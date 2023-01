Pirkko Arstila latasi Tinderin: ”Armotonta touhua”

Sinkkuna elävä ex-uutisankkuri toivoisi tapaavansa puolisoehdokkaita ennemmin baarissa kuin netissä.

TOIMITTAJA, kirjailija ja entinen uutisankkuri Pirkko Arstila, 84, juhli ravintola Storyvillen 30-vuotispäivillä Helsingissä torstaina 26. tammikuuta.

Arstila kertoi elämän olevan yhtä juhlaa, sillä hän valmistautuu parhaillaan järjestämään perustamansa Teen ystävät -yhdistyksen 20-vuotisjuhlia.

– Pidämme omat juhlat, ja juomme kauheasti teetä, Arstila suunnitteli ja kertoi työskentelevänsä parhaillaan uuden teekirjan parissa.

Koronapandemia sai Arstilan välttelemään suuria ihmisjoukkoja, eikä hän vieläkään mene massatapahtumiin mielellään. Kättelynkin hän on lopettanut lähes täysin.

Sinkkuna elävä entinen uutisankkuri sanoo pitävänsä omasta rauhastaan.

– Kun ihminen pääsee tähän ikään, se pääsee niin pahaksi, ettei tässä osaa elää kenenkään kanssa, hän sanoo.

– Ja kissakin kuoli juuri. Että nyt olen todella sinkku, vai olenko leski? En tiedä, kumpi olen, Arstila nauraa.

Pirkko Arstila on puhunut aiemmin julkisuudessa avoimesti ikäihmisten deittailusta ja seksistä. Koronapandemian myötä kumppaninetsintä on siirtynyt entistä enemmän nettiin, ja myös Arstila on kokeillut deittiapplikaatioita.

Hän latasi Tinderin, mutta totesi nopeasti, ettei nettideittailu ole häntä varten.

– Kävin kurkistamassa Tinderissä, että mikä se juttu on, Arstila myöntää.

Tinderiin luodaan deittiprofiili, johon ladataan kuvia ja kirjoitetaan esittelyteksti. Monet tosin jättävät tekstin lukematta ja keskittyvät pelkkien kuvien selaamiseen.

– Minusta se oli niin armotonta touhua, se oli todella armotonta. Sitten poistin sen, se ei ollut yhtään minun juttuni.

Hän toivoisi tapaavansa sinkkumiehiä ennemmin oikeassa elämässä kuin puhelimen ruudulla.

– Viihtyisin paremmin baarijakkaralla niin kuin ennen vanhaan!

Arstila myöntää, että avoin puhe seksistä ja seurusteluelämästä on saanut miehet lähestymään häntä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

– Kyllä, kieltämättä! hän nauraa.

– En viitsi kertoa, että millaisia viestejä tulee. Miehet ovat aika aktiivisia, hän vihjaa.

Parisuhdetta Arstila ei varsinaisesti kaipaa.

– Elämäni on niin täydellistä ja itsekästä ja mukavaa näin.

Ex-uutisankkuri kertoi vuonna 2019 Ylen Perjantai-ohjelmassa ajatuksiaan seksuaalisuudesta. Tuolloin Arstila sanoi, että miehet ja naiset ovat eri viivalla seksuaalisuutensa suhteen.

– Nainen on seksuaalinen koko ikänsä, mies niin kauan kuin pystyy. Kun täyttää 60 vuotta, kaikki vapaat miehet katoavat maisemasta. Jos joku mies on vapaa, siinä ei mene kuin kaksi viikkoa kun joku jo laittaa sille mummon lihapullia.

Arstila sanoi myös vakuuttuneensa, että vanhemmiten seksi muuttuu hellemmäksi.

– Nuoruuden kiimavuosina seksi on kuin urheiluauto. On vauhti päällä. Vanhana seksi on kuin Rolls Royce, jossa on hyvä jousitus, Arstila tuumi televisiossa.