muun muassa People-lehti kertoo.

Aiemmin tällä viikolla Golden Raspberry Awards eli Razzies, joka palkitsee joka vuosi elokuva-alan heikoimmat suoritukset, julkisti ehdokkaat vuodelle 2023. Valittujen joukossa oli Firestarter-elokuvan tähti Ryan Kiera Armstrong.

Lapsinäyttelijän asettaminen kyseenalaisen palkinnon saajaksi on herättänyt suuttumusta sosiaalisessa mediassa. Kanadalaisnäyttelijä Devon Sawa, joka tunnetaan esimerkiksi Final Destination ja Little Giants -elokuvista, tylytti gaalaa sittemmin poistetussa twiitissä.

Palkintogaalan perustaja pyysi myöhemmin Armstrongilta anteeksi.

– Razziesia johtavat sieluttomat ihmiset. 12-vuotiaan nimittäminen ehdokkaaksi? Painukaa helvettiin. Tuosta lapsesta voi kasvaa hämmästyttävä, jos tämä ei ole päässyt hänen päänsä sisään, Sawa kirjoitti Peoplen mukaan.

Myös 11-vuotias WandaVision-näyttelijä Julian Hilliard kyseenalaisti päätöksen tarkoituksen.

– Razziet ovat jo muutenkin ilkeämielisiä ja luokattomia, mutta lapsen nimittäminen on yksinkertaisesti vastenmielistä ja väärin. Miksi aiheuttaa lapselle riski kiusaamisen lisääntymisestä tai pahemmasta? Olkaa parempia, Hilliard tiivisti.

Razzies -gaalan virallinen Twitter-tili julkaisi tiistaina vastineen saamalleen kritiikille.

– Palautteen (josta olemme nyt samaa mieltä) valossa Razzie Awards ei sisällytä Ryan Kiera Armstrongia lopulliseen äänestykseen.

Myöhemmin Variety-lehden hankkimassa lisälausunnossa Razziesin perustaja John Wilson pyysi Armstrongilta anteeksi ja sanoi, etteivät he jatkossa nimitä alaikäisiä.

Wilsonin mukaan ehdokkuudesta noussut kohu oli ”pätevää kritiikkiä, joka kiinnitti huomiomme siihen, kuinka loukkaavia olemme olleet tässä tapauksessa”.

– Joskus asioita tehdään ajattelematta, sitten siitä huomautetaan. Sitten sen tajuaa. Siksi Razzies luotiin alun perin, Wilson sanoi.

– Olemme poistaneet Armstrongin nimen lopullisesta äänestyksestä, jonka jäsenemme suorittavat ensi kuussa. Lisäksi uskomme, että meidän on tehtävä julkinen anteeksipyyntö neiti Armstrongille, ja haluamme sanoa, että pahoittelemme valintojemme hänelle aiheuttamaa vahinkoa.

– Tarkoituksenamme ei ole koskaan ollut haudata kenenkään uraa. Siksi Redeemer Award -palkintomme luotiin. Kaikki tekevät virheitä, mukaan lukien myös me itse. Koska mottomme on ”Omista huonoutesi”, ymmärrämme, että myös meidän on elettävä tämän mukaisesti.